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30.08.2026 11:51

Κλοπή καλωδίων οπτικών ινών από το Ελληνικό: Άφαντοι οι δράστες – Πήραν υλικό για σημαντικό έργο της ΥΠΑ

30.08.2026 11:51
YPA

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση δύο ατόμων που φέρονται να εισέβαλαν το βράδυ της Παρασκευής (28/8) σε εργοτάξιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και να αφαίρεσαν καρούλια με καλώδιο οπτικών ινών.

Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο καλώδιο προοριζόταν για την υλοποίηση σημαντικού έργου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η κλοπή του υλικού, η αξία του οποίου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, έχει κινητοποιήσει τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ, οι δύο δράστες έκοψαν το σύρμα της περίφραξης και εισήλθαν στον χώρο, παρά το γεγονός ότι το σημείο φυλάσσεται και από προσωπικό ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας.

Αφού αφαίρεσαν τα καρούλια με το καλώδιο, τα φόρτωσαν σε λευκό φορτηγάκι και τράπηκαν σε φυγή.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δύο δραστών.

Μέχρι στιγμής, οι δύο άνδρες δεν έχουν εντοπιστεί, ενώ παραμένει υπό διερεύνηση το πώς κατάφεραν να εισέλθουν στον φυλασσόμενο χώρο και να απομακρύνουν το υλικό χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

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