Η κρίση στην Ενημέρωση και στην τηλεόραση, η νέα εποχή με τις πλατφόρμες, οι μεταμεσονύχτιες κόντρες με αθλητικά στα FM και έναν αποχαιρετισμός λόγω συνταξιοδότησης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Έτοιμος για μπαλίτσα στο Athletico.gr o Λυμπερόπουλος

Είναι επίσημο. Ο αλλοτινός διεθνής στράικερ του ΠΑΟ, της ΑΕΚ, του Εργοτέλη αλλά και της Άιντραχτ, Νίκος Λυμπερόπουλος θα δημιουργεί 1-2 με το Ντέμη Νικολαΐδη στην εκπομπή «Build Up», στο κανάλι του Athletico.gr στο YouTube, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία του με το θεματικό σάιτ του Wide Media Group. Η πρεμιέρα αναμένεται σήμερα.

«Λύνει κάβους» από το Φάληρο

Λίαν συντόμως, έπειτα από τις τελευταίες ανακατατάξεις στις κουφή της διοικητικής πυραμίδας του Ομίλου ΣΚΑΪ, η δημοσιογράφος Λίνα Παπαδάκη θα αποχωρήσει από την πολυμεσικό οργανισμό λίγο πριν ολοκληρωθούν δύο χρόνια από τότε που κατέβηκε στο Φάληρο, από το Ραδιομέγαρο, με ρόλο συμβούλου Διοίκησης.

Μεταμεσονύχτιες αθλητικές κόντρες στα FM…

Νέα… νυχτοπούλια στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Από Δευτέρα, τα μεσάνυχτα θα κάνουν νυχτοκάματα οι Νίκος Ράλλης- Μανώλης Μουσουράκης, το νέο δίδυμο στην νέα εκπομπή «After Review» του σταθμού.

Την ίδια ημέρα και ώρα θα κάνει το ντεμπούτο της η επίσης καθημερινή εκπομπή «Μπαμπ και κάτω» που ξαναφέρνει μαζί έπειτα από καιρό τους Μπάμπη Χριστόγλου- Μιχάλη Λεάνη στον ολόφρεσκο Mega News 104.6.

Αν στις ΗΠΑ αποτελεί κατάσταση φανταστείτε τι γίνεται αλλαχού…

Κατά 1/3 μειώθηκε η (συνδυασμένη) επισκεψιμότητα στις δέκα κορυφαίες ιστοσελίδες ειδήσεων των ΗΠΑ μέσα σε μια τριετία (2024-2026), σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.

Πιο απλά η «αιμορραγία» που λέγεται «αποφυγή ειδήσεων» συνεχίζεται σε μια από τις σημαντικότερες- αν όχι τη σημαντικότερη- αγορά-δείκτη της βιομηχανίας των Ειδήσεων.

Οι δέκα μεγαλύτερες ειδησεογραφικές εταιρείες στις ΗΠΑ με βάση τις μηνιαίες επισκέψεις τον Ιούλιο του 2026 σημείωσαν συνολική πτώση επισκεψιμότητας 18% σε σύγκριση με τρία χρόνια νωρίτερα.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, οι μηνιαίες επισκέψεις στους ίδιους ιστότοπους μειώθηκαν κατά 32%. Τον τελευταίο χρόνο, η συνδυασμένη επισκεψημότητά τους μειώθηκε κατά 15%.

Τέσσερις από τις δέκα μεγαλύτερες ιστοσελίδες σημείωσαν αύξηση επισκεψιμότητας σε σύγκριση με πριν από τρία χρόνια.

Οι New York Times σημείωσαν οριακή άνοδο 0,48% και «έπιασαν» τις 406,3 εκατομμύρια επισκέψεις, ενώ το People αυξήθηκε κατά 10% στα 126,6 εκατομμύρια. Στο BBC καταγράφηκε μεταβολή κατά +3% με την επισκεψημότητα του να πηγαίνει στα 96,9 εκατομμύρια και οι επισκέψεις του Substack διαμορφώθηκαν στα 95,9 εκατομμύρια (αύξηση κατά 179%).

Αλλά και στην τηλεόραση τα πράγματα μόνο ρόδινα δεν είναι…

Η τηλεόραση θεωρείται ξεπερασμένη- όχι απλώς γερασμένη-. Όχι τώρα. Συμβαίνει εδώ και κάποια χρόνια.

Η καλωδιακή/δορυφορική τηλεόραση στις ΗΠΑ βρίσκεται σε σταθερή δομική πτώση. Το «αύριο» είναι… σήμερα και λέγεται ιντερνετική υπηρεσία οπτικοακουστικού περιεχομένου διαρκούς ροής. Με δυο λέξεις, υπηρεσίες Streaming. Το Streaming είναι αυτό που λέγεται game changer.

Δείτε που κατευθύνονται τα μείζονος σημασίας αθλητικά γεγονότα και θα καταλάβετε.

«Για δεκαετίες, τα αθλητικά γεγονότα σε απευθείας σύνδεση αποτελούσαν το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της παραδοσιακής τηλεόρασης, καθώς η αξία τους εξαντλείται σχεδόν αμέσως μετά τη λήξη της μετάδοσης. Η εικόνα αυτή άλλαξε όταν οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες είδαν την ανάπτυξη των συνδρομών τους να επιβραδύνεται και στράφηκαν στον αθλητισμό, αναζητώντας τόσο νέους συνδρομητές όσο και τη μαζική προσοχή που εξακολουθεί να προσελκύει το ζωντανό περιεχόμενο», περιγράφει σε ανάλυση του ο ακαδημαϊκός Στέλιος Παπαθανασόπουλος (Καθηγητής Οργάνωσης και Πολιτικής των ΜΜΕ ) σε ανάλυση του με αφορμή το πρόσφατο Μουντιάλ που δημοσιεύθηκε στα ΝΕΑ.

Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Ό,τι συνέβη πριν από περίπου δυόμιση 10ετίες με τον Τύπο, το βιώνει η τηλεόραση. Μερίδα περίπου 25% των τηλεθεατών σε καθημερινή βάση κάνει επιλογές σε περιεχόμενο εκτός των 10 καναλιών εθνικής εμβέλειας, σύμφωνα με τη Nielsen. Ας μην υπεισέλθουμε σε διαχρονική ανάλυση τηλεθέασης εκπομπών. Επιγραμματικά μόνον· περίπου μια δεκαετία πίσω επεισόδια σειρών κατάφερναν διψήφια ποσοστά (προσοχή- όχι μερίδια) τηλεθέασης, τουλάχιστον 12% (το «Survivor» κατάφερνε 16αρια και 17αρια τηλεθέασης το 2017). Τελευταίως θεωρείται υψηλή τηλεθέαση επίδοση που κυμαίνεται γύρω στο 9%.

Ο τηλεοπτικός χώρος βρίσκεται σε περίοδο αναδιάταξης. Δεν είναι τυχαίο ότι καταγράφηκαν διαρθρωτικές κινήσεις στην πρωινή ζώνη (και λεπίδι σε απολαβές τηλεπερσόνων) και εγκράτεια στην ελληνική μυθοπλασία σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν.

Έρχονται δύο εγχώριες ιδιωτικές ιντερνετικές πλατφόρμες πλάι στο ERTFLIX και τις άλλες OTT (Netflix, Disney+, Amazon Prime Video) και τις επίσης συνδρομητικές Nova, EON, Cosmote TV- οσονούπω Magenta TV.

Κοντοζυγώνει το rebranding…

Το Magenta TV θα αντικαταστήσει, εντός φθινοπώρου, το Cosmote TV και έρχεται σε συνέχεια του rebranding της Cosmote σε Cosmote Telekom, αποτελώντας φυσική εξέλιξη της ενοποίησης με την Deutsche Telekom.

Στη Γερμανία η Magenta TV αποτελεί ένα «όλα σε ένα» τεχνολογικό οικοσύστημα οπτικοακουστικού περιεχομένου στο οποίο συνυπάρχουν όλα όσα γνωρίζουμε σε επίπεδο υπηρεσιών (γραμμικά κανάλια μεσω δορυφόρου, cloub recording, δυνατότητα εκ των υστέρων παρακολούθησης προγραμμάτων σε βάθος μιας βδομάδας) αλλά και ιντερνετικές υπηρεσίες διαρκούς ροής περιεχομένου (Netflix, Disney+, Amazon Prime Video).

Το γερμανικό Magenta TV, που λανσαρίστηκε τον Οκτώβριο του 2018, προσφέρει στην κύρια αγορά του- τη Γερμανία δηλαδή- πάνω από 180 κανάλια από τα οποία τα 160 είναι σε ποιότητα υψηλής ευκρίνειας (HD).

Γατί Magenta TV; Διότι το Magenta είναι το χαρακτηριστικό χρώμα της Deutsche Telekom.

Η μετονομασία σε πρώτη φάση έχει να κάνει με την εταιρική επωνυμία: νέο logo, νέα χρωματική παλέτα, νέο όνομα στον αποκωδικοποιητή και στο app. Τα κανάλια, οι συνδρομές και τα συμβόλαια παραμένουν, σύμφωνα με πηγές της αγοράς.

Αν θεωρηθεί ως δεδομένο ότι η ελληνική πλατφόρμα ακολουθήσει το μοντέλο αποκωδικοποιητή της μητρικής που διαθέτει πιο σύγχρονο interface με AI-based προτάσεις περιεχομένου και ενσωμάτωση υπηρεσιών streaming,τότε αναμένεται να παρέχεται αναβαθμισμένη, όπως αναφέρουν ειδικοί παρατηρητές, εμπειρία. Αν δε η εναρμόνιση συνοδευτεί με πρωτόκολλα μετάδοσης 4k HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos και Android TV μέσω ειδικού stick (αγοράζεται ή ενοικιάζεται στη Γερμανία) τότε θα γίνεται λόγος για έναν σοβαρό ανταγωνιστή των Chromecast, Apple TV και Amazon Fire TV.

Στο κομμάτι του περιεχομένου, τώρα, η πλατφόρμα ενισχύεται σημαντικά. Δίπλα στην ήδη υπάρχουσα συνεργασία με το Netflix, εντάσσεται πλέον και η υπηρεσία Disney+. Αυτό σημαίνει ότι οι συνδρομητές θα μπορούν να ενσωματώσουν τη δημοφιλή streaming υπηρεσία στο πακέτο τους, εξοφλώντας τις συνδρομές τους μέσα από έναν ενιαίο λογαριασμό.

Οι τιμές των πακέτων παραμένουν στα γνωστά επίπεδα, ξεκινώντας από τα 12€ το μήνα για τις δορυφορικές συνδέσεις και φτάνοντας έως τα 30€ ευρώ για το πλήρες αθλητικό και ψυχαγωγικό πακέτο.

Κύκλος 42 χρόνων ρεπορτάζ, περιγραφών και εκπομπών στην θρυλική ΕΡΑΣΠΟΡ

Νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής από τους 101.8 των FM βγήκε στον αέρα η εκπομπή «Τρίτο μάτι» με υπότιτλο «ο τελευταίος χορός». Είχε τη σημασία του. Ήταν η τελευταία φορά που έκανε εκπομπή ο Λευτέρης Σαρελάκος, από τα ιδρυτικά στελέχη της ΕΡΑ ΣΠΟΡ, ο οποίος αποχωρεί έπειτα απο 42 χρόνια λόγω συνταξιοδότησης.

Σε αυτές τις τέσσερις δεκαετίες ο Σαρελάκος πραγματοποίησε 1.227 μεταδόσεις ποδοσφαρικών αναμετρήσεων και άλλες η 117 μεταδόσεις αγώνων μπάσκετ. Στη σούμα κάλυψε 1.344 αναμετρήσεις στα δύο δημοφιλέστερα αθλήματα.

Ο Σαρελάκος ήταν εκεί, στο στούντιο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας/εγκαινίων της, στις 3 Μαΐου 1993, εμπνευστής της οποίας ήταν ο Κώστας Μότσης.

Διαβάστε επίσης:

Τον Οκτώβριο η σειρά animation «Get Jiro», με σκληρό περιεχόμενο, που βασίζεται στο γράφικ νόβελ του Άντονι Μπουρντέν

Ο Barry Keoghan επιστρέφει στον κόσμο του «Top Boy»

Τέλος η συνεργασία του Θοδωρή Κολυδά με το Star











