ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 00:49
Νέα πρόκληση: Τουρκική ακταιωρός παρενόχλησε Έλληνες ψαράδες κοντά στο Φαρμακονήσι (Video)

Ένα ακόμη περιστατικό έντασης καταγράφηκε στο Αιγαίο, με πρωταγωνίστρια την τουρκική ακτοφυλακή, η οποία προχώρησε σε νέα πρόκληση εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε την Κυριακή, 29/3, όταν τουρκική ακταιωρός εισήλθε στην περιοχή και κινήθηκε επιθετικά απέναντι σε ελληνικό αλιευτικό που βρισκόταν κοντά στο Φαρμακονήσι.

Η ένταση διήρκεσε αρκετές ώρες, με τους Έλληνες ψαράδες να καταγράφουν σε βίντεο όσα συνέβησαν. Το σχετικό υλικό δημοσιοποιήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Star, αποτυπώνοντας τις κινήσεις της τουρκικής πλευράς κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι στην ίδια θαλάσσια περιοχή εισήλθαν παράνομα τουρκικές μηχανότρατες, οι οποίες συνοδεύονταν από το σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής.

Κάποια στιγμή, η τουρκική ακταιωρός πλησίασε επικίνδυνα τα ελληνικά αλιευτικά και επιχείρησε να τα απομακρύνει δημιουργώντας έντονο κυματισμό με τους ελιγμούς της. Την ίδια στιγμή, σκάφος της Frontex που βρισκόταν σε μικρή απόσταση παρακολουθούσε την εξέλιξη χωρίς να παρέμβει.

Μέσω ασυρμάτου, το πλήρωμα της τουρκικής ακταιωρού απηύθυνε μήνυμα προς τους Έλληνες ψαράδες, ζητώντας τους να εγκαταλείψουν την περιοχή, υποστηρίζοντας, μάλιστα, ότι βρίσκονταν σε τουρκικά χωρικά ύδατα.

Διαβάστε επίσης:

Έδεσσα: Νεκρός 54χρονος οδηγός αυτοκινήτου που εξετράπη της πορείας του

Βίντεο-ντοκουμέντο από το εργατικό δυστύχημα με δύο νεκρούς στο Άστρος Κυνουρίας: Ο γερανός ακούμπησε καλώδια ηλεκτροδότησης

Πρόεδρος Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων «Κάποιοι επιχειρούν να μετατρέψουν τη δίκη για τα Τέμπη σε πολιτικό επίδικο – Θυμίζουν Χρυσή Αυγή» (Video)





ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δεκαπεντάχρονος μαθητής πυροβόλησε καθηγήτρια σε σχολείο του Τέξας και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

LIFESTYLE

Νόρα Βαλσάμη: Ο γιος της δημοσίευσε μία σπάνια φωτογραφία της αγαπημένης ηθοποιού που έχει αποτραβηχτεί από τα «φώτα»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κατασκοπευτικό «θρίλερ» για την πρόκριση στο Μουντιάλ: Στρατιώτης φέρεται να κατέγραφε μυστικά την προπόνηση της Βοσνίας

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει να στείλει τον… λογαριασμό στις χώρες του Κόλπου – Το Ιράν σκέφτεται να βάλει διόδια στα Στενά του Ορμούζ – Όλες οι εξελίξεις

LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

ΥΓΕΙΑ

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ, πέθανε ο Βασίλης Γκούμας

ΚΑΛΧΑΣ

Το Μαξίμου και οι κάλπες, νέα εξεταστική για υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ πήγε φουλ αντιδεξιά, οι ενωτικοί Σκανδαλίδης, Λαλιώτης, ο ερχομός Τσίπρα και οι κινήσεις του ΑΝΤ1

ΕΛΛΑΔΑ

Οργή Πλακιά, Ντόλκα για την ύβρη Μάνεση: Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου

