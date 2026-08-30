Πώς η «μάχη των ψαράδων» μπορεί να φέρει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο

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Στο Αιγαίο η επόμενη κρίση μπορεί να μην αρχίσει από μια φρεγάτα. Μπορεί να αρχίσει από ένα αλιευτικό. Και από τη στιγμή που θα εμφανιστεί το πρώτο περιπολικό, η απόσταση από ένα καΐκι μέχρι ένα πολεμικό πλοίο μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνα μικρή.

Στο Αιγαίο οι μεγάλες κρίσεις έχουν συχνά την ικανότητα να κρύβονται πίσω από μικρά περιστατικά. Ένα αλιευτικό που περνά λίγα μέτρα πιο μέσα, ένας ψαράς που αρνείται να αποχωρήσει, ένας επικίνδυνος ελιγμός, ένα περιπολικό του Λιμενικού που πλησιάζει. Και ξαφνικά, στη θάλασσα δεν βρίσκονται πλέον μόνο ψαράδες. Βρίσκονται δύο κράτη.

Αυτό είναι το πραγματικό γεωπολιτικό ρίσκο που κρύβεται πίσω από τη διαρκώς αυξανόμενη δραστηριότητα ελληνικών και τουρκικών αλιευτικών στο Αιγαίο: η πιθανότητα μια αντιπαράθεση μεταξύ δύο ψαράδων να εξελιχθεί, μέσα σε λίγες ώρες, σε ελληνοτουρκική κρίση.

Δεν πρόκειται για θεωρητικό σενάριο. Τον Νοέμβριο του 2025, ελληνικές αρχές ανέφεραν περιστατικό με τουρκικά αλιευτικά στα ελληνικά χωρικά ύδατα, κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκαν προειδοποιητικά πυρά όταν ένα τουρκικό σκάφος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς κοντά σε σκάφος του Λιμενικού. Η τουρκική πλευρά έδωσε διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Και αυτή ακριβώς η διαφορετική αφήγηση είναι που κάνει το Αιγαίο τόσο επικίνδυνο: ένα περιστατικό μπορεί να είναι μικρό, αλλά η εθνική του ανάγνωση να είναι τεράστια.

Το Αιγαίο δεν είναι μια ουδέτερη θάλασσα. Είναι ένας γεωπολιτικός χάρτης πάνω στον οποίο καθημερινά κινούνται άνθρωποι, εμπορικά πλοία, αλιευτικά, περιπολικά και πολεμικά πλοία. Ελλάδα και Τουρκία εξακολουθούν να διαφωνούν για κρίσιμα ζητήματα θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Η Αθήνα θεωρεί ότι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ αποτελεί τη βασική διαφορά που μπορεί να οδηγηθεί σε διεθνή δικαιοδοτική επίλυση, ενώ η Άγκυρα διατηρεί ευρύτερη ατζέντα διεκδικήσεων. Επομένως, όταν δύο ψαράδες διαφωνούν για το πού μπορούν να ρίξουν τα δίχτυα τους, η αντιπαράθεση μπορεί να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη σημασία: ποιος έχει δικαίωμα να επιβάλει τους κανόνες στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή;

Το σενάριο

Ας φανταστούμε ένα απολύτως ρεαλιστικό πρωινό στο ανατολικό Αιγαίο. Ελληνικά και τουρκικά αλιευτικά βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Κανείς δεν έχει ξεκινήσει τη μέρα του με την πρόθεση να δημιουργήσει διεθνή κρίση. Οι ψαράδες θέλουν απλώς να ψαρέψουν. Ένα σκάφος θεωρεί ότι το άλλο βρίσκεται εκεί όπου δεν πρέπει. Ακολουθούν διαμαρτυρίες, προσέγγιση, ένας επικίνδυνος ελιγμός, ίσως ακόμη και επαφή των σκαφών. Και τότε εμφανίζεται το Λιμενικό.

Αυτό είναι το σημείο μηδέν. Μέχρι εκείνη τη στιγμή έχουμε μια διαμάχη ιδιωτών. Από τη στιγμή που εμφανίζεται κρατικό σκάφος, έχουμε εφαρμογή κρατικής κυριαρχίας. Το ελληνικό Λιμενικό θα επιχειρήσει να εφαρμόσει την ελληνική νομοθεσία. Το τουρκικό αλιευτικό μπορεί να συμμορφωθεί. Μπορεί όμως και να μην το κάνει. Ένας νέος επικίνδυνος ελιγμός αρκεί για να αλλάξει μέσα σε δευτερόλεπτα η φύση του περιστατικού.

Το επόμενο βήμα είναι σχεδόν αυτονόητο: η Τουρκία ενημερώνεται και η τουρκική Ακτοφυλακή μπορεί να εμφανιστεί. Τότε ένα ελληνικό περιπολικό απέναντι σε ένα τουρκικό αλιευτικό παύει να είναι απλώς ένα περιστατικό αλιείας. Είναι αντιπαράθεση δύο κρατικών μηχανισμών. Και εκεί αρχίζει ο φαύλος κύκλος: «δεν θα κάνουμε πίσω, γιατί θα φανεί ότι υποχωρούμε».

Αυτό είναι ίσως το πιο επικίνδυνο στοιχείο στις ελληνοτουρκικές κρίσεις. Όχι μόνο η πρόθεση, αλλά η ανάγκη να μη φανεί κανείς ότι υποχωρεί.

Κάπου εκεί μπορεί να εμφανιστεί μια τουρκική φρεγάτα. Δεν χρειάζεται να ανοίξει πυρ. Δεν χρειάζεται καν να πλησιάσει ιδιαίτερα. Η ίδια η παρουσία της αρκεί για να αλλάξει το επίπεδο της κρίσης. Για την Άγκυρα μπορεί να σημαίνει ότι παρέχει προστασία στα τουρκικά σκάφη. Για την Αθήνα μπορεί να σημαίνει στρατιωτικοποίηση ενός περιστατικού που ξεκίνησε ως αλιευτική διαφορά. Και τότε η ελληνική πλευρά βρίσκεται μπροστά στο δύσκολο δίλημμα: να μην απαντήσει και να κατηγορηθεί για αδυναμία ή να αναπτύξει δικά της πολεμικά πλοία, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το επίπεδο της κρίσης;

Η κλιμάκωση

Ένα θερμό επεισόδιο δεν είναι και ούτε μπορεί να είναι προγραμματισμένο. Μπορεί να προκύψει από λάθος, νεύρα, παρεξήγηση, έναν κακό υπολογισμό ή έναν απότομο ελιγμό. Και όσο περισσότερα πλοία συγκεντρώνονται σε μια μικρή θαλάσσια περιοχή, τόσο μικραίνει ο χρόνος αντίδρασης. Το κρίσιμο ερώτημα επομένως δεν είναι μόνο εάν η Αθήνα ή η Άγκυρα θέλουν μια κρίση. Είναι εάν μπορούν να ελέγξουν μια κρίση που ξεκίνησε χωρίς να την έχουν σχεδιάσει.

Η Ελλάδα έχει ήδη ζήσει την εμπειρία του πώς ένα περιστατικό που αρχίζει σε επίπεδο ιδιωτών μπορεί να αποκτήσει κρατική και τελικά στρατιωτική διάσταση. Τα Ίμια παραμένουν η πιο χαρακτηριστική υπενθύμιση. Κανείς δεν χρειάζεται να θέλει «νέα Ίμια». Αρκεί να υπάρχει ένας μηχανισμός που δεν λειτουργεί αρκετά γρήγορα για να σταματήσει την κλιμάκωση.

Σήμερα υπάρχει μάλιστα ένας νέος παράγοντας που κάνει το περιβάλλον ακόμη πιο σύνθετο: τα θαλάσσια πάρκα και οι νέες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό και τη δημιουργία προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, ενώ η Τουρκία έχει αντιδράσει σε ελληνικές πρωτοβουλίες που θεωρεί ότι δημιουργούν τετελεσμένα. Έτσι, η διαμάχη για το ψάρεμα μπορεί να συναντήσει τη διαμάχη για τις περιβαλλοντικές ζώνες.

Ένα τουρκικό αλιευτικό μπορεί να υποστηρίξει ότι ψαρεύει σε μια περιοχή εδώ και χρόνια. Η ελληνική πλευρά μπορεί να απαντήσει ότι πλέον ισχύουν συγκεκριμένοι ελληνικοί κανόνες. Η τουρκική πλευρά μπορεί να αμφισβητήσει τη δικαιοδοσία. Και τότε το θέμα δεν είναι πλέον τα ψάρια. Είναι το ποιος έχει δικαίωμα να θεσπίζει και να επιβάλλει κανόνες στη συγκεκριμένη θάλασσα.

Αυτό δημιουργεί ένα διαφορετικό είδος κινδύνου: όχι έναν μεγάλο πόλεμο, αλλά μια αλληλουχία μικρών κρίσεων. Ένα αλιευτικό εδώ, ένα περιπολικό εκεί, μια τουρκική ακταιωρός, ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο, μια ανακοίνωση της Αθήνας, μια ανακοίνωση της Άγκυρας και, στη συνέχεια, εκατοντάδες βίντεο στα social media. Κάθε περιστατικό μπορεί να τελειώνει. Αλλά το επόμενο ξεκινά από λίγο υψηλότερο επίπεδο έντασης. Αυτή είναι η πραγματική στρατηγική της φθοράς.

Το πιο δύσκολο, τελικά, είναι να κάνει κάποιος πίσω. Η αποκλιμάκωση έχει πολιτικό κόστος. Εάν ένα ελληνικό σκάφος αποχωρήσει, κάποιος θα μιλήσει για ελληνική υποχώρηση. Εάν αποχωρήσει τουρκικό σκάφος, κάποιος στην Τουρκία μπορεί να υποστηρίξει το ίδιο. Έτσι η επιχειρησιακή λογική συγκρούεται με την πολιτική εικόνα. Και κάθε πλευρά μπορεί να αρχίσει να φοβάται περισσότερο την εικόνα της υποχώρησης από την ίδια την κρίση.

Αυτό είναι το μεγάλο τεστ για την Αθήνα. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει κάτι εξαιρετικά δύσκολο: να επιβάλλει τη νομιμότητα χωρίς να στρατιωτικοποιεί κάθε παραβίαση. Να προστατεύσει τους Έλληνες ψαράδες, να εφαρμόσει τους ελληνικούς κανόνες, να μην επιτρέψει τετελεσμένα, αλλά ταυτόχρονα να διαθέτει τους μηχανισμούς που θα εμποδίσουν μια σύγκρουση δύο αλιευτικών να οδηγήσει αυτόματα στην ανάπτυξη πολεμικών πλοίων.

Και εδώ η διπλωματία πρέπει να λειτουργεί όχι όταν η κρίση έχει ήδη φτάσει στην κορυφή, αλλά από το πρώτο λεπτό. Οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας πρέπει να χρησιμοποιούνται πριν από την κρίση και όχι απλώς για να τη διαχειριστούν αφού έχει ξεσπάσει.

Υπάρχει, άλλωστε, μια μεγάλη ειρωνεία. Οι στρατιωτικοί γνωρίζουν πόσο καταστροφική θα ήταν μια σύγκρουση Ελλάδας–Τουρκίας. Οι κυβερνήσεις γνωρίζουν το ίδιο. Οι διπλωμάτες επίσης. Ο ψαράς όμως που βρίσκεται στη θάλασσα δεν λειτουργεί με τη γεωπολιτική λογική ενός υπουργού Εξωτερικών. Θέλει να ψαρέψει, να προστατεύσει το σκάφος του και να μη χάσει την περιοχή του. Όταν δύο τέτοιες λογικές συναντώνται σε μια θάλασσα όπου η κυριαρχία και η δικαιοδοσία είναι πολιτικά φορτισμένες, η σπίθα μπορεί να ανάψει πολύ πιο εύκολα.

Κρίση με ένα… δίχτυ

Και ίσως αυτό να είναι το πραγματικό προειδοποιητικό σήμα για το Αιγαίο τους επόμενους μήνες. Η επόμενη ελληνοτουρκική κρίση δεν χρειάζεται να έχει ημερομηνία. Δεν χρειάζεται να υπάρχει σχέδιο ή εντολή. Μπορεί να ξεκινήσει από ένα αλιευτικό, να περάσει σε ένα περιπολικό, να συναντήσει μια Ακτοφυλακή, να προκαλέσει την εμφάνιση μιας φρεγάτας και να καταλήξει σε δύο κυβερνήσεις που θα πρέπει να εξηγήσουν στις κοινωνίες τους γιατί δεν μπορούν — ή δεν θέλουν — να κάνουν πίσω.

Το θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο δεν χρειάζεται να ξεκινήσει με έναν πύραυλο. Μπορεί να ξεκινήσει με ένα δίχτυ.

Γιατί η πραγματική μάχη δεν θα είναι τελικά για τα ψάρια. Θα είναι για το ποιος ελέγχει τη θάλασσα, ποιος επιβάλλει τους κανόνες και ποιος θα κάνει πρώτος πίσω.

Και στο Αιγαίο, όπως έχει αποδείξει πολλές φορές η ιστορία, η απόσταση ανάμεσα σε μια ψαρόβαρκα και μια φρεγάτα μπορεί να είναι πολύ μικρότερη από την απόσταση ανάμεσα στην ένταση και την κρίση.

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