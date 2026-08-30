Μητσοτάκης για Ταμείο Ανάκαμψης: «Ήταν μια πραγματική ευκαιρία την οποία αξιοποιήσαμε στο έπακρο»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Έναν σύντομο απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης κάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος, παράλληλα, και στη «συνέχειά» του.

Συγκεκριμένα ο Κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι «αύριο, μαζί με τον Αύγουστο, κλείνει και ένας σημαντικός ευρωπαϊκός κύκλος: η περίοδος υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Στις 31 Μαρτίου του 2021 παρουσιάσαμε το “Ελλάδα 2.0”. Πέντε χρόνια και πέντε μήνες μετά, τολμώ να πω πως δεν ήταν απλώς ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης με πολλά δισεκατομμύρια, αλλά μια διπλή ευκαιρία: να χρηματοδοτήσουμε επενδύσεις, αλλά και να διορθώσουμε καθυστερήσεις που η χώρα κουβαλούσε επί χρόνια. Στο αρχικό σχέδιο υπήρχε πρόβλεψη για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 7 μονάδες, 180.000 περισσότερες θέσεις εργασίας και αύξηση των επενδύσεων κατά 20%. Τα τελικά αποτελέσματα, όμως, ήταν πολύ υψηλότερα: το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%».

«Αλλά η σημαντικότερη παρακαταθήκη είναι ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος έλυσαν εκκρεμότητες δεκαετιών και έφεραν τη χώρα πιο κοντά σε όσα θεωρούνται αυτονόητα στην υπόλοιπη Ευρώπη: στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση εκατοντάδων χιλιάδων ταμειακών μηχανών και POS, στη μείωση του κενού ΦΠΑ, στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, στην επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, στην ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, στην πράσινη και ενεργειακή μετάβαση, στην αναβάθμιση της υγείας και της παιδείας. Ήταν μια πραγματική ευκαιρία την οποία αξιοποιήσαμε στο έπακρο», λέει, απαντώντας έτσι και στην αντιπολίτευση που χαρακτηρίζει το Ταμείο Ανάκαμψης ως χαμένη ευκαιρία.

Παράλληλα, σε, τονίζει ότι «η συνέχεια είναι το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Την εβδομάδα αυτή εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ελληνικό Εθνικό Σχέδιο που είναι από τα πρώτα εθνικά σχέδια που εγκρίθηκαν και το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα σε πόρους, ύψους 5,3 δισ. ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ, για την περίοδο έως το 2032. Οι 25 παρεμβάσεις του αφορούν περίπου 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Από το 2026 ξεκινούν κοινωνικές κατοικίες, ενεργειακές αναβαθμίσεις για μικρές επιχειρήσεις, κοινωνικό leasing ηλεκτρικών αυτοκινήτων και 211 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ακολουθούν, από το 2027, νέες παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, τη θέρμανση, τις φοιτητικές εστίες και τις προσβάσιμες μετακινήσεις για συμπολίτες μας με αναπηρία, αλλά και μεγάλες επενδύσεις σε προσβάσιμες και καθαρές δημόσιες μεταφορές. Το μήνυμα είναι σαφές: οι ευρωπαϊκοί πόροι δεν τελειώνουν με το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλάζει ο χρηματοδοτικός κύκλος, όχι η προσπάθεια να κάνουμε την ανάπτυξη πιο πράσινη, την καθημερινότητα πιο εύκολη και την κοινωνία πιο συνεκτική».

Διαβάστε επίσης:

Οκτώ κόμματα στο νήμα του 3% – Το δεύτερο θρίλερ των εκλογών, πόσο μπορεί να επηρεάσει την αυτοδυναμία και ο ρόλος Σαμαρά

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης: Η πλήρης ανάταξη των υποδομών του ΕΣΥ αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα

O Παύλος Μαρινάκης για το Μετρό Θεσσαλονίκης: Να καταλάβουν όλοι οι πολίτες το μέγεθος της κοροϊδίας του κ. Τσίπρα