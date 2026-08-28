«Άγριες» καταστάσεις με… άρωμα Vox στη Θέουτα: Στις φλόγες σκηνές μεταναστών – Μπλόκο στη διανομή φαγητού (videos)

Takeaways by to pontiki AI Η Θέουτα αντιμετωπίζει οξεία μεταναστευτική κρίση με χιλιάδες εισερχόμενους από το Μαρόκο και δεκάδες νεκρούς, προκαλώντας έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.

Ομάδες κατοίκων παρεμποδίζουν τη διανομή τροφίμων και προκαλούν επεισόδια βίας, θέτοντας σε κίνδυνο τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού και τους μετανάστες.

Η κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση για καταδίκη της βίας, ενώ το Λαϊκό Κόμμα ζητά την άμεση αποκατάσταση της ασφάλειας και της τάξης στην περιοχή.

Αναμένεται νέα κυβερνητική συνεδρίαση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη δημιουργία νέων χώρων φιλοξενίας και την επιτάχυνση της ταυτοποίησης των μεταναστών.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εκτός ελέγχου μοιάζει να είναι η κατάσταση στη Θέουτα λόγω της οξυμένης μεταναστευτικής κρίσης, καθώς χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες παραμένουν στην περιοχή. Στα τέλη Ιουλίου, ως και 80.000 μετανάστες εκτιμάται πως μπήκαν μαζικά στη Θέουτα από το Μαρόκο, ενώ τουλάχιστον 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις.

Η κατάσταση αυτή έχει φέρει την αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι ζητούν την επαναπροώθηση προσφύγων και μεταναστών στο Μαρόκο.

Συγκεκριμένα, μια ομάδα κατοίκων με σημαίες στα χέρια επιχειρεί να εμποδίσει την καθημερινή διανομή τροφίμων στην παραλία Ελ Τραμπολίν, βάζοντας, μάλιστα και φωτιές στις σκηνές που έχουν στηθεί για τους μετανάστες.

Οι δυνάμεις αποκατάστασης της τάξης χρειάστηκε να επέμβουν, σε εικόνες πρωτοφανείς που μεταδόθηκαν ζωντανά από την τηλεόραση, προκειμένου να αποτραπούν συγκρούσεις μεταξύ μεταναστών και διαδηλωτών.

Την ίδια ώρα, οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι μέχρι τώρα μοίραζαν χωρίς προβλήματα το φαγητό, εμφανίζονται ολοένα και πιο φοβισμένοι.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ακραίας έντασης, που καθιστά ακόμη δυσκολότερη τη διαχείριση μιας ήδη εξαιρετικά περίπλοκης κρίσης, η κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση προς όλα τα κόμματα, αλλά κυρίως προς το Λαϊκό Κόμμα (PP), το οποίο κυβερνά και κυριαρχεί πολιτικά στη Θέουτα εδώ και 25 χρόνια, να συμβάλει στην καταδίκη και στον περιορισμό της βίας.

Ο Άνχελ Βίκτορ Τόρες, επικεφαλής του ενιαίου συντονιστικού μηχανισμού για την κρίση, παραδέχθηκε ότι ο ίδιος και ο πρόεδρος της αυτόνομης πόλης, Χουάν Χεσούς Βίβας, συμφώνησαν σε κοινό μήνυμα κατά της βίας, το οποίο εξέπεμψαν με παρόμοιους όρους το βράδυ της Τετάρτης.

Ωστόσο, αυτό δεν αποδείχθηκε αρκετό. Έτσι, ο Τόρες κάλεσε από το Κογκρέσο όλα τα κόμματα και ιδιαίτερα το PP να συνταχθούν με την καταδίκη της βίας. «Χθες ο Βίβας κι εγώ συμφωνήσαμε σε ένα επείγον μήνυμα κατά της βίας. Θα ήταν καλό σήμερα να συνταχθούν όλοι», δήλωσε.

Tensions rise in Ceuta as protesters block Red Cross aid and burn shelters after mass border arrivals from Morocco. Read the full breakdown:https://t.co/mqNI7VEpVF#Ceuta #España #Marruecos #WorldNews pic.twitter.com/8G2R3jQxnB August 28, 2026

Η έκκλησή του, πάντως, δεν βρήκε μεγάλη ανταπόκριση. Η εκπρόσωπος του PP, γερουσιαστής Κριστίνα Ντίαθ, απάντησε στον Τόρες ότι εκείνη η βία που πρέπει να καταδικαστεί είναι η επίθεση μεταναστών εναντίον ομάδας στρατιωτικών.

Ο υπουργός καταδίκασε αμέσως το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά ζήτησε να δοθεί αντίστοιχη έμφαση και στις επιθέσεις ορισμένων κατοίκων εναντίον μεταναστών, Μουσουλμάνων κατοίκων της Θέουτα ή εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι, όπως σημείωσε, απλώς προσπαθούν να δώσουν φαγητό σε ανθρώπους που πεινούν.

«Η Θέουτα δεν χρειάζεται μαθήματα υπομονής και συνύπαρξης. Εδώ και δεκαετίες είμαστε εμείς που δίνουμε τέτοια μαθήματα στην υπόλοιπη Ισπανία. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια κυβέρνηση που να εγγυάται την ασφάλεια, να ανακτήσει τον έλεγχο και να επαναφέρει την κανονικότητα για όλους τους κατοίκους της Θέουτα», δήλωσε η γερουσιαστής του PP.

Algunos manifestantes han bajado a la playa, han destrozado algunas de las cabañas de los migrantes y han desplegado banderas de España



Nos lo cuenta @JesusNavarro en directo en #Canal24horas pic.twitter.com/lKN0npWsxJ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 27, 2026

Ο Βίβας χρησιμοποίησε ιδιαίτερα δραματικούς τόνους αναφερόμενος στη βία, καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται καθημερινά. Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του, περίπου 100 άνθρωποι κατάφεραν να μπλοκάρουν για αρκετή ώρα τη διανομή τροφίμων, ενώ ακολούθησαν επεισόδια βίας και πυρπόληση του αυτοσχέδιου καταυλισμού μεταναστών στην παραλία.

«Δεν μπορεί να επιτίθεται κανείς σε Μουσουλμάνους κατοίκους της Θέουτα, όπως δεν μπορεί να επιτίθεται σε κανέναν επειδή είναι μετανάστης», δήλωσε ο Τόρες.

«Δεν γίνεται εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, που είναι και οι ίδιοι κάτοικοι της Θέουτα, να αισθάνονται ότι απειλούνται επειδή μοιράζουν φαγητό στην παραλία Ελ Τραμπολίν και να σκέφτονται να εγκαταλείψουν το εθελοντικό τους έργο. Δεν μπορεί επίσης να γίνονται επιθέσεις σε δημοσιογράφους. Οι δημόσιοι λειτουργοί αναλαμβάνουμε ευθύνες, αλλά η βία εναντίον οποιουδήποτε δημόσιου εκπροσώπου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή», πρόσθεσε.

Νέα συνεδρίαση του ενιαίου συντονιστικού μηχανισμού υπό τον Σάντσεθ

Το PP και το Vox εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, την ώρα που ο πρώην πρωθυπουργός Χοσέ Μαρία Αθνάρ επισκεπτόταν τη Θέουτα, επίσης με σκληρή κριτική προς την εκτελεστική εξουσία και με αίτημα την αποκατάσταση της τάξης.

Σήμερα, Παρασκευή (28/8) αναμένεται νέα συνεδρίαση του ενιαίου συντονιστικού μηχανισμού, αυτή τη φορά υπό την προεδρία του Πέδρο Σάντσεθ από τη Μονκλόα. Σύμφωνα με τον Τόρες, εκεί θα ληφθούν αποφάσεις για νέους χώρους φιλοξενίας, προκειμένου να επιταχυνθεί η καταγραφή και ταυτοποίηση όλων των μεταναστών.

Την περασμένη εβδομάδα αναζητήθηκαν χώροι για 1.800 ανθρώπους, αλλά απαιτούνται πολύ περισσότερες θέσεις, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να θέσει υπό έλεγχο μια κρίση που αυτή τη στιγμή μοιάζει να έχει ξεφύγει.

«Δεν πρόκειται να εξαπατήσω κανέναν λέγοντας ότι μπορούν να επιστραφούν αύριο, όταν ξέρω ότι αυτό είναι ψευδές. Η κανονικότητα θα αποκατασταθεί, αλλά δεν μπορώ να πω πότε», δήλωσε ο Τόρες.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι περίπου 4.000 μερίδες φαγητού που διανέμονται καθημερινά από την έναρξη της κρίσης συνέβαλαν καθοριστικά στη διατήρηση μιας σχετικής ηρεμίας και στην αποτροπή επεισοδίων.

Παράλληλα, αρκετοί υπουργοί εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για τα μηνύματα μίσους που έχουν πολλαπλασιαστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα οποία, όπως εκτιμούν, ενθαρρύνουν επιθέσεις εναντίον μεταναστών στη Θέουτα.

Τόσο οι εθελοντές όσο και οι δημόσιοι υπάλληλοι που βοηθούν τους μετανάστες αισθάνονται ολοένα μεγαλύτερη πίεση, ενώ ορισμένοι εθελοντές σκέφτονται ακόμη και να αποχωρήσουν.

Διαβάστε επίσης:

Δραματική προειδοποίηση ΟΗΕ: Σε κίνδυνο η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων – Υποβαθμισμένο πάνω από το μισό των εδαφών

Axios: Η κυβέρνηση Τραμπ συνομιλεί για την απόκτηση μεριδίου στα πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας

Νεπάλ: Σταμάτησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης – Υπερχείλισε λίμνη που δημιουργήθηκε μετά τη φονική κατολίσθηση (videos)

