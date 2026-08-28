Κυνικός Νετανιάχου: Είπα σε Τουρκία και Συρία να μην έλθουν νότια, δεν έλαβαν το μήνυμα, τους χτυπήσαμε

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Με απόλυτο κυνισμό αναφέρθηκε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν τη στρατιωτική αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία.

«Αποφάσισα ότι θα δημιουργήσουμε μια ζώνη ασφαλείας στη Συρία ενάντια στην πιθανότητα μιας τζιχαντιστικής εισβολής από την συριακή περιοχή. Και στη βόρεια Συρία υπάρχει η Τουρκία. Έχει μια συγκεκριμένη περιοχή εκεί. Δεν θέλω να δω την Τουρκία να έρχεται νότια. Το είπα αυτό, και το μετέφερα και στο συριακό καθεστώς: μην κατεβείτε, “μην τους αφήσετε να έρθουν νότια”. Το μετέφερα και στους Τούρκους. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο status quo, αλλά έσπασαν το status quo, ή σκόπευαν να το σπάσουν», είπε.

«Έστειλα ένα μήνυμα — μέσω των Αμερικανών, με άλλα μέσα, και επίσης απευθείας στη Συρία — ότι δεν θα ανεχθούμε τουρκική στρατιωτική οχύρωση σε ένα αεροδρόμιο νότια της περιοχής όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία» διεμήνυσε ο Νετανιάχου. «Προφανώς αυτό το μήνυμα δεν ελήφθη, και έπρεπε να το δείξουμε με αυτό που ονομάζουμε, στην ορολογία μας, ’’κινητικούς τρόπους’’. Έτσι το μεταφέραμε με κινητικούς τρόπους» σχολίασε χρησιμοποιώντας ευφημισμό που περιγράφει πραγματικά στρατιωτικά πλήγματα .

«Δεν επιδιώκω αντιπαράθεση, αλλά ξέρω ένα πράγμα: δεν μπορείς να βασίζεσαι μόνο στις προθέσεις του εχθρού. Αν θέλεις να υπερασπιστείς το Κράτος του Ισραήλ, πρέπει συνεχώς να χτίζεις δυνατότητες που είναι ισχυρότερες από τις δυνατότητες του εχθρού — και των εχθρών σου» διεμήνυσε ο Νετανιάχου. «Επειδή οι προθέσεις αλλάζουν. Και ξέρεις πότε αλλάζουν; Όταν είσαι αδύναμος. Σου επιτίθενται όταν είσαι αδύναμος και σε σέβονται όταν είσαι δυνατός. Κάνουν επίσης ειρήνη με τους ισχυρούς. Δεν κάνεις ειρηνευτικές συμμαχίες με τους αδύναμους. Επομένως, πρέπει να αυξάνουμε συνεχώς τη δύναμή μας».

Επίσης, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι «δεν εγκαταλείπουμε τη Λωρίδα της Γάζας. Δεν θα υπάρξει ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας μέχρι να διαλυθεί η Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιηθεί ολόκληρη η Γάζα. Διατηρούμε την ελευθερία δράσης μας να χτυπήσουμε όποιον χρειάζεται. Αυτή είναι η ασφάλειά μας. Αυτή είναι η ύπαρξή μας. Η ασφάλεια είναι πάνω από όλα. Μάς είπαν κατά τη διάρκεια του πολέμου: “Φύγετε από τη Λωρίδα της Γάζας και θα πάρετε τους ομήρους”. Τους είπα: “Θα πάρω όλους τους ομήρους με τον αντίθετο τρόπο – μέσω της βίας”».

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