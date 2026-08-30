Η μάχη της… Οντάριο: Οι Καναδοί απαντούν με πινακίδα 5,5 μέτρων στο απίστευτο AI video του Τραμπ με το στρατό από πάπιες των πορτοκαλί μαλλιών

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Σε μια εποχή που ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να μην αφήσει ούτε… γεωγραφικό όνομα στην ησυχία του, οι Καναδοί επέλεξαν να απαντήσουν με το ίδιο νόμισμα: λίγη πολιτική, αρκετή ειρωνεία και μια πινακίδα που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, παρουσίασε το Σάββατο μια γιγαντιαία πινακίδα στις καναδικές όχθες της λίμνης, με ένα μήνυμα που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για παρερμηνείες:

«Lake Ontario. Now and Always» – «Λίμνη Οντάριο. Τώρα και Πάντα».

Η πινακίδα έχει διαστάσεις 7,3 επί 3,6 μέτρα, στηρίζεται σε βάσεις ύψους 1,8 μέτρων και το ψηλότερο σημείο της φτάνει περίπου στα 5,5 μέτρα από το έδαφος. Το μήνυμα μάλιστα αναγράφεται τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά, ώστε η απάντηση προς την Ουάσιγκτον να είναι απολύτως… επίσημη και δίγλωσση.

Ontario Premier Doug Ford unveiled a large Lake Ontario sign saying the lake's centuries-old name would not change after the US President Donald Trump renamed it ‘Lake America’ for US federal use https://t.co/CW8ejs3thx pic.twitter.com/Vq3Whgkmhc — Reuters (@Reuters) August 29, 2026

Ontario Premier Doug Ford has hit back at US President Donald Trump by installing a large sign on Canada's shoreline.



The US president signed an executive order on Thursday seeking to change its name to Lake America. Full story: https://t.co/iB218FzgHj pic.twitter.com/WHX5gplkHh August 30, 2026

Η πινακίδα ήρθε λίγο αφότου – ή περίπου την ίδια ώρα – που ο Τραμπ ανέβαζε στο X ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, με… ένα στρατό από πάπιες με… πορτοκαλί μαλλιά, που οπλοφορούν και εισβάλουν στη λίμνη της Αμερικής, όπως βάζει το όνομα της Οντάριο πλέον ο Αμερικανός πρόεδρος – πραγματική παράνοια.

What an utter embarrassment. Can you believe this guy is president of the United States? pic.twitter.com/W6y0RzyYeS August 30, 2026

Ο Τραμπ αποφάσισε ότι η Οντάριο θα γίνει… «Αμερική»

Όλα άρχισαν όταν ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο έδωσε εντολή στις αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες να αποκαλούν τη Λίμνη Οντάριο «Lake America» – «Λίμνη Αμερική».

Προφανώς, η δυνατότητα ενός Αμερικανού προέδρου να αλλάξει μονομερώς το όνομα μιας λίμνης που μοιράζονται οι ΗΠΑ και ο Καναδάς σταματά… στα σύνορα. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Τραμπ να συνεχίσει ένα αγαπημένο πλέον χόμπι της προεδρίας του: μετά τον «Κόλπο της Αμερικής», σειρά πήρε η Οντάριο.

Ο Φορντ εμφανίστηκε στην τελετή φορώντας τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Καναδά και φρόντισε να εξηγήσει στον Αμερικανό πρόεδρο ότι ορισμένα πράγματα έχουν λίγο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από μια προεδρική θητεία.

«Πολύ καιρό αφότου ο πρόεδρος Τραμπ φύγει, θα εξακολουθεί να ονομάζεται Λίμνη Οντάριο», είπε.

Και έχει ένα μικρό ιστορικό πλεονέκτημα στο επιχείρημά του: η ονομασία Ontario έχει ιστορία άνω των 400 ετών, προέρχεται από τη γλώσσα των αυτοχθόνων Χιούρον και προϋπήρχε τόσο της ίδρυσης του Καναδά όσο και της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

«Σαν γερασμένο ροκ συγκρότημα»

Ακόμη πιο περιπαικτική ήταν η αντίδραση του πρωθυπουργού της Μανιτόμπα, Γουάμπ Κίνιου, ο οποίος παρομοίασε τον Τραμπ με γερασμένο ροκ συγκρότημα που προσπαθεί να ξαναπαίξει τις παλιές του επιτυχίες.

Κατά τον Κίνιου, ο Τραμπ πίστεψε ότι είχε πετύχει ένα μεγάλο «χιτ» με τη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής και τώρα επιχειρεί να επαναλάβει τη συνταγή για να ενθουσιάσει τη βάση του.

Μόνο που, όπως σχολίασε ο Καναδός πολιτικός, αυτή τη φορά το αποτέλεσμα είναι μάλλον «λίγο θλιβερό» και σίγουρα «όχι η καλύτερη δουλειά του».

Κάπως έτσι, μέσα στην πολύ σοβαρότερη αντιπαράθεση ΗΠΑ και Καναδά για τους δασμούς, το εμπόριο και τις επανειλημμένες επιθέσεις του Τραμπ εναντίον της γειτονικής χώρας, προέκυψε και η «μάχη της Οντάριο».

Μια μάχη στην οποία οι Καναδοί δεν χρειάστηκαν ούτε δασμούς ούτε εκτελεστικά διατάγματα για να απαντήσουν. Τους έφτασαν 5,5 μέτρα πινακίδας και μια μάλλον αυτονόητη υπενθύμιση: ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να βαφτίζει ό,τι θέλει εντός της κυβέρνησής του, αλλά η γεωγραφία –ευτυχώς– δεν αλλάζει όνομα κάθε φορά που αλλάζει ένοικος ο Λευκός Οίκος.

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