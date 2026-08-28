Conference League: Ο Παναθηναϊκός με Φράιμπουργκ, Μπράιτον και… ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην League Phase

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Ο Παναθηναϊκός έμαθε τους έξι αντιπάλους του στην League Phase του Conference League.

Η κλήρωση του έφερε δύο δύσκολα ματς και 4 βατούς αντιπάλους. Έπεσε πάνω σε Φράιμπουργκ και Μπράιτον (των Κωστούλα και Τζήμα), αμφότερες εκ των φαβορί για το τρόπαιο, αλλά και μία …. γνώριμη φέτος στο ελληνικό κοινό, την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού

Φράιμπουργκ, ΕΚΤΟΣ

Μπράιτον, ΕΝΤΟΣ

Μπόρατς, ΕΝΤΟΣ

Καϊράτ, ΕΚΤΟΣ

ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ΕΝΤΟΣ

Νόρτζελαντ, ΕΚΤΟΣ

Οι ημερομηνίες των αγωνιστικών

1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026

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