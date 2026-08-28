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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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28.08.2026 15:03

Conference League: Ο Παναθηναϊκός με Φράιμπουργκ, Μπράιτον και… ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην League Phase

28.08.2026 15:03
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Ο Παναθηναϊκός έμαθε τους έξι αντιπάλους του στην League Phase του Conference League.

Η κλήρωση του έφερε δύο δύσκολα ματς και 4 βατούς αντιπάλους. Έπεσε πάνω σε Φράιμπουργκ και Μπράιτον (των Κωστούλα και Τζήμα), αμφότερες εκ των φαβορί για το τρόπαιο, αλλά και μία …. γνώριμη φέτος στο ελληνικό κοινό, την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού

  • Φράιμπουργκ, ΕΚΤΟΣ
  • Μπράιτον, ΕΝΤΟΣ
  • Μπόρατς, ΕΝΤΟΣ
  • Καϊράτ, ΕΚΤΟΣ
  • ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ΕΝΤΟΣ
  • Νόρτζελαντ, ΕΚΤΟΣ

Οι ημερομηνίες των αγωνιστικών

  • 1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
  • 2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
  • 3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
  • 4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
  • 5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
  • 6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 16:13
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