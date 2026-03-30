Νέα πρόκληση: Τουρκική ακταιωρός παρενόχλησε Έλληνες ψαράδες κοντά στο Φαρμακονήσι (Video)

Ένα ακόμη περιστατικό έντασης καταγράφηκε στο Αιγαίο, με πρωταγωνίστρια την τουρκική ακτοφυλακή, η οποία προχώρησε σε νέα πρόκληση εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε την Κυριακή, 29/3, όταν τουρκική ακταιωρός εισήλθε στην περιοχή και κινήθηκε επιθετικά απέναντι σε ελληνικό αλιευτικό που βρισκόταν κοντά στο Φαρμακονήσι.

Η ένταση διήρκεσε αρκετές ώρες, με τους Έλληνες ψαράδες να καταγράφουν σε βίντεο όσα συνέβησαν. Το σχετικό υλικό δημοσιοποιήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Star, αποτυπώνοντας τις κινήσεις της τουρκικής πλευράς κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι στην ίδια θαλάσσια περιοχή εισήλθαν παράνομα τουρκικές μηχανότρατες, οι οποίες συνοδεύονταν από το σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής.

Κάποια στιγμή, η τουρκική ακταιωρός πλησίασε επικίνδυνα τα ελληνικά αλιευτικά και επιχείρησε να τα απομακρύνει δημιουργώντας έντονο κυματισμό με τους ελιγμούς της. Την ίδια στιγμή, σκάφος της Frontex που βρισκόταν σε μικρή απόσταση παρακολουθούσε την εξέλιξη χωρίς να παρέμβει.

Μέσω ασυρμάτου, το πλήρωμα της τουρκικής ακταιωρού απηύθυνε μήνυμα προς τους Έλληνες ψαράδες, ζητώντας τους να εγκαταλείψουν την περιοχή, υποστηρίζοντας, μάλιστα, ότι βρίσκονταν σε τουρκικά χωρικά ύδατα.

