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28.08.2026 21:39

Η κόρη του Σιλβέστερ Σταλόνε «έκλεισε» τα 30 – Οι τρυφερές ευχές από τους γονείς της

28.08.2026 21:39
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Τα 30ά της γενέθλια γιόρτασε η Σοφία Σταλόνε, με τους γονείς της, Σιλβέστερ Σταλόνε και Τζένιφερ Φλάβιν, να της εύχονται δημόσια, μέσα από τα social media.

Ο 80χρονος ηθοποιός τίμησε την ξεχωριστή ημέρα με μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που επέλεξε υπάρχουν φωτογραφίες της κόρης του από τα παιδικά της χρόνια, αλλά και πιο πρόσφατες εικόνες.

Τις φωτογραφίες συνόδευσε με μια ιδιαίτερα συναισθηματική αφιέρωση, εκφράζοντας την αγάπη και την υπερηφάνειά του για τη Σοφία. «Τριάντα χρόνια που μας κάνεις περήφανους. Χρόνια πολλά στην υπέροχη κόρη μου, Σοφία! Σε αγαπάμε πάντα», έγραψε στην ανάρτησή του.

Την κόρη της θέλησε να τιμήσει και η Τζένιφερ Φλάβιν, δημοσιεύοντας με τη σειρά της φωτογραφίες της, αλλά και στιγμές που έχουν μοιραστεί.

«Χρόνια πολλά για τα 30ά σου γενέθλια, όμορφή μου Σοφία! Η καλύτερη μέρα της ζωής μου ήταν η μέρα που γεννήθηκες. Μου χαρίζεις τόση ευτυχία και αγάπη! Είσαι τόσο έξυπνη και αυθεντική. Κάνεις όλους τους ανθρώπους γύρω σου να νιώθουν ξεχωριστοί και ότι τους ακούς πραγματικά. Νιώθω τόσο ευλογημένη που μπορώ να σε αποκαλώ κόρη μου και καλύτερή μου φίλη. Θα σε αγαπώ για πάντα», έγραψε η Τζένιφερ Φλάβιν στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 21:51
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LIFESTYLE

Η κόρη του Σιλβέστερ Σταλόνε «έκλεισε» τα 30 – Οι τρυφερές ευχές από τους γονείς της

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