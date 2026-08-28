WP: Ο Πούτιν αψηφά τον Τραμπ – Θεωρεί αποδυναμωμένες τις ΗΠΑ και ετοιμάζει διπλωματικό μαραθώνιο

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Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει τα σχέδιά του, παρά το μήνυμα που μετέφερε στη Μόσχα ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ. Σύμφωνα με τη Washington Post, ο Ρώσος πρόεδρος θεωρεί ότι η πολεμική εμπλοκή των ΗΠΑ με το Ιράν έχει περιορίσει τις δυνατότητες της Ουάσινγκτον, δημιουργώντας για τη Ρωσία περιθώρια να αυξήσει την πίεση τόσο στην Ουκρανία, όσο και στην Ευρώπη.

Αντί, λοιπόν, να δείξει διάθεση υποχώρησης, ο Πούτιν ετοιμάζεται να συναντήσει τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και άλλους ηγέτες που διατηρούν στενούς δεσμούς με τη Μόσχα. Το Κρεμλίνο διατηρεί έτσι ανοιχτή την επικοινωνία με την Ουάσινγκτον, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει τις εναλλακτικές διπλωματικές του σχέσεις.

Η στάση αυτή έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ επιχειρούν να πείσουν τη Ρωσία να στραφεί σε διπλωματική λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκτιμώντας ότι η συνέχιση των επιχειρήσεων δεν αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τη Μόσχα.

Τι μετέφερε ο επικεφαλής της CIA στη Μόσχα

Η επίσκεψη του Τζον Ράτκλιφ στη ρωσική πρωτεύουσα έγινε υπό άκρα μυστικότητα και αποτέλεσε την πρώτη γνωστή μετάβαση διευθυντή της CIA στη Μόσχα από τον Νοέμβριο του 2021, όταν ο Γουίλιαμ Μπερνς είχε επιχειρήσει να αποτρέψει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Ράτκλιφ δεν συναντήθηκε με τον Πούτιν, αλλά είχε επαφές με κορυφαία στελέχη των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, μεταξύ των οποίων τον επικεφαλής της FSB Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ και τον διευθυντή της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών Σεργκέι Ναρίσκιν. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε άμεσα για τις συνομιλίες.

Η Washington Post αναφέρει ότι πριν από την αποστολή είχε προηγηθεί απόρρητη αμερικανική αξιολόγηση, σύμφωνα με την οποία η Μόσχα αντιλαμβάνεται τις ΗΠΑ ως στρατιωτικά και πολιτικά αποδυναμωμένες λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν. Η μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων σε κρίσιμα οπλικά συστήματα, όπως οι πύραυλοι Patriot και Tomahawk, φέρεται να ενισχύει αυτή την εκτίμηση.

Ο Ράτκλιφ φέρεται να προειδοποίησε τη ρωσική πλευρά ότι μεγαλύτερη κλιμάκωση στην Ουκρανία μπορεί τελικά να πλήξει τα ρωσικά συμφέροντα και να οδηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ πιο κοντά στις θέσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους New York Times, παρουσίασε μια ιδιαίτερα αρνητική εικόνα για τη στρατιωτική και οικονομική κατάσταση της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα θα πρέπει να προχωρήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις πριν επιδεινωθεί περαιτέρω η θέση της. Η αμερικανική πλευρά υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες χωρίς αντίστοιχα εδαφικά κέρδη, ενώ ο Ράτκλιφ φέρεται να αμφισβήτησε εάν ο Πούτιν λαμβάνει από τους συνεργάτες του πλήρη εικόνα για την κατάσταση στο μέτωπο.

Το μήνυμα της CIA δεν συνοδεύτηκε από συγκεκριμένη απειλή για τις συνέπειες μιας συνέχισης των επιχειρήσεων. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι το Κρεμλίνο έχει αλλάξει στρατηγική.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίσκεψη «ημι-τακτικό» ταξίδι και δήλωσε βέβαιος ότι ο Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ. Πηγές του Reuters ανέφεραν, πάντως, ότι στις συνομιλίες τέθηκε και το ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης σε κράτος-μέλος της Συμμαχίας, χωρίς να είναι γνωστό εάν αυτό αποτέλεσε το κεντρικό θέμα της αποστολής.

Οι συμμαχίες της Μόσχας στο επίκεντρο

Την ίδια στιγμή, ο Πούτιν προετοιμάζεται να μεταβεί στο Μπισκέκ για τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Όπως ανακοίνωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, στις 31 Αυγούστου θα συναντήσει τον Σι Τζινπίνγκ, ενώ στην ατζέντα του βρίσκονται επίσης επαφές με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ηγέτες της Κεντρικής Ασίας.

Οι επαφές με τον Σι και τον Πεζεσκιάν έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα αποτελεί τον σημαντικότερο οικονομικό και στρατηγικό εταίρο της Ρωσίας, ενώ οι σχέσεις Μόσχας και Τεχεράνης παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ. Η ρωσική στήριξη προς το Ιράν φέρεται να ήταν επίσης ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την επίσκεψη Ράτκλιφ.

Με τη συμμετοχή του στη σύνοδο και τις διαδοχικές συναντήσεις, ο Πούτιν έχει την ευκαιρία να δείξει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικούς διεθνείς εταίρους και διπλωματικές επιλογές, παρά τις αμερικανικές πιέσεις.

Το ερώτημα πλέον είναι αν το μήνυμα της CIA θα επηρεάσει τις επόμενες αποφάσεις του Ρώσου προέδρου ή αν ο Πούτιν θα εξακολουθήσει να θεωρεί ότι η αμερικανική εμπλοκή σε περισσότερα του ενός μέτωπα αφήνει στη Μόσχα περιθώριο να συνεχίσει ή και να εντείνει την πίεσή της.

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