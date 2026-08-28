Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha την Πέμπτη (27/8)

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Χθες υπήρχε έντονη αθλητική δραστηριότητα στα κανάλια, κρατικά και ιδιωτικά, με απευθείας μεταδόσεις αγωνισμάτων στίβου και ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Παρόλα αυτά ήταν ο Alpha των σειρών σε επανάληψη που κατάφερε να αποσπάσει τη μερίδα του λέοντος από την πίτα τηλεθέασης της ημέρας σύμφωνα με τη Nielsen.

Δεύτερος στις τηλεπροτιμήσεις ήταν ο ΣΚΑΪ, και λόγω της μετάδοσης του ματς Χράντετς Κράλοβε-Παναθηναϊκός.

Στο Mega κατέληξε το τρίτο σε μέγεθος κομμάτι από την πίτα τηλεθέασης, ενώ τέταρτη επιλογή της ημέρας αποτέλεσε με το μενού του το Star.

Ένα «κλικ» πριν από το 8% διαμορφώθηκε το μερίδιο του Open και λόγω της μετάδοσης του εκτός έδρας ματς του ΠΑΟΚ με την Μπραν.

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