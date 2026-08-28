Μητσοτάκης σε πολίτες στην Κοζάνη: Πριν τις εκλογές ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ

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Την πεποίθηση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κοζάνη την Παρασκευή.

«Το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω μετά βεβαιότητας ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Όπως είπε, «Σε μια εβδομάδα στη ΔΕΘ θα παρουσιάσω το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνηση για επόμενο χρόνο αλλά και προγραμματισμό μέχρι το 2030. Η ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία να κάνουμε έναν δίκαιο απολογισμό, τι πετύχαμε, πόσο συνεπείς είμασταν στις δεσμεύσεις μας αλλά και να μιλήσουμε για το μέλλον.

Για να βοηθήσουμε την κοινωνία πρέπει να πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια – για να μπορέσουμε να δώσουμε τον πλούτο στους πολίτες πρέπει να τον δημιουργήσουμε – αυτή είναι η διαφορά μας με τα υπόλοιπα κόμματα

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη σε κάθε γωνιά της χώρας

Είμασταν συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα», πρόσθεσε.

«Η Δυτική Μακεδονία μπορεί να αλλάξει»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Δυτική Μακεδονία και στη διαδικασία της απολιγνιτοποίησης, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή μπορεί να περάσει σε μια νέα αναπτυξιακή περίοδο.

«Η Δυτική Μακεδονία μπορεί να αλλάξει», ανέφερε, σημειώνοντας ότι «η απολιγνιτοποίηση ξεκίνησε νωρίτερα από το 2019». Όπως είπε, «το 2019 εμείς εξασφαλίσαμε σημαντικούς πόρους ώστε να γίνει οργανωμένα για να εξασφαλίσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας από πριν».

Ο πρωθυπουργός έθεσε ως βασικό στόχο να παραμείνει ο πληθυσμός στην περιοχή και να δημιουργηθούν προοπτικές για τη νέα γενιά. «Θέλουμε οι πολίτες να μένουν εδώ, τα νέα παιδιά να έχουν προοπτική και ευκαιρίες απασχόλησης», είπε.

Μάλιστα, περιγράφοντας την εικόνα που διαμορφώνεται στη Δυτική Μακεδονία, υποστήριξε ότι η αρχική επιφυλακτικότητα έχει αρχίσει να υποχωρεί. «Η καχυποψία έχει αντικατασταθεί από συγκρατημένη αισιοδοξία», ανέφερε, εκτιμώντας πως «σε ένα χρόνο τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από πριν ένα χρόνο».

Αναφορά στην υγεία και στο Ταμείο Ανάκαμψης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, κάνοντας ειδική μνεία στα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Φτιάξαμε στη χώρα πάνω από 150 κέντρα υγείας με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης», δήλωσε, παρουσιάζοντας την ενίσχυση των υποδομών υγείας ως μέρος της συνολικότερης κυβερνητικής πολιτικής.

Για τη Δυτική Μακεδονία, σημείωσε ακόμη ότι «το σχέδιο της Δίκαιης Μετάβασης καλύπτει συνολικά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό για τη Δυτική Μακεδονία».

«Η ΔΕΗ είναι απολύτως ταυτισμένη με τη Δυτική Μακεδονία»

Ξεχωριστή ήταν η αναφορά του πρωθυπουργού στη ΔΕΗ και στον ρόλο της στην επόμενη ημέρα της περιοχής. «Η ΔΕΗ είναι απολύτως ταυτισμένη με τη Δυτική Μακεδονία», είπε, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση δεν αποχωρεί από την περιοχή αλλά συμμετέχει στη νέα αναπτυξιακή της προοπτική.

«Η ΔΕΗ δεν την εγκαταλείπει, αλλά εξασφαλίζει την ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την αναφορά του στην απασχόληση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η μετάβαση της περιοχής μπορεί τελικά να οδηγήσει σε καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας: «Το τελικό ισοζύγιο απασχόλησης θα είναι θετικό – παραπάνω δουλειές από αυτές που χάθηκαν».