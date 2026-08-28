Σελίν Ντιόν: Θερμή υποδοχή στο Παρίσι στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από δύο χρόνια (Video)

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Με ενθουσιασμό υποδέχτηκαν οι θαυμαστές της τη Σελίν Ντιόν έξω από το ξενοδοχείο Le Royal Monceau στο Παρίσι, στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της εδώ και δύο χρόνια, λίγο πριν επιστρέψει στη σκηνή.

Η 58χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε χαμογελαστή και φανερά συγκινημένη. Φορούσε παλτό, σκούρα γυαλιά ηλίου και ψηλοτάκουνες μπότες, ενώ χαιρέτησε τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί και του έστειλε φιλιά.

"C'est mon deuxième chez-moi, merci beaucoup": les premiers mots de Céline Dion à Paris au micro de BFMTV pic.twitter.com/3tBDLX27lM — BFM (@BFMTV) August 28, 2026

Η μάχη με το Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου

Η Σελίν Ντιόν προετοιμάζεται για την επιστροφή της στις ζωντανές εμφανίσεις, τρία χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της εξαιτίας του Συνδρόμου του Δύσκαμπτου Ανθρώπου (SPS). Η σπάνια νευρολογική διαταραχή προκαλεί έντονη μυϊκή δυσκαμψία και επώδυνους σπασμούς.

Την τελευταία εξαετία έχει εμφανιστεί ζωντανά ελάχιστες φορές, ενώ στο ντοκιμαντέρ «I Am: Celine Dion», που κυκλοφόρησε το 2024, μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Η πιο πρόσφατη εμφάνισή της σε σκηνή ήταν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024.

Céline Dion showed her fans some love as she arrived at the Hotel Le Royal Monceau in Paris, France, ahead of her series of concerts in the French capital.🤍



📹: BACKGRID pic.twitter.com/4BNTHYrokS August 28, 2026

Περισσότερες συναυλίες λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης

Τον περασμένο Μάρτιο η διάσημη ερμηνεύτρια ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει δέκα εμφανίσεις στο Παρίσι από το φθινόπωρο. Η υψηλή ζήτηση για εισιτήρια οδήγησε στην προσθήκη ακόμη 16 παραστάσεων, με το πρόγραμμα να επεκτείνεται έως τον Μάιο του 2027.

Μιλώντας πρόσφατα στο Harper’s Bazaar, αναφέρθηκε στην απαιτητική προετοιμασία της για την επιστροφή, αλλά και στις αμφιβολίες που είχε μετά τη διάγνωσή της. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της κάνει πιλάτες για 90 λεπτά, τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ δύο φορές την εβδομάδα παρακολουθεί μαθήματα μπαλέτου.

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