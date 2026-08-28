Αλέξανδρος Κοψιάλης: Η νέα του εικόνα μετά την απώλεια 33 κιλών – «Η δουλειά δεν τελείωσε ακόμα»

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Την αλλαγή που έχει σημειώσει στην εμφάνισή του τους τελευταίους μήνες θέλησε να μοιραστεί ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, δημοσιεύοντας νέο βίντεο στα social media. Ο Youtuber έχει χάσει συνολικά 33 κιλά, ωστόσο, όπως ξεκαθαρίζει, δεν θεωρεί πως έχει φτάσει ακόμη στο τέλος της προσπάθειάς του.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Αλέξανδρος Κοψιάλης παρουσιάζει τη διαφορά στην εικόνα του μέσα από μια σύγκριση με το παρελθόν. Συγκεκριμένα, αντιπαραβάλλει την εμφάνισή του την περίοδο που συμμετείχε σε αγώνες τένις, πριν από μερικούς μήνες, με το πώς είναι σήμερα.

«-33 αλλά… Η δουλειά δεν τελείωσε ακόμα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης είχε μιλήσει και στο παρελθόν για την προσπάθειά του, αποκαλύπτοντας σε προηγούμενο βίντεο ότι η ζυγαριά είχε φτάσει να δείχνει 120,2 κιλά. Όπως είχε παραδεχτεί τότε, το βάρος του είχε επηρεάσει την ψυχολογία του, καθώς ένιωθε άσχημα με την εικόνα του και ντρεπόταν.

Σήμερα, το βάρος του βρίσκεται κάτω από τα 89 κιλά και ο ίδιος δηλώνει περήφανος για την πρόοδο που έχει καταφέρει. Παρά την απώλεια των 33 κιλών, πάντως, συνεχίζει την προσπάθεια, έχοντας ως στόχο να φτάσει στο αποτέλεσμα που επιθυμεί.

Όπως έχει αναφέρει, όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία, θα παρουσιάσει αναλυτικά τη μέθοδο που ακολούθησε προκειμένου να πετύχει την απώλεια βάρους.

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