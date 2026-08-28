Conference League: Ο Παναθηναϊκός με Φράιμπουργκ, Μπράιτον και… ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην League Phase

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Ο Παναθηναϊκός έμαθε τους έξι αντιπάλους του στην League Phase του Conference League.
Η κλήρωση του έφερε δύο δύσκολα ματς και 4 βατούς αντιπάλους. Έπεσε πάνω σε Φράιμπουργκ και Μπράιτον (των Κωστούλα και Τζήμα), αμφότερες εκ των φαβορί για το τρόπαιο, αλλά και μία …. γνώριμη φέτος στο ελληνικό κοινό, την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
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