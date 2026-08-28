Ανήσυχος ο Ρόμπι Γουίλιαμς: «Χάνω τα μαλλιά μου» – Σκέφτεται να βάλει περουκίνι

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Την ανησυχία του για την απώλεια των μαλλιών του εξέφρασε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, αποκαλύπτοντας πως εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει περουκίνι.

Ο 52χρονος τραγουδιστής μίλησε την Πέμπτη, 27/8, στο podcast «The Steve Bracknall» και παραδέχτηκε ότι η εμφάνισή του αποτελεί πηγή ανασφάλειας και πίεσης λόγω της παρουσίας του στον χώρο του θεάματος.

«Χάνω τα μαλλιά μου, πλέον είναι όλα πούδρα και “σκαλωσιές”. Βλέπεις την πούδρα;», είπε στον παρουσιαστή Στιβ Μπράκναλ, ο οποίος τον ρώτησε: «Τι σε ανησυχεί σχετικά με τα μαλλιά σου; Μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς…».

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς εξήγησε πως η εικόνα που απαιτείται από έναν ποπ σταρ αποτελεί για εκείνον επιπλέον πίεση: «Είμαι ποπ σταρ, αυτό κάνω για να ζήσω και υποτίθεται ότι πρέπει να έχεις μια κάποια εμφάνιση και κάποια μαλλιά…».

Robbie Williams, 52, reveals his insecurities over losing his hair and says he is considering getting a toupee https://t.co/RsWZfisFle — Daily Mail (@DailyMail) August 27, 2026

«Ακούγεσαι πολύ ανήσυχος γι’ αυτό», σχολίασε ο παρουσιαστής, με τον τραγουδιστή να απαντά: «Είμαι, γιατί έχω βάλει πούδρα, γι’ αυτό φαίνονται καλά, αλλά η κατάσταση βαίνει προς το τέλος της. Και σκέφτομαι να βάλω ένα από αυτά τα συστήματα μαλλιών».

Ο ίδιος αναφέρθηκε ουσιαστικά στο περουκίνι, μια λύση που χρησιμοποιείται για την κάλυψη σημείων όπου τα μαλλιά έχουν αραιώσει ή έχουν δημιουργηθεί κενά στο τριχωτό της κεφαλής.

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