Νέα κλιμάκωση στην Ουκρανία: Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, φόβοι για το Κίεβο, υπό το βλέμμα των ΗΠΑ

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Σε μια νέα, επικίνδυνη φάση κλιμάκωσης φαίνεται να περνά ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τη Μόσχα να ανακοινώνει πλέον ανοιχτά ότι προετοιμάζει μαζικά πλήγματα κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, την ώρα που το Κίεβο βρίσκεται εδώ και ημέρες υπό συνεχή πίεση από ρωσικά drones και πυραύλους.

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς έρχεται λίγες ημέρες μετά τη μυστική επίσκεψη στη Μόσχα του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, αλλά και ενώ ουκρανικές πηγές εξέφραζαν φόβους για επικείμενη μεγάλη ρωσική κλιμάκωση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν αρχίσει τις προετοιμασίες για «μαζικά πλήγματα» στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, παρουσιάζοντάς τα ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών και άλλων υποδομών.

Παράλληλα, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας συνεχίστηκαν οι συντονισμένες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας.

Η προαναγγελία δημιουργεί φόβους για μια νέα εκστρατεία εναντίον του ουκρανικού ηλεκτρικού δικτύου και άλλων κρίσιμων εγκαταστάσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία έχει ήδη αυξήσει σημαντικά την ένταση και τη διάρκεια των αεροπορικών επιθέσεών της.

Το Κίεβο στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση γύρω από το Κίεβο. Οι ρωσικές επιθέσεις με drones συνεχίστηκαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, με επαναλαμβανόμενους συναγερμούς και πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα και την ευρύτερη περιοχή της.

Σύμφωνα με το Institute for the Study of War, μόνο στις 28 και 29 Αυγούστου η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 550 drones και περιφερόμενα πυρομαχικά, μαζί με πυραύλους, σε ένα παρατεταμένο κύμα επιθέσεων που διήρκεσε συνολικά πάνω από 28 ώρες και είχε ως βασικό στόχο το Κίεβο και την περιφέρειά του.

Η ουκρανική πλευρά θεωρεί ότι η τακτική αυτή αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην εξάντληση της ουκρανικής αεράμυνας, πριν από μεγαλύτερα και πιο σύνθετα κύματα επιθέσεων.

Η ανησυχία είχε ενταθεί ήδη από τις προηγούμενες ημέρες, καθώς ουκρανικές πηγές προειδοποιούσαν ότι οι πληροφορίες που διαθέτει το Κίεβο δείχνουν πως η Ρωσία ενδέχεται να προχωρήσει σε σημαντική κλιμάκωση των επιχειρήσεων.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά το πολύνεκρο χτύπημα σε αποθήκη πυρομαχικών στη Μίλα, δυτικά του Κιέβου, όπου οι εκρήξεις που ακολούθησαν προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 37 ανθρώπων και εκτεταμένες καταστροφές.

Η μυστηριώδης αποστολή Ράτκλιφ στη Μόσχα

Όλα αυτά συμβαίνουν μόλις λίγες ημέρες μετά από μια ασυνήθιστη και ιδιαίτερα σημαντική διπλωματική κίνηση: την αιφνιδιαστική μετάβαση του διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα στις 25 Αυγούστου.

Ήταν η πρώτη γνωστή επίσκεψη επικεφαλής της CIA στη ρωσική πρωτεύουσα από το 2021, όταν ο τότε διευθυντής της υπηρεσίας Γουίλιαμ Μπερνς είχε μεταβεί στη Μόσχα λίγους μήνες πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οι λεπτομέρειες των συνομιλιών του Ράτκλιφ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Σύμφωνα όμως με αμερικανικές πληροφορίες, ο επικεφαλής της CIA μετέφερε στη ρωσική πλευρά προειδοποίηση κατά μιας σημαντικής κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να ωθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ πιο κοντά στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παράλληλα, πληροφορίες του Axios αναφέρουν ότι κατά τις επαφές του με κορυφαία στελέχη των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, μεταξύ των οποίων ο Σεργκέι Ναρίσκιν και ο Αλεξάντρ Μπόρτνικοφ, ο Ράτκλιφ έθεσε ακόμη και την ιδέα μιας τριμερούς συνάντησης Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου.

Μάλιστα, πριν από την επίσκεψη, η Ουάσιγκτον είχε ζητήσει από το Κίεβο να αποφύγει προσωρινά επιθέσεις εναντίον της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος για τη μετακίνηση της αμερικανικής αποστολής.

Το μήνυμα της Μόσχας και ο ρόλος της Ουάσιγκτον

Η χρονική ακολουθία προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν ευθέως την αποστολή Ράτκλιφ με τις σημερινές ρωσικές ανακοινώσεις. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η Μόσχα επιλέγει να ανεβάσει τους τόνους αμέσως μετά μια από τις σημαντικότερες απευθείας αμερικανορωσικές επαφές των τελευταίων ετών.

Και αυτό ενώ, σύμφωνα με αμερικανικές πληροφορίες, στην Ουάσιγκτον υπάρχει η εκτίμηση ότι το Κρεμλίνο θεωρεί τις ΗΠΑ περισσότερο απορροφημένες και αποδυναμωμένες εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν και ενδεχομένως βλέπει ένα «παράθυρο» για πιο επιθετικές κινήσεις στην Ουκρανία και την Ευρώπη.

Το επόμενο διάστημα επομένως θα δείξει εάν η προαναγγελία επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στον συνεχιζόμενο πόλεμο φθοράς ή την έναρξη μιας ευρύτερης ρωσικής επιχείρησης με επίκεντρο το Κίεβο και το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας.

Σε κάθε περίπτωση, η ένταση ανεβαίνει ξανά απότομα – και αυτή τη φορά η κλιμάκωση εξελίσσεται με την Ουάσιγκτον όχι απλώς να παρακολουθεί, αλλά να έχει μόλις επιχειρήσει, μέσω της CIA, μια απευθείας παρέμβαση στη Μόσχα.

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