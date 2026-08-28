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28.08.2026 20:26

Ανήσυχος ο Ρόμπι Γουίλιαμς: «Χάνω τα μαλλιά μου» – Σκέφτεται να βάλει περουκίνι

28.08.2026 20:26
robbie_williams

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Την ανησυχία του για την απώλεια των μαλλιών του εξέφρασε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, αποκαλύπτοντας πως εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει περουκίνι.

Ο 52χρονος τραγουδιστής μίλησε την Πέμπτη, 27/8, στο podcast «The Steve Bracknall» και παραδέχτηκε ότι η εμφάνισή του αποτελεί πηγή ανασφάλειας και πίεσης λόγω της παρουσίας του στον χώρο του θεάματος.

«Χάνω τα μαλλιά μου, πλέον είναι όλα πούδρα και “σκαλωσιές”. Βλέπεις την πούδρα;», είπε στον παρουσιαστή Στιβ Μπράκναλ, ο οποίος τον ρώτησε: «Τι σε ανησυχεί σχετικά με τα μαλλιά σου; Μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς…».

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς εξήγησε πως η εικόνα που απαιτείται από έναν ποπ σταρ αποτελεί για εκείνον επιπλέον πίεση: «Είμαι ποπ σταρ, αυτό κάνω για να ζήσω και υποτίθεται ότι πρέπει να έχεις μια κάποια εμφάνιση και κάποια μαλλιά…».

«Ακούγεσαι πολύ ανήσυχος γι’ αυτό», σχολίασε ο παρουσιαστής, με τον τραγουδιστή να απαντά: «Είμαι, γιατί έχω βάλει πούδρα, γι’ αυτό φαίνονται καλά, αλλά η κατάσταση βαίνει προς το τέλος της. Και σκέφτομαι να βάλω ένα από αυτά τα συστήματα μαλλιών».

Ο ίδιος αναφέρθηκε ουσιαστικά στο περουκίνι, μια λύση που χρησιμοποιείται για την κάλυψη σημείων όπου τα μαλλιά έχουν αραιώσει ή έχουν δημιουργηθεί κενά στο τριχωτό της κεφαλής.

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