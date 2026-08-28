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Τρίτη συνεχόμενη ήττα για την εθνική μας και η υπόθεση-πρόκριση στο Μουντομπάσκετ του Κατάρ δυσκολεύει πολύ. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχασε 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετονίας και παραμένει στην 5η θέση του 9ου προκριματικού ομίλου με 3 νίκες και 4 ήττες. Στην τελική φάση προκρίνονται οι τρεις πρώτοι, ενώ στην επόμενη αγωνιστική η Ελλάδα υποδέχεται την Ισπανία (31/8, 19:00).
Οι Ουκρανοί εκμεταλλεύτηκαν το νωθρό ξεκίνημα της εθνικής, που δεν έπαιξε καλή άμυνα στο τρίποντο και οι Κόβλιαρ, Σούλγκα βρήκαν πρόσφορο έδαφος για δράση. Μάλιστα στο 8΄ ξέφυγαν με οκτώ πόντους διαφορά (22-14). Με διαδοχικές αλλαγές σε πρόσωπα και τακτική, ο Σπανούλης προσπάθησε να βελτιώσει την εικόνα της εθνικής και τα κατάφερε.
Ειδικά στο αμυντικό κομμάτι η Ουκρανία… «μάτωνε» για να σκοράρει στο δεύτερο δεκάλεπτο κι έτσι οι Έλληνες κάλυψαν τη διαφορά και πέρασαν μπροστά 37-36 λίγο πριν από το ημίχρονο που έκλεισε στο 40-37 για τους -τύποις- γηπεδούχους.
Ενώ οι διεθνείς μας τα είχαν καταφέρει στο μαρκάρισμα του Μίχαλιουκ , δεν έβρισκαν «φάρμακο» για τους Κόβλιαρ, Σούλγκα που συνέχιζαν να σκοράρουν κι έτσι η Ουκρανία διατήρησε το προβάδισμα και με 2/2 τρίποντα του Τκατσένκο βρέθηκαν στο +6 (54-48 στο 27΄) και λίγο αργότερα στο +8 (62-54 στο 29΄).
Στο 32΄ η διαφορά έγινε για πρώτη φορά διψήφια (70-59) και τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν για την εθνική που τα περίμενε όλα από τον Νικ Καλάθη. Το χάσμα μεγάλωσε στο 36΄ (80-66) και πλέον το ματς δεν «γύριζε» . Οι Ουκρανοί με κορυφαίους το δίδυμο Σούλγκα (4/5 τρίποντα, 4ρ., 4ασ.) και Κόβλιαρ (3/5 τρίποντα, 6ρ., 4ασ.) έκαναν ένα τεράστιο βήμα για την κατάκτηση της 3ης θέσης. Ο Καλάθης (7/10 εντός πεδιάς, 8ασ.) ήταν ο κορυφαίος για την εθνική, ενώ ανέβηκε προς το τέλος όταν το ματς είχε κριθεί, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (16π.)
Τα δεκάλεπτα: 24-19, 40-37, 64-59, 82-76
ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Άιναρς Μπαγκάτσκις): Σούλγκα 14 (4), Τκατσένκο 6 (2), Λουκάσοφ 2, Μίχαλιουκ 13 (1), Μπόμπροφ 9 (1), Νοβίτσκι 2, Βοϊνάλοβιτς 11 (2), Σκαπίντσεφ 7, Κόβλιαρ 18 (3)
ΕΛΛΑΣ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 16 (1), Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος 5, Καλάθης 17 (3), Καλαϊτζάκης, 2, Παπανικολάου 5 (1), Καραγιαννίδης 3, Κ. Αντετοκούνμπο 4, Θ. Αντετοκούνμπο 6, Μήτογλου 13 (2), Νετζήπογλου 2.
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