Σέρρες: Νέα εξέγερση μεταναστών στη δομή Σιντικής – Γκρέμισαν και τον τελευταίο εσωτερικό φράχτη

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Νέα επεισόδια ξέσπασαν στην προσωρινή δομή κράτησης μεταναστών του Δήμου Σιντικής, στις Σέρρες, το βράδυ του Σαββάτου.

Πληροφορίες του ThessPost.gr αναφέρουν πως ομάδα περίπου 100 μεταναστών από το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο εξεγέρθηκαν με στόχο να αποδράσουν από τη δομή. Η ένταση ξεκίνησε στις 22.00 το βράδυ και σύμφωνα με αρμόδιες πηγές διήρκησε αρκετή ώρα.

Στη διάρκεια της εξέγερσης οι μετανάστες προκάλεσαν φθορές και γκρέμισαν και τον τελευταίο εσωτερικό φράχτη της τρίτης πτέρυγας της δομής.

Σημειώνεται πως μόλις πριν από μία εβδομάδα είχε καταγραφεί η σφοδρότερη εξέγερση των τελευταίων μηνών. Δεκαπέντε άτομα που διέφυγαν ακόμη αναζητούνται, ενώ 25 συνελήφθησαν.

Απαντώντας στη νέα απόπειρα διαφυγής των μεταναστών, οι αστυνομικές δυνάμεις έστησαν ισχυρό φραγμό, αφού από τα τελευταία επεισόδια τα μέτρα ασφαλείας ήταν ιδιαίτερα αυξημένα.

Όσον αφορά στον λόγο της εξέγερσης πηγές εξηγούν στο ThessPost.gr ότι ένας από τους λόγους που πυροδότησαν τα νέα επεισόδια ήταν η μεταφορά 50 Αφγανών μεταναστών από τον Έβρο στη Σιντική το πρωί του Σαββάτου. Οι μετανάστες που μεταφέρθηκαν από τον Έβρο στις Σέρρες διαβιούν σε καθεστώς ανοιχτού τύπου Δομή και έχουν δικαίωμα να βγαίνουν έξω από το camp, σε αντίθεση με τους 500 μετανάστες από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές που παραμένουν στη Δομή Σιντικής εδώ και έναν χρόνο, χωρίς δικαίωμα εξόδου.

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