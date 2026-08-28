Μάχη για τη ζωή του δίνει 8χρονος μετά από βουτιά στη θάλασσα – Διασωληνώθηκε και μεταφέρεται στην Πάτρα

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Σοβαρά κινδύνευσε ένα 8χρονο αγόρι το απόγευμα στην παραλία της Μαραθιάς, όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατά τη διάρκεια των βουτιών του στη θάλασσα φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού.

Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε άμεσα και ασθενοφόρο έσπευσε στην παραλία, παραλαμβάνοντας το παιδί και μεταφέροντάς το στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας. Εκεί οι γιατροί επιχείρησαν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, ενώ, σύμφωνα με το tempo24.news, αφαίρεσαν από το στομάχι του μεγάλη ποσότητα νερού.

Η σοβαρότητα της κατάστασής του οδήγησε στην απόφαση να διασωληνωθεί. Στη συνέχεια ξεκίνησε η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

Η συγκλονιστική περιγραφή του γιατρού

Την ίδια ώρα, ο γιατρός του Νοσοκομείου Αμαλιάδας Βαγγέλης Δημητρόπουλος, ο οποίος συμμετείχε στην προσπάθεια αντιμετώπισης του περιστατικού, περιέγραψε σε ανάρτησή του τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν, αλλά και τη συγκίνησή του όταν το παιδί άρχισε να ανταποκρίνεται.

«Όταν βλέπεις ένα παιδί μπλε, άσφυγμο, με το κορμάκι του παγωμένο και την κοιλιά τούμπανο, συνέπεια πνιγμού, το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει! Έκανα ό,τι μπορούσα, έκανα ό,τι έπρεπε!».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση του παιδιού άρχισε να βελτιώνεται μετά τις προσπάθειες των γιατρών: «Το παιδί άλλαξε χρώμα, άρχισε να κλαίει, απέκτησε πίεση, σφυγμό, τα ματάκια του ανοιγόκλειναν… Πόσο δικαίωση για έναν γιατρό ο αγώνας του, η προσπάθειά του να έχει επιτυχία!!!»

Ο γιατρός ολοκλήρωσε την ανάρτησή του εκφράζοντας την ανακούφιση και τη συγκίνησή του για την εξέλιξη της κατάστασης του παιδιού: «Ήθελε ο Θεός να ζήσει και θα ζήσει… Μπορώ να αράξω πλέον ήρεμος σε μια γωνιά να κλάψω, να ανάψω ένα τσιγάρο, να χαλαρώσω… Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου!!!».

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