search
ΠΕΜΠΤΗ 27.08.2026 22:28
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2026 21:40

Ο Τραμπ διαβεβαιώνει… ξανά ότι ο Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ

27.08.2026 21:40
trump 543 new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με δημοσιογράφους που είχε σήμερα στον Λευκό Οίκο.

«Είχα καλές συνομιλίες με εκείνον. Δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τα σχόλια αυτά γίνονται αφού το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα “ιστορίες τρόμου” τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον αμερικανικό Τύπο, βάσει των οποίων ο διευθυντής της CIA μετέβη στη Μόσχα αυτήν την εβδομάδα για να αποτρέψει τη Ρωσία να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χθες πως η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA δεν συνδέεται με ρωσικές απειλές σε βάρος του ΝΑΤΟ, υπονοώντας πως είχε σχέση με την Ουκρανία.

Νωρίτερα σήμερα, όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στο Axios, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε, πως δεν θα υπάρξει τέτοια επίθεση και ότι ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ δεν εστάλη στη Μόσχα για να μεταφέρει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα.

«Ο Ράτκλιφ συναντά τον Ρώσο ομόλογό του κάθε έξι μήνες ή μια φορά τον χρόνο. Έχουν μια πολύ καλή σχέση. Δεν υπήρχε κανένα μήνυμα και δεν υπήρχε τίποτα το ασυνήθιστο», τόνισε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους στο ενημερωτικό μέσο.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ στο Axios: Δεν ανησυχώ ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στο ΝΑΤΟ

Ποιος ήταν ο Ράτκο Μλάντιτς, ο αποκαλούμενος «χασάπης της Βοσνίας» – Η δολοφονία του πατέρα του από τη φασιστική Ούστασε, η πολιορκία του Σεράγεβο και η σφαγή της Σρεμπρένιτσα

Στόχος χάκερ τρία βρετανικά αεροδρόμια – Έκλεψαν προσωπικά δεδομένα σχεδόν 9 εκατομμυρίων επιβατών





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tramp 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν συνομιλούμε με την Τεχεράνη, επικεντρωνόμαστε στον οικονομικό πόλεμο με το Ιράν

karalis 543- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανελλήνιο ρεκόρ ο Εμμανουήλ Καραλής στη Ζυρίχη: «Πέταξε» στα 6,20 μέτρα – Μάχη με τον Ντουπλάντις

Alison dos Santos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diamond League: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον ντος Σάντος στα 400μ. με εμπόδια με 45.80

paok mpran- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Εκτός Ευρώπης ο ΠΑΟΚ, ηττήθηκε 3-2 από τη Μπραν

papakaliatis-eksot
LIFESTYLE

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δοκίμασε τις ικανότητές του στο wakeboard – «Ακόμα καλοκαίρι, ακόμα όρθιος» (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
hyerselini-4
ΕΛΛΑΔΑ

Έκλειψη Σελήνης: Τι ώρα θα «χαθεί» το φεγγάρι στην Ελλάδα αύριο

DOUKAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας ζητά την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton - Ομόφωνο «ναι» από το Δ.Σ. Αθηναίων

agapidaki – konstantopoulou – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κωνσταντοπούλου - Αγαπηδάκη για την υποψηφιότητα Ακρίτα: «Πάρτε θέση, σας προκαλώ»- «Είχατε 4 γυναίκες και προτείνατε τον Χουρδάκη»

AKRITA_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Ακρίτα: Ούτε βήμα πίσω - «Πετάει το γάντι» στον Τσίπρα, μετά τη στήριξη της αντιπολίτευσης

PODCAST MATSAS SITE 25.08
PODCASTS

Podcast - Μίνως Μάτσας: «Το κέφι για τη δουλειά μου πολλαπλασιάζεται τώρα που είμαι με τα παιδιά μου διακοπές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 27.08.2026 22:20
tramp 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν συνομιλούμε με την Τεχεράνη, επικεντρωνόμαστε στον οικονομικό πόλεμο με το Ιράν

karalis 543- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανελλήνιο ρεκόρ ο Εμμανουήλ Καραλής στη Ζυρίχη: «Πέταξε» στα 6,20 μέτρα – Μάχη με τον Ντουπλάντις

Alison dos Santos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diamond League: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον ντος Σάντος στα 400μ. με εμπόδια με 45.80

1 / 3