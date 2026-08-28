Νεπάλ: Ξανάρχισαν οι έρευνες διάσωσης, 94χρονη βρέθηκε ζωντανή κάτω από συντρίμμια – Στους 489 οι νεκροί (video)

Takeaways by to pontiki AI Οι αρχές του Νεπάλ επανέλαβαν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά την προσωρινή διακοπή τους λόγω της υπερχείλισης μιας τεχνητής λίμνης.

Η στάθμη του νερού στη λίμνη υποχωρεί σταδιακά, επιτρέποντας στα σωστικά συνεργεία να συνεχίσουν το έργο τους με συντονισμένο τρόπο.

Ο αριθμός των νεκρών από την κατολίσθηση ανέρχεται σε πέντε άτομα, ενώ παραμένουν αγνοούμενοι 558 πολίτες, μεταξύ των οποίων και πολλοί αλλοδαποί.

Ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ επισκέφθηκε την πληγείσα περιοχή του Γκιρόνγκ για να συντονίσει τις ενέργειες και να συναντήσει τους διασωθέντες.

Παρά τις πολυάριθμες προσφορές διεθνούς βοήθειας από διάφορες χώρες, η κυβέρνηση του Νεπάλ δηλώνει ότι οι δικές της υπηρεσίες ασφαλείας επαρκούν για τις επιχειρήσεις.

Η Κίνα εξέφρασε τη συμπαράστασή της προς τις αρχές του Νεπάλ και προσφέρθηκε να παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη για τη διάσωση.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την επανέναρξη των επιχειρήσεων διάσωσης, παρά τον αυξανόμενο φόβο πλημμυρών, ανακοίνωσαν οι Αρχές του Νεπάλ, μετά από μια ολιγόωρη διακοπή λόγω της υπερχείλισης μιας τεχνητής λίμνης.

Εξαιτίας του κινδύνου υπερχείλισης και νέων πλημμυρών είχαν ανασταλεί οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης τόσο στο Θιβέτ όσο και στο Νεπάλ, όμως η CCTV μετέδωσε ότι οι επιχειρήσεις τώρα «διεξάγονται με συντεταγμένο τρόπο». Παράλληλα η κρατική κινεζική τηλεόραση CCTV μετέδωσε ότι «μειώνεται σταδιακά» η απειλή υπερχείλισης μιας λίμνης που έχει σχηματιστεί μετά την κατολίσθηση.

Η λίμνη αδειάζει «με φυσικό τρόπο» και με πιο γρήγορο ρυθμό απ’ ό,τι γεμίζει με νέο νερό, τόνισε η ίδια πηγή, εξηγώντας ότι η στάθμη της μειώθηκε κατά 10 μέτρα σε σχέση με το πρωί.

Rescue operations intensify at mudslide-hit Gyirong Port in southwest China's Xizang Autonomous Region pic.twitter.com/xJFSNqCHpY — CGTN (@CGTNOfficial) August 28, 2026

Αντίστοιχα ο εκπρόσωπος του στρατού του Νεπάλ δήλωσε ότι επαναλαμβάνονται και εκεί οι επιχειρήσεις διάσωσης, έπειτα από μια σύντομη διακοπή.

Διάσωση 94χρονης από τα συντρίμμια

Η 94χρονη Γκουνακεσάρι Μποχάρα βρέθηκε θαμμένη στα συντρίμμια ενός κρατικού οίκου φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή Ρασούβα του Νεπάλ, ο οποίος καταστράφηκε ολοσχερώς από το φονικό κύμα νερού και λάσπης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Times, η 94χρονη είναι η μοναδική επιζήσασα μεταξύ των τροφίμων και του προσωπικού του ιδρύματος.

The defining image of the flooding disaster thus far is that of an elderly woman covered in sludge as she is carried to safety by a younger man. The woman has been identified by British newspaper The Times as Gunakeshari Bohara, a 94-year-old and sole survivor from a… pic.twitter.com/NWXfsz37NY August 28, 2026

Η συγκλονιστική εικόνα της ηλικιωμένης, καλυμμένης από λάσπη, να μεταφέρεται στην ασφάλεια από έναν νεότερο άνδρα, έχει γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της καταστροφής που πλήττει το Νεπάλ.

Η Μποχάρα εντοπίστηκε ζωντανή από ομάδα του στρατού του Νεπάλ, η οποία χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει εκσκαφέα για να την απεγκλωβίσει από τα συντρίμμια.

Μετά τη διάσωσή της μεταφέρθηκε στο Kathmandu Trauma Centre, προκειμένου να λάβει ιατρική φροντίδα.

Πέντε νεκροί στην κινεζική πλευρά

Στο μεταξύ ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ επισκέφθηκε την πληγείσα περιοχή Γκιρόνγκ χθες Πέμπτη (27.08.2026) το απόγευμα και συναντήθηκε με διασώστες και εκτοπισμένους κατοίκους, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Xinhua.

Ο Λι ζήτησε να γίνονται γνωστές πληροφορίες για την καταστροφή και τις προσπάθειες διάσωσης εγκαίρως και με διαφάνεια, ενώ κάλεσε να ενισχυθεί ο συντονισμός με ξένες κυβερνήσεις προκειμένου να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι.

Ο Λι όπως και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στους ομολόγους τους του Νεπάλ, μετέδωσε το Xinhua.

Τους πέντε έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση της Τετάρτης (26.08.2026) σε περιοχή μεταξύ του Θιβέτ και του Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών της Κίνας.

Ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει σταθερός στους 558, εκ των οποίων οι 260 είναι αλλοδαποί, τουρίστες ή προσκυνητές.

«Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει το Νεπάλ στις προσπάθειες διάσωσης και να παράσχει κάθε υποστήριξη και βοήθεια που έχει στη διάθεσή της», ανέφερε ο Σι στο συλλυπητήριο μήνυμα προς τον πρόεδρο του Νεπάλ Ραμ Τσάντρα Παουντέλ.

Αν και έχει λάβει πολλές προσφορές για βοήθεια, το Νεπάλ επιμένει ότι δεν τη χρειάζεται.

«Είναι φυσικό να γίνονται προσφορές για βοήθεια. Οι υπηρεσίες ασφαλείας μας διεξάγουν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Προς το παρόν δεν χρειαζόμαστε τέτοια βοήθεια», τόνισε ο Λοκ Μπαχαντούρ Σέτρι εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Νεπάλ.

Η εφημερίδα Kathmandu Post ανέφερε ότι η Ινδία, η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Σρι Λάνκα και το Μπανγκλαντές έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση του Νεπάλ να επιτρέψει σε ομάδες τους έρευνας και διάσωσης να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Ισλανδία: Το Σάββατο το δημοψήφισμα για έναρξη διαπραγματεύσεων για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ – Οριακή μάχη δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

«Άγριες» καταστάσεις με… άρωμα Vox στη Θέουτα: Στις φλόγες σκηνές μεταναστών – Μπλόκο στη διανομή φαγητού (videos)



Δραματική προειδοποίηση ΟΗΕ: Σε κίνδυνο η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων – Υποβαθμισμένο πάνω από το μισό των εδαφών