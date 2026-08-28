Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης: Η πλήρης ανάταξη των υποδομών του ΕΣΥ αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 28/8, τη νέα σύγχρονη πτέρυγα, 101 κλινών, στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, που πρόκειται να συμβάλλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τον διοικητή της 3ης ΔΥΠΕ Δημήτρη Τσαλικάκη και τη διοικήτρια του Νοσοκομείου Ευτυχία Καπάτου στο σύγχρονο κτίριο τεσσάρων επιπέδων, εμβαδού άνω των 6.100 τ.μ., έργο που εντάχθηκε στον μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης.

Στο νέο κτίριο μεταφέρονται ο χειρουργικός και ο παθολογικός τομέας, ενώ, για πρώτη φορά στην περιοχή, αναπτύσσεται Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας για ασθενείς με αγγειακά – εγκεφαλικά επεισόδια. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται οδοντιατρείο, γραφεία ιατρών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αναγνωστήρια και γενικότερα χώροι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου.

Η κατασκευή του κτιρίου χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και πρόκειται να παραδοθεί προς χρήση το επόμενο διάστημα.

Οι επενδύσεις για την αναβάθμιση του «Μαματσείου» περιλαμβάνουν, ακόμη, τον εκσυγχρονισμό και την αναδιαρρύθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, έργο που εγκαινιάστηκε τον περασμένο μήνα και χρηματοδοτήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσης στο ΕΣΥ.

«Η Κοζάνη αποκτά ένα καινούργιο νοσοκομείο-“κόσμημα”»

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Η πλήρης ανάταξη των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτέλεσε από την αρχή κεντρική πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί και εδώ, στην Κοζάνη, το αποτύπωμα αυτής της πρωτοβουλίας αρχίζει να γίνεται ιδιαιτέρως ορατό. Θυμάμαι την επίσκεψή μου στη θεμελίωση της νέας πτέρυγας του “Μαματσείου”. Σήμερα είχα τη χαρά να το επισκεφθώ ουσιαστικά τελειωμένο και εντός των επόμενων μηνών θα έχω την ευκαιρία να έρθω και πάλι για να μπορέσω και να το εγκαινιάσω.

Ευρωπαϊκοί πόροι αξιοποιήθηκαν για αυτή την πολύ σημαντική παρέμβαση, όπως πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιήθηκαν για την πλήρη αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο έχει ήδη εγκαινιαστεί, και πόροι από τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο εκπονήθηκε για τη Δυτική Μακεδονία, θα αξιοποιηθούν για την πλήρη αναβάθμιση του παλαιού κτηρίου, ένα έργο το οποίο σε συνεννόηση με τον κ. Περιφερειάρχη εκτιμούμε ότι θα ξεκινήσει άμεσα.

Είναι πολύ σημαντικό να πούμε στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης δεν αφορά μόνο τη δημιουργία νέων, καλοπληρωμένων θέσεων απασχόλησης, αλλά και την ενίσχυση όλων των υποδομών της ευρύτερης περιφέρειας, κάτι το οποίο αποδεικνύεται όχι μόνο εδώ, στο “Μαμάτσειο”. Και στο “Μποδοσάκειο” Νοσοκομείο στην Πτολεμαΐδα θα δημιουργηθεί μία καινούργια ογκολογική μονάδα υποστήριξης ασθενών, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τη Δυτική Μακεδονία, καθώς μέχρι σήμερα οι συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν ανάγκη ογκολογικής περίθαλψης έπρεπε να κατευθυνθούν είτε στην Αθήνα, είτε στην Θεσσαλονίκη.

Πολλά πράγματα, λοιπόν, γίνονται και αλλάζουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και χαίρομαι πράγματι γιατί η Κοζάνη αποκτά ένα καινούργιο νοσοκομείο-“κόσμημα”, το οποίο είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες της Κοζάνης, αλλά και συνολικά της Δυτικής Μακεδονίας, θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, σημείωσε από την πλευρά του: «Και αυτό το έργο είναι αποτέλεσμα της ορθής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών και των εθνικών πόρων. Το Ταμείο Ανάκαμψης, το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης συμβάλλει στο να αναβαθμίσει όλες τις υποδομές υγείας στη Δυτική Μακεδονία και στην Κοζάνη. Συνεχίζουμε, οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι να γίνουν μοχλοί ανάπτυξης για την περιοχή».

Ο διοικητής της 3ης ΔΥΠΕ Δημήτρης Τσαλικάκης ανέφερε: «Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε στο Νοσοκομείο Κοζάνης, στην ολοκαίνουργια νέα πτέρυγα, την οποία μόλις πριν λίγες μέρες παραλάβαμε ως Νοσοκομείο “Μαμάτσειο”. Είναι ο χειρουργικός τομέας, ο παθολογικός τομέας, έκτασης 6.000 τετραγωνικών. Το θεμελιώσατε τον Φεβρουάριο του 2023, όταν υποσχεθήκατε ότι θα έρθετε. Σήμερα ήρθατε να δείτε το πώς έχει περατωθεί και έχει ολοκληρωθεί. Σας προσκαλούμε και στα εγκαίνια πολύ σύντομα».

Διαβάστε επίσης:

O Παύλος Μαρινάκης για το Μετρό Θεσσαλονίκης: Να καταλάβουν όλοι οι πολίτες το μέγεθος της κοροϊδίας του κ. Τσίπρα

Κόντρα Κωνσταντοπούλου με Τουρνά για τις πυρκαγιές- Το «μπούλινγκ», ο στρατηγός άνεμος, και το «μαγικό ραβδί»

Μητσοτάκης από Δυτική Μακεδονία: Όποιος λέει ότι μπορεί να υπάρξει επιστροφή στον λιγνίτη, λέει ψέματα – Μια υγιής και κερδοφόρος ΔΕΗ επιτρέπει τη στήριξη της κοινωνίας











