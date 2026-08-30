«Ντάξει ρε παιδιά, ήπια δύο ποτά παραπάνω, λάθος μου»: Τι είπε ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη σύλληψη του (Video)

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Αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ βρίσκεται ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος παραπέμφθηκε να δικαστεί αύριο ενώπιον Αυτοφώρου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου συνελήφθη μετά από έλεγχο της τροχαίας για αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Κυριακής (30.08.2026) και νωρίτερα πέρασε το κατώφλι της Ευελπίδων.

Ο έλεγχος της τροχαίας στον Άρη Μουγκοπέτρο έγινε στις 9.15 το πρωί στη συμβολή των οδών Δεληγιάννη και Αθανασίου Διάκου στο κέντρο της Αθήνας και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του newsit, o Άρης Μουγκοπέτρος, γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου, βγήκε με μεγάλη ταχύτητα από τον πεζόδρομο και οι άνδρες της Τροχαίας τον κυνήγησαν κάνοντας του σήμα προκειμένου να σταματήσει. Ο ίδιος αμέσως πειθάρχησε, έκοψε ταχύτητα και σταμάτησε. Τον είδαν όμως ότι ήταν σε άσχημη κατάσταση, του έκαναν έλεγχο αλκοτέστ και διαπίστωσαν ότι οδηγούσε μεθυσμένος.

Η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,71 mg/l και η δεύτερη μέτρηση 0,63 mg/L. Tο όριο είναι 0.25 και το όριο του αυτοφώρου 0.60 με συνέπεια ο γνωστός καλλιτέχνης να συλληφθεί.

Άμεσα του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.375 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για 250 ημέρες.

Κατά την έξοδό του από την Ευελπίδων ο Άρης Μουγκοπέτρος δήλωσε: «Παιδιά εντάξει, έκανα κι εγώ ένα λάθος. Είχα πιει δυο ποτάκια παραπάνω και ήταν λάθος. Καλό θα ήταν όμως, στον Τύπο, όπως βγάζουν το δικό μου όνομα παντού, να βγάλουν και για το μοντέλο με τα ναρκωτικά κτλ. Έτσι; Τα φιλιά μου».

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Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ