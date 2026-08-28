Για κίνδυνο «ατυχήματος» μεταξύ Μόσχας και ΝΑΤΟ προειδοποιεί Ρώσος αξιωματούχος

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Οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχύσουν την στρατιωτική επαφή με τη Ρωσία για να μειώσουν τον αυξανόμενο κίνδυνο ολοκληρωτικού πολέμου που προκαλείται από λανθασμένους υπολογισμούς, δήλωσε ο απεσταλμένος της Μόσχας στη Νορβηγία στο POLITICO.

«Οι κίνδυνοι και η επικινδυνότητα της στρατιωτικής αντιπαράθεσης [αυξάνονται] σημαντικά λόγω της έλλειψης διαλόγου», δήλωσε ο Νικολάι Κορτσούνοφ σε συνέντευξή του στο γραφείο του στο κέντρο του Όσλο. «Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης… [και] ο διάλογος τώρα είναι πολύ πιο σημαντικοί σε όλα τα επίπεδα».

Η προειδοποίηση υπογραμμίζει τις συνεχώς αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Ρωσίας και Δύσης μετά από μια σειρά εισβολών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στους ευρωπαϊκούς ουρανούς και ύποπτα περιστατικά δολιοφθοράς. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Τρίτη ότι η χώρα «απειλείται» μετά από μια ύποπτη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο μήνα.

Το ΝΑΤΟ και η Ρωσία έχουν υποβαθμίσει απότομα τις επίσημες επαφές μετά την ολοκληρωτική εισβολή της τελευταίας στην Ουκρανία το 2022, με τη Μόσχα και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να απελαύνουν πολυάριθμους διπλωμάτες. Δυτικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενώ πρόσφατες πληροφορίες των ΗΠΑ υποδηλώνουν ότι μια επίθεση θα μπορούσε να έρθει ακόμη νωρίτερα.

Σε μια ένδειξη του πόσο σοβαρή θεωρεί η Ουάσινγκτον αυτή την απειλή, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ταξίδεψε στη Μόσχα την Τρίτη για να συναντηθεί με Ρώσους αξιωματούχους, προειδοποιώντας τους σύμφωνα με πληροφορίες να μην κλιμακώσουν τη σύγκρουση με τους συμμάχους της Αμερικής στο ΝΑΤΟ, ιδίως με τις χώρες της Βαλτικής.

Ο Κορτσούνοφ, ο οποίος διετέλεσε αναπληρωτής πρέσβης της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ από το 2009 έως το 2015, δήλωσε ότι «οι κίνδυνοι για… στρατιωτική σύγκρουση έχουν αυξηθεί σημαντικά» από τη θητεία του στις Βρυξέλλες, «όταν είχαμε την κατανόηση των προθέσεων» και η συμμαχία ήταν λιγότερο «απρόβλεπτη».

Ο Martin O’Donnell, εκπρόσωπος του SHAPE, του στρατιωτικού αρχηγείου του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι «το ΝΑΤΟ και η Ρωσία έχουν μια ποικιλία διαύλων επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο, στρατιωτικού προς στρατιωτικό, τους οποίους θεωρούμε ανοιχτούς».

Ο ανώτατος συμμαχικός διοικητής του ΝΑΤΟ για την Ευρώπη, Αμερικανός στρατηγός Γκρίνκιουιτς, «παραμένει έτοιμος να συμμετάσχει σε στρατιωτικό διάλογο με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου της Ρωσικής Ομοσπονδίας [Γκερασίμοφ] για να αποφύγει λανθασμένους υπολογισμούς και να παράσχει ένα μέσο για την αποφυγή ακούσιας κλιμάκωσης από οποιαδήποτε πλευρά», πρόσθεσε ο O’Donnell, αλλά αρνήθηκε να πει εάν οι δύο έχουν μιλήσει.

Το 2021, το ΝΑΤΟ αναγκάστηκε να κλείσει την αποστολή στρατιωτικού συνδέσμου στη Μόσχα, αφού η Ρωσία απέλασε το προσωπικό του σε αντίποινα για την απέλαση των απεσταλμένων της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ από τη συμμαχία για λόγους ασφαλείας. Η συμμαχία αργότερα ανέστειλε κάθε επίσημο πολιτικό διάλογο μετά την πλήρη εισβολή της Μόσχας.

Τον Φεβρουάριο, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι είχαν αποκαταστήσει τον «υψηλού επιπέδου στρατιωτικό διάλογο» με τη Μόσχα ως «μέσο για αυξημένη διαφάνεια και αποκλιμάκωση» μετά από συνομιλίες μεταξύ του Γκρίνκιουιτς και Ρώσων αξιωματούχων, αν και παραμένει ασαφές εάν η τηλεφωνική γραμμή έχει χρησιμοποιηθεί έκτοτε.

Ο Κορτσούνοφ πρότεινε την ενίσχυση «όλου του διαλόγου» για την αποφυγή λανθασμένων υπολογισμών, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης επαφής μεταξύ του Γκρίνκιουιτς και του Γκερασίμοφ, και συναντήσεων κορυφαίων στρατιωτικών από τις χώρες της Αρκτικής.

Παρά τις προσπάθειές του προς το ΝΑΤΟ, ο Κορτσούνοφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν είναι πλέον ανοιχτή σε παρόμοια διπλωματική επαφή με την ΕΕ.

«Δεν υπάρχει διάλογος με την Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία δεν θα μιλούσε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας ή τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε φάση κλιμάκωσης εναντίον της Ρωσίας», πρόσθεσε ο Κορτσούνοφ.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, δήλωσε ότι η ΕΕ διατηρεί «επαφή μέσω διπλωματικών διαύλων», συμπεριλαμβανομένης της πρεσβείας της Ένωσης στη Μόσχα, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι «η φύση και το επίπεδο έχουν αλλάξει σημαντικά» από το 2022. «Αυτά τα κανάλια παραμένουν σε ισχύ και χρησιμοποιούνται για διπλωματικές επαφές, όπως απαιτείται», είπε.

Ο Κορτσούνοφ προειδοποίησε επίσης ότι η αυξανόμενη στρατιωτική χρήση αυτόνομων συστημάτων και Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω τον κίνδυνο τυχαίας κλιμάκωσης, μειώνοντας τον χρόνο λήψης αποφάσεων.

Αυτές οι ανησυχίες απηχούν τις προειδοποιήσεις της ΕΕ και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, οι οποίοι την Τρίτη ζήτησαν περισσότερη ανθρώπινη εποπτεία στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο πεδίο της μάχης, μετά από αναφορές ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη με καθοδήγηση από Τεχνητή Νοημοσύνη αναπτύσσονταν στην Ουκρανία.

«Σε μια κατάσταση όπου οι αλγόριθμοι – η Τεχνητή Νοημοσύνη και όχι τα άτομα – [χρησιμοποιούνται στρατιωτικά], [μπορεί] να μην έχετε καν χρόνο να μιλήσετε στο τηλέφωνο», υποστήριξε ο Κορτσούνοφ.

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