search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 14:12
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2026 12:32

«Άγριες» καταστάσεις με… άρωμα Vox στη Θέουτα: Στις φλόγες σκηνές μεταναστών – Μπλόκο στη διανομή φαγητού (videos)

28.08.2026 12:32
ceuta_new
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Η Θέουτα αντιμετωπίζει οξεία μεταναστευτική κρίση με χιλιάδες εισερχόμενους από το Μαρόκο και δεκάδες νεκρούς, προκαλώντας έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.
  • Ομάδες κατοίκων παρεμποδίζουν τη διανομή τροφίμων και προκαλούν επεισόδια βίας, θέτοντας σε κίνδυνο τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού και τους μετανάστες.
  • Η κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση για καταδίκη της βίας, ενώ το Λαϊκό Κόμμα ζητά την άμεση αποκατάσταση της ασφάλειας και της τάξης στην περιοχή.
  • Αναμένεται νέα κυβερνητική συνεδρίαση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη δημιουργία νέων χώρων φιλοξενίας και την επιτάχυνση της ταυτοποίησης των μεταναστών.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Εκτός ελέγχου μοιάζει να είναι η κατάσταση στη Θέουτα λόγω της οξυμένης μεταναστευτικής κρίσης, καθώς χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες παραμένουν στην περιοχή. Στα τέλη Ιουλίου, ως και 80.000 μετανάστες εκτιμάται πως μπήκαν μαζικά στη Θέουτα από το Μαρόκο, ενώ τουλάχιστον 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις.

Η κατάσταση αυτή έχει φέρει την αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι ζητούν την επαναπροώθηση προσφύγων και μεταναστών στο Μαρόκο.

Συγκεκριμένα, μια ομάδα κατοίκων με σημαίες στα χέρια επιχειρεί να εμποδίσει την καθημερινή διανομή τροφίμων στην παραλία Ελ Τραμπολίν, βάζοντας, μάλιστα και φωτιές στις σκηνές που έχουν στηθεί για τους μετανάστες.

Οι δυνάμεις αποκατάστασης της τάξης χρειάστηκε να επέμβουν, σε εικόνες πρωτοφανείς που μεταδόθηκαν ζωντανά από την τηλεόραση, προκειμένου να αποτραπούν συγκρούσεις μεταξύ μεταναστών και διαδηλωτών.

Την ίδια ώρα, οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι μέχρι τώρα μοίραζαν χωρίς προβλήματα το φαγητό, εμφανίζονται ολοένα και πιο φοβισμένοι.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ακραίας έντασης, που καθιστά ακόμη δυσκολότερη τη διαχείριση μιας ήδη εξαιρετικά περίπλοκης κρίσης, η κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση προς όλα τα κόμματα, αλλά κυρίως προς το Λαϊκό Κόμμα (PP), το οποίο κυβερνά και κυριαρχεί πολιτικά στη Θέουτα εδώ και 25 χρόνια, να συμβάλει στην καταδίκη και στον περιορισμό της βίας.

Ο Άνχελ Βίκτορ Τόρες, επικεφαλής του ενιαίου συντονιστικού μηχανισμού για την κρίση, παραδέχθηκε ότι ο ίδιος και ο πρόεδρος της αυτόνομης πόλης, Χουάν Χεσούς Βίβας, συμφώνησαν σε κοινό μήνυμα κατά της βίας, το οποίο εξέπεμψαν με παρόμοιους όρους το βράδυ της Τετάρτης.

Ωστόσο, αυτό δεν αποδείχθηκε αρκετό. Έτσι, ο Τόρες κάλεσε από το Κογκρέσο όλα τα κόμματα και ιδιαίτερα το PP να συνταχθούν με την καταδίκη της βίας. «Χθες ο Βίβας κι εγώ συμφωνήσαμε σε ένα επείγον μήνυμα κατά της βίας. Θα ήταν καλό σήμερα να συνταχθούν όλοι», δήλωσε.

Η έκκλησή του, πάντως, δεν βρήκε μεγάλη ανταπόκριση. Η εκπρόσωπος του PP, γερουσιαστής Κριστίνα Ντίαθ, απάντησε στον Τόρες ότι εκείνη η βία που πρέπει να καταδικαστεί είναι η επίθεση μεταναστών εναντίον ομάδας στρατιωτικών.

Ο υπουργός καταδίκασε αμέσως το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά ζήτησε να δοθεί αντίστοιχη έμφαση και στις επιθέσεις ορισμένων κατοίκων εναντίον μεταναστών, Μουσουλμάνων κατοίκων της Θέουτα ή εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι, όπως σημείωσε, απλώς προσπαθούν να δώσουν φαγητό σε ανθρώπους που πεινούν.

«Η Θέουτα δεν χρειάζεται μαθήματα υπομονής και συνύπαρξης. Εδώ και δεκαετίες είμαστε εμείς που δίνουμε τέτοια μαθήματα στην υπόλοιπη Ισπανία. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια κυβέρνηση που να εγγυάται την ασφάλεια, να ανακτήσει τον έλεγχο και να επαναφέρει την κανονικότητα για όλους τους κατοίκους της Θέουτα», δήλωσε η γερουσιαστής του PP.

Ο Βίβας χρησιμοποίησε ιδιαίτερα δραματικούς τόνους αναφερόμενος στη βία, καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται καθημερινά. Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του, περίπου 100 άνθρωποι κατάφεραν να μπλοκάρουν για αρκετή ώρα τη διανομή τροφίμων, ενώ ακολούθησαν επεισόδια βίας και πυρπόληση του αυτοσχέδιου καταυλισμού μεταναστών στην παραλία.

«Δεν μπορεί να επιτίθεται κανείς σε Μουσουλμάνους κατοίκους της Θέουτα, όπως δεν μπορεί να επιτίθεται σε κανέναν επειδή είναι μετανάστης», δήλωσε ο Τόρες.

«Δεν γίνεται εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, που είναι και οι ίδιοι κάτοικοι της Θέουτα, να αισθάνονται ότι απειλούνται επειδή μοιράζουν φαγητό στην παραλία Ελ Τραμπολίν και να σκέφτονται να εγκαταλείψουν το εθελοντικό τους έργο. Δεν μπορεί επίσης να γίνονται επιθέσεις σε δημοσιογράφους. Οι δημόσιοι λειτουργοί αναλαμβάνουμε ευθύνες, αλλά η βία εναντίον οποιουδήποτε δημόσιου εκπροσώπου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή», πρόσθεσε.

Νέα συνεδρίαση του ενιαίου συντονιστικού μηχανισμού υπό τον Σάντσεθ

Το PP και το Vox εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, την ώρα που ο πρώην πρωθυπουργός Χοσέ Μαρία Αθνάρ επισκεπτόταν τη Θέουτα, επίσης με σκληρή κριτική προς την εκτελεστική εξουσία και με αίτημα την αποκατάσταση της τάξης.

Σήμερα, Παρασκευή (28/8) αναμένεται νέα συνεδρίαση του ενιαίου συντονιστικού μηχανισμού, αυτή τη φορά υπό την προεδρία του Πέδρο Σάντσεθ από τη Μονκλόα. Σύμφωνα με τον Τόρες, εκεί θα ληφθούν αποφάσεις για νέους χώρους φιλοξενίας, προκειμένου να επιταχυνθεί η καταγραφή και ταυτοποίηση όλων των μεταναστών.

Την περασμένη εβδομάδα αναζητήθηκαν χώροι για 1.800 ανθρώπους, αλλά απαιτούνται πολύ περισσότερες θέσεις, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να θέσει υπό έλεγχο μια κρίση που αυτή τη στιγμή μοιάζει να έχει ξεφύγει.

«Δεν πρόκειται να εξαπατήσω κανέναν λέγοντας ότι μπορούν να επιστραφούν αύριο, όταν ξέρω ότι αυτό είναι ψευδές. Η κανονικότητα θα αποκατασταθεί, αλλά δεν μπορώ να πω πότε», δήλωσε ο Τόρες.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι περίπου 4.000 μερίδες φαγητού που διανέμονται καθημερινά από την έναρξη της κρίσης συνέβαλαν καθοριστικά στη διατήρηση μιας σχετικής ηρεμίας και στην αποτροπή επεισοδίων.

Παράλληλα, αρκετοί υπουργοί εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για τα μηνύματα μίσους που έχουν πολλαπλασιαστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα οποία, όπως εκτιμούν, ενθαρρύνουν επιθέσεις εναντίον μεταναστών στη Θέουτα.

Τόσο οι εθελοντές όσο και οι δημόσιοι υπάλληλοι που βοηθούν τους μετανάστες αισθάνονται ολοένα μεγαλύτερη πίεση, ενώ ορισμένοι εθελοντές σκέφτονται ακόμη και να αποχωρήσουν.

Διαβάστε επίσης:

Δραματική προειδοποίηση ΟΗΕ: Σε κίνδυνο η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων – Υποβαθμισμένο πάνω από το μισό των εδαφών

Axios: Η κυβέρνηση Τραμπ συνομιλεί για την απόκτηση μεριδίου στα πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας

Νεπάλ: Σταμάτησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης – Υπερχείλισε λίμνη που δημιουργήθηκε μετά τη φονική κατολίσθηση (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Iran
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν εξελίχθηκε σε εφιάλτη για Τραμπ και παγκόσμια οικονομία

DOLLYPARTON_APFILE
LIFESTYLE

Dolly Parton: Η συγκινητική αποκάλυψη της αδελφής της για τα πειραματικα φαρμακα – «Σκεφτόταν πάντα τους άλλους, άφησε τον κόσμο καλύτερο επειδή υπήρξε σε αυτόν»

x-twitter_1602_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μασκ και η xAI κάνει μήνυση σε χρήστες του Grok για τα παράνομα deepfakes που… επιτρέπει να ανεβάζουν

obregon_new_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Ισπανού επιχειρηματία στο Ιόνιο – Οι ιταλικές Αρχές διέκοψαν τις έρευνες

panagios-tafos-agio-fos
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως τον «κήπο» του Παναγίου Τάφου – Τα ευρήματα που παραπέμπουν στην εποχή του Ιησού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
01-manolo_miltos_1 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα... ήπιαν Καραλής και Τεντόγλου μετά τα μετάλλια (Photo)

hyerselini-4
ΕΛΛΑΔΑ

Έκλειψη Σελήνης: Τι ώρα θα «χαθεί» το φεγγάρι στην Ελλάδα αύριο

patriot_0603_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέση Ανατολή: Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drones των Χούθι τη νύχτα - 6 εκατ. ευρώ χρωστάει το Ριάντ για τη χρήση τους

windmill-new-123
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χωροταξικό για ΑΠΕ: Η Νάξος «επικήρυξε» τον Παπασταύρου - Προσφεύγει στο ΣτΕ για τα αιολικά πάρκα

miltos tentoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρώτος ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Ζυρίχης, «πέταξε» στα 8.45μ. (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 14:12
Iran
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν εξελίχθηκε σε εφιάλτη για Τραμπ και παγκόσμια οικονομία

DOLLYPARTON_APFILE
LIFESTYLE

Dolly Parton: Η συγκινητική αποκάλυψη της αδελφής της για τα πειραματικα φαρμακα – «Σκεφτόταν πάντα τους άλλους, άφησε τον κόσμο καλύτερο επειδή υπήρξε σε αυτόν»

x-twitter_1602_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μασκ και η xAI κάνει μήνυση σε χρήστες του Grok για τα παράνομα deepfakes που… επιτρέπει να ανεβάζουν

1 / 3