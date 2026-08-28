Νέα ληστεία σε μουσείο της Ευρώπης: Άρπαξαν διαμαντένιο βασιλικό κολιέ, αμύθητης αξίας, στη Βιέννη

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Η αυστριακή αστυνομία αναζητά δύο άνδρες που φέρονται να έχουν κλέψει ένα κολιέ από πλατίνα 200 καρατίων, στολισμένο με 673 διαμάντια, το οποίο είχε δοθεί ως δάνειο σε μουσείο της Βιέννης και κάποτε ανήκε σε μέλος της αιγυπτιακής βασιλικής οικογένειας.

Οι αρχές της πρωτεύουσας δημοσίευσαν φωτογραφίες των υπόπτων που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας κατά τη διάρκεια της ληστείας στο Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών (MAK), εν μέσω μιας σειράς θεαματικών ληστειών σε ευρωπαϊκά πολιτιστικά ιδρύματα.

🚨Spektakulärer Kunstraub im Museum für angewandte Kunst (MAK) in Wien. Zwei Einbrecher schlagen gestern Nachmittag eine Vitrine ein und entwenden ein Collier.



Die Polizei veröffentlicht jetzt Fotos von den beiden Einbrechern. Sie sind nicht maskiert und gut erkennbar. pic.twitter.com/gA8ifD6RGG — PULS 24 (@puls24news) August 28, 2026

Σύμφωνα με τον Guardian, οι άνδρες, των οποίων τα πρόσωπα δεν καλύπτονται, αγόρασαν εισιτήρια για την έκθεση πριν σπάσουν μια γυάλινη βιτρίνα με ένα σφυρί κατά τις ώρες λειτουργίας το απόγευμα της Πέμπτης και να διαφύγουν με το διαμαντένιο κολιέ.

This necklace, stolen from an exhibit at Vienna’s Museum of Applied Arts, has been added to INTERPOL's Stolen Works of Art database by Austrian authorities.



The piece, adorned with 673 diamonds, once belonged to Queen Nazli of Egypt.https://t.co/Vu7vWW0AkC pic.twitter.com/hgZYl2MLkG — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) August 28, 2026

Σε έκκληση προς το κοινό για πληροφορίες, η αστυνομία δήλωσε: «Οι δράστες διέφυγαν με τα κοσμήματα προς άγνωστη κατεύθυνση».

Αστυνομικοί έκαναν έρευνες σε όλο το κέντρο της πόλης και χρησιμοποίησαν αστυνομικό σκύλο ανίχνευσης για την αναζήτηση των υπόπτων.

Roban un collar valorado en cinco millones de euros del Museo de Artes Aplicadas de Vienahttps://t.co/WDPiHFY1gj August 28, 2026

Η εφημερίδα «Kronen» ανέφερε ότι οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι άνδρες πιθανότατα εκτελούσαν «εργασία επί παραγγελία» για λογαριασμό εγκληματικής συμμορίας.

Το MAK ανέφερε ότι το κόσμημα είχε κλαπεί από μια έκθεση κοσμημάτων που βρισκόταν σε εξέλιξη από τον Ιούνιο, στην οποία παρουσιάζονταν περισσότερα από 300 έργα των Γάλλων σχεδιαστών Van Cleef & Arpels. Κανείς δεν τραυματίστηκε, αν και υπήρχαν αρκετοί μάρτυρες στην αίθουσα εκείνη τη στιγμή.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό υλικό της έκθεσης, το κολιέ ανήκε κάποτε στη βασίλισσα-σύζυγο Ναζλί της Αιγύπτου, η οποία το φορούσε στον γάμο της κόρης της Φαουζία το 1939 με τον τότε πρίγκιπα του Ιράν, Μοχάμαντ Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος αργότερα έγινε σάχης. Το κολιέ πωλήθηκε από τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη το 2015 έναντι 4,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το MAK ανέφερε ότι η έκθεση συγκέντρωσε περίπου 200 «μοναδικά και σπάνια εκθέματα» από τη δική του συλλογή, καθώς και κομμάτια που καλύπτουν τα 120 χρόνια ιστορίας του παρισινού οίκου κοσμημάτων, από την κληρονομική συλλογή της Van Cleef & Arpels.

Ληστείες σε ευρωπαϊκά μουσεία

Τα ευρωπαϊκά μουσεία έχουν πληγεί από μια σειρά κλοπών υψηλού προφίλ από τότε που κλέφτες διέρρηξαν το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της ημέρας τον περασμένο Οκτώβριο και διέφυγαν μέσα σε λίγα λεπτά με κοσμήματα της βασιλικής οικογένειας αξίας 88 εκατ. ευρώ.

Στην Ισπανία, την Πέμπτη, κλέφτες έκαναν έφοδο στον «Θησαυρό της Βιγένα», μια συλλογή χρυσών αντικειμένων της εποχής του χαλκού που περιγράφεται ως ένας από τους σημαντικότερους προϊστορικούς θησαυρούς της Ευρώπης.

Αυτό το μήνα, τέσσερα από τα σημαντικότερα έργα του δασκάλου της Αναγέννησης του 15ου αιώνα Αντονέλο ντα Μεσίνα εκλάπησαν κατά τη διάρκεια εθνικής εορτής από ένα μουσείο στη σικελική λιμενική πόλη της Μεσίνα.

Δύο ημέρες νωρίτερα, η ιταλική αστυνομία ανακοίνωσε ότι είχε ανακτήσει τρεις πίνακες των Γάλλων δασκάλων Πολ Σεζάν, Πιερ-Ωγκύστ Ρενουάρ και Ανρί Ματίς, οι οποίοι είχαν κλαπεί φέτος από ένα ιδιωτικό μουσείο κοντά στη βόρεια πόλη της Πάρμας.

Μια έκθεση της Europol που δημοσιεύθηκε αυτό το μήνα διαπίστωσε ότι οι ληστείες σε ευρωπαϊκά μουσεία γίνονται όλο και πιο βίαιες, με τους κλέφτες να απειλούν μερικές φορές με όπλα, να επιτίθενται στο προσωπικό και να χρησιμοποιούν βαριά σφυριά, τσεκούρια και ακόμη και εκρηκτικά για να ανοίξουν δρόμο προς τα αντικείμενα που έχουν βάλει στο στόχαστρο.

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