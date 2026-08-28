search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 21:52
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2026 21:06

Σελίν Ντιόν: Θερμή υποδοχή στο Παρίσι στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από δύο χρόνια (Video)

28.08.2026 21:06
celine-dion

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με ενθουσιασμό υποδέχτηκαν οι θαυμαστές της τη Σελίν Ντιόν έξω από το ξενοδοχείο Le Royal Monceau στο Παρίσι, στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της εδώ και δύο χρόνια, λίγο πριν επιστρέψει στη σκηνή.

Η 58χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε χαμογελαστή και φανερά συγκινημένη. Φορούσε παλτό, σκούρα γυαλιά ηλίου και ψηλοτάκουνες μπότες, ενώ χαιρέτησε τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί και του έστειλε φιλιά.

Η μάχη με το Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου

Η Σελίν Ντιόν προετοιμάζεται για την επιστροφή της στις ζωντανές εμφανίσεις, τρία χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της εξαιτίας του Συνδρόμου του Δύσκαμπτου Ανθρώπου (SPS). Η σπάνια νευρολογική διαταραχή προκαλεί έντονη μυϊκή δυσκαμψία και επώδυνους σπασμούς.

Την τελευταία εξαετία έχει εμφανιστεί ζωντανά ελάχιστες φορές, ενώ στο ντοκιμαντέρ «I Am: Celine Dion», που κυκλοφόρησε το 2024, μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Η πιο πρόσφατη εμφάνισή της σε σκηνή ήταν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024.

Περισσότερες συναυλίες λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης

Τον περασμένο Μάρτιο η διάσημη ερμηνεύτρια ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει δέκα εμφανίσεις στο Παρίσι από το φθινόπωρο. Η υψηλή ζήτηση για εισιτήρια οδήγησε στην προσθήκη ακόμη 16 παραστάσεων, με το πρόγραμμα να επεκτείνεται έως τον Μάιο του 2027.

Μιλώντας πρόσφατα στο Harper’s Bazaar, αναφέρθηκε στην απαιτητική προετοιμασία της για την επιστροφή, αλλά και στις αμφιβολίες που είχε μετά τη διάγνωσή της. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της κάνει πιλάτες για 90 λεπτά, τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ δύο φορές την εβδομάδα παρακολουθεί μαθήματα μπαλέτου.

Διαβάστε επίσης:

Ανήσυχος ο Ρόμπι Γουίλιαμς: «Χάνω τα μαλλιά μου» – Σκέφτεται να βάλει περουκίνι

Αλέξανδρος Κοψιάλης: Η νέα του εικόνα μετά την απώλεια 33 κιλών – «Η δουλειά δεν τελείωσε ακόμα»

Η «μαζεμένη» ζωή του μικρότερου γιου του Τραμπ, Μπάρον: Η… φούσκα ασφαλείας, η προστατευτική μαμά Μελάνια και η διαφορά με τα αδέλφια του





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stallone-kori
LIFESTYLE

Η κόρη του Σιλβέστερ Σταλόνε «έκλεισε» τα 30 – Οι τρυφερές ευχές από τους γονείς της

panepistimio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Πήραν εκ νέου άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας τα Keele και York

microfono tragoudi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι της γνωστής τραγουδίστριας με τον εγκέφαλο της σπείρας ναρκωτικών: «Φτιάξε ένα καλό, γιατί το χθεσινό ήταν λίγο πικρό, ρε φίλε»

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Έξι μήνες μετά, το καθεστώς της Τεχεράνης παραμένει αμετακίνητο και οι στόχοι των ΗΠΑ ανεκπλήρωτοι

celine-dion
LIFESTYLE

Σελίν Ντιόν: Θερμή υποδοχή στο Παρίσι στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από δύο χρόνια (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
01-manolo_miltos_1 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα... ήπιαν Καραλής και Τεντόγλου μετά τα μετάλλια (Photo)

κιτρινος-ρόμβος
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει ο κίτρινος ρόμβος; Η πινακίδα που πολλοί δεν ξέρουν

hyerselini-4
ΕΛΛΑΔΑ

Έκλειψη Σελήνης: Τι ώρα θα «χαθεί» το φεγγάρι στην Ελλάδα αύριο

patriot_0603_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέση Ανατολή: Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drones των Χούθι τη νύχτα - 6 εκατ. ευρώ χρωστάει το Ριάντ για τη χρήση τους

panagios-tafos-agio-fos
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως τον «κήπο» του Παναγίου Τάφου – Τα ευρήματα που παραπέμπουν στην εποχή του Ιησού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 21:52
stallone-kori
LIFESTYLE

Η κόρη του Σιλβέστερ Σταλόνε «έκλεισε» τα 30 – Οι τρυφερές ευχές από τους γονείς της

panepistimio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Πήραν εκ νέου άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας τα Keele και York

microfono tragoudi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι της γνωστής τραγουδίστριας με τον εγκέφαλο της σπείρας ναρκωτικών: «Φτιάξε ένα καλό, γιατί το χθεσινό ήταν λίγο πικρό, ρε φίλε»

1 / 3