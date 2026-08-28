Τον Οκτώβριο η σειρά animation «Get Jiro», με σκληρό περιεχόμενο, που βασίζεται στο γράφικ νόβελ του Άντονι Μπουρντέν

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Περνάει ο καιρός… Πριν από δύο χρόνια η Warner Bros Discovery είχε ανακοινώσει στο πλαίσιο του κορυφαίου διεθνούς φεστιβαλ Animation της Ανεσί ότι θα έκανε σειρά animation το «Get Jiro» («Πιάστε/«Φάτε» τον Τζίρο») για να το παίξει στο Adult Swim (της τότε Time Warner).

Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε. Όλα είναι έτοιμα. Η σειρά μπεστ σέλερ γράφικ νόβελ του αείμνηστου σεφ Άντονι Μπουρντεν που τα έκανε όλα με πάθος και συγκλόνισε με την αυτοκτονία του, και του δημοσιογράφου/μυθιστοριογράφου Τζόελ Ρόουζ, θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Οκτωβρίου ως σειρά σκληρού anime στο Adult Swim (σε προχωρημένα ώρα ακριβώς λόγω σκληρών εικόνων βίας κλπ) και στο καπάκι την επόμενη ημέρα θα «ανέβει» στο HBO Max, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Η σειρά, που διαδραματίζεται στο εγγύς μέλλον, επικεντρώνεται σε έναν μυστηριώδη σεφ σούσι, τον Τζίρο, ο οποίος έχει ως μοναδικό στόχο την εκδίκηση, σε μια εκδοχή του Λος Άντζελες όπου οι πελάτες καταφεύγουν ακόμη και σε φόνο για να εξασφαλίσουν τραπέζι σε περιζήτητα εστιατόρια.

Για τον Τζίρο συνιστά μοιραίο λάθος να νοστιμέψει κάποιος μπουκιά σούσι βουτώντας της σε σάλτσα σόγιας…

Το «Get Jiro» δημιουργήθηκε από τους Μπράιαν Γκέιτγουντ και Αλεσάντρο Τανάκα, οι οποίοι συν-έγραψαν την ταινία της A24 «Sharper» και υπήρξαν παραγωγοί της κωμικής σειράς «Superstore» του NBC. Το πρώτο γκράφι νόβελ των Μπυρντέν και Ρόουζ για τη σειρά anime εκδόθηκε το 2012.

Ο Μπράιαν Τι (Chicago Med) δανείζει τη φωνή του στον Τζίρο, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Τίτους Γουέλιβερ (Bosch: Legacy), η Άλισον Πιλ (Scott Pilgrim vs. the World) και ο Τζάστιν Κερκ (Weeds).

Η επιρροή του Μπουρντέν, ο οποίος πέθανε το 2018 στα 61 του, συνεχίζει να είναι έντονη σε κινηματογράφο και τηλεόραση.

Η πρώτη δουλειά του σε εστιατόριο ως έφηβος, στο «Cape Cod», αποτελεί το θέμα της ταινίας «Tony» της A24, σε σκηνοθεσία Ματ Τζόνσον, η οποία προβάλλεται αυτή την περίοδο στους αμερικανικούς κινηματογράφους με τον Ντομινίκ Σέσα να κάνει τον- τότε- άσημο μάγειρα Τόνι Μπουρντεν στα 19 του.

Διαβάστε επίσης:

Ο Barry Keoghan επιστρέφει στον κόσμο του «Top Boy»

Τέλος η συνεργασία του Θοδωρή Κολυδά με το Star

ΣΚΑΪ: Ως εδώ ήταν η συνεργασία με τη Νεφέλη Μεγκ σε ραδιόφωνο και τηλεόραση