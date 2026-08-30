Axios: Ο διευθυντής της CIA πρότεινε τριμερή Τραμπ, Πούτιν, Ζελένσκι για την Ουκρανία

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Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ πρότεινε μια τριμερή συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της μυστικής επίσκεψής του στη Μόσχα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσαν στο Axios δύο πηγές που έχουν ενημερωθεί για το θέμα.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Ράτκλιφ ενεπλάκη προσωπικά στη διπλωματική προσπάθεια για την επίτευξη μιας σημαντικής προόδου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η επίσκεψη του Ράτκλιφ είχε εν μέρει ως στόχο να διαπιστωθεί εάν οι επικεφαλής των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών θα μπορούσαν να βοηθήσουν να πειστεί ο Πούτιν να κινηθεί προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, δήλωσαν οι πηγές.

Την Παρασκευή, Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον Ζελένσκι για τις συνομιλίες του Ράτκλιφ στη Μόσχα και την πρόταση για μια τριμερή σύνοδο κορυφής.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει την ιδέα στο παρελθόν. Ο Ζελένσκι έχει συμφωνήσει, αλλά ο Πούτιν την έχει απορρίψει.

Μυστική επίσκεψη

Ο Ράτκλιφ πραγματοποίησε μια μυστική επίσκεψη στη Μόσχα την Τρίτη και συναντήθηκε με τους Ρώσους ομολόγους του: τον επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών SVR Σεργκέι Ναρίσκιν και τον διευθυντή της FSB Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι η επίσκεψη του Ράτκλιφ ήταν «τυπική δουλειά» και δεν είχε ως στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στον Ζελένσκι ότι ο Ράτκλιφ έθεσε επίσης στη Μόσχα το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών, σύμφωνα με τις πηγές.

Δυσοίωνη εκτίμηση

Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Ράτκλιφ έδωσε στον Μπόρτνικοφ «μια δυσοίωνη εκτίμηση» για την κατάσταση του πολέμου και παρότρυνε τη Ρωσία να καταλήξει σε συμφωνία πριν επιδεινωθεί η κατάστασή της.

Οι πηγές δήλωσαν στο Axios ότι ο Ράτκλιφ κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο Μπόρτνικοφ είναι ένας εποικοδομητικός παράγοντας που θα μπορούσε να βοηθήσει στην επανεκκίνηση των διπλωματικών προσπαθειών.

Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ουκρανοί αξιωματούχοι είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σχετικά με τις προθέσεις του Πούτιν και λένε ότι διαθέτουν πληροφορίες που υποδηλώνουν πως ο Πούτιν σχεδιάζει μια σημαντική κλιμάκωση του πολέμου.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Πάβλο Παλίσα, δήλωσε την Παρασκευή σε δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν έχει διατάξει τον στρατό του να προετοιμάσει αρκετά επιχειρησιακά σενάρια για μια επίθεση στη βόρεια Ουκρανία, με το Κίεβο και το Τσερνίχιβ να έχουν προσδιοριστεί ως βασικές περιοχές.

Στον πάγο οι διαπραγματεύσεις

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ, διακόπηκαν στα μέσα Φεβρουαρίου μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Οι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έχουν πραγματοποιήσει ξεχωριστές συνομιλίες τους τελευταίους μήνες με Ρώσους και Ουκρανούς διαπραγματευτές. Ωστόσο, έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Κιρίλο Μπουντάνοφ, δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη ότι οι συνομιλίες με τη Ρωσία, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, θα μπορούσαν να επαναληφθούν τον Σεπτέμβριο.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε την Παρασκευή τις ΗΠΑ για «τον απαραίτητο τόνο της συνομιλίας με τη Ρωσία» και δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «προωθεί ένα ρεαλιστικό όραμα για το τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να επιτευχθεί».

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