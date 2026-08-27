Conference League: Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός 1-1 (Παράταση)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η ώρα της κρίσης έφτασε για τον Παναθηναϊκό. Το «τριφύλλι» φιλοξενείται απόψε από τη Χράντετς Κράλοβε στη «Malsovicka Arena», στη ρεβάνς των playoffs του Conference League, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Το 2-2 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ άφησε τα πάντα ανοιχτά. Ο Παναθηναϊκός είχε στα χέρια του ένα σημαντικό προβάδισμα, καθώς προηγήθηκε 2-0 με τα δύο γκολ του Τετέι, όμως η Χράντετς δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και με δύο γκολ στο φινάλε έφερε το ματς στα ίσα.

Το ματς πάει σε παράταση.

Γκολ 0-1 ο Παναθηναϊκός με τον Ντέσερς στο 72′

Ισοφαρίζει η Χράντετς Κράλοβε με πλασέ του Νταρίντα στο 90+2

Διαβάστε επίσης:

Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase: Ρεάλ, Σίτι, Ντόρτμουντ, Ρόμα, Σαχτάρ, Γαλατάσαραϊ, Κόμο και ΛΑΣΚ απέναντι στην Ένωση

Στα άκρα η κόντρα UEFA – FIFA: Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ετοιμάζεται να στείλει τον Ινφαντίνο στα δικαστήρια για κακοδιαχείριση

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: «Χρυσός» ο Γκαϊδατζής (Video)