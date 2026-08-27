Ο Τραμπ διαβεβαιώνει… ξανά ότι ο Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ

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Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με δημοσιογράφους που είχε σήμερα στον Λευκό Οίκο.

«Είχα καλές συνομιλίες με εκείνον. Δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Trump:



Putin is not going to be attacking NATO territory. pic.twitter.com/M1zNGcLdsi — Clash Report (@clashreport) August 27, 2026

Τα σχόλια αυτά γίνονται αφού το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα “ιστορίες τρόμου” τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον αμερικανικό Τύπο, βάσει των οποίων ο διευθυντής της CIA μετέβη στη Μόσχα αυτήν την εβδομάδα για να αποτρέψει τη Ρωσία να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χθες πως η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA δεν συνδέεται με ρωσικές απειλές σε βάρος του ΝΑΤΟ, υπονοώντας πως είχε σχέση με την Ουκρανία.

Reporter: Did CIA Director Ratcliffe deliver a warning to Russia not to attack NATO territory?



Trump: I don’t want to comment on that, but they are not going to attack. pic.twitter.com/Vpd80W3VTi August 27, 2026

Νωρίτερα σήμερα, όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στο Axios, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε, πως δεν θα υπάρξει τέτοια επίθεση και ότι ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ δεν εστάλη στη Μόσχα για να μεταφέρει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα.

«Ο Ράτκλιφ συναντά τον Ρώσο ομόλογό του κάθε έξι μήνες ή μια φορά τον χρόνο. Έχουν μια πολύ καλή σχέση. Δεν υπήρχε κανένα μήνυμα και δεν υπήρχε τίποτα το ασυνήθιστο», τόνισε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους στο ενημερωτικό μέσο.

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