Έδεσσα: Νεκρός 54χρονος οδηγός αυτοκινήτου που εξετράπη της πορείας του

Τη ζωή του έχασε 54χρονος όταν το ΙΧ που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, σε αγροτικό δρόμο στο Ριζό, στο δήμο Σκύδρας Πέλλας.

Τον 54χρονο απεγκλώβισε χωρίς τις αισθήσεις του η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Έδεσσας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

