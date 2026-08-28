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28.08.2026 20:31

Μύκονος: Λουκέτο 2 ημερών σε περίπτερο – Δεν εξέδωσε αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ σε τέσσερις μήνες

28.08.2026 20:31
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Συνεχίζονται οι έλεγχοι των κλιμακίων της ΑΑΔΕ στη Μύκονο, με την αξιοποίηση τόσο των ψηφιακών εργαλείων και των δεδομένων του myDATA, όσο και κάθε διαθέσιμου φορολογικού και μη φορολογικού στοιχείου.

Στην ‘Ανω Μερά, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε περίπτερο, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, συνδυάζοντας τα ψηφιακά αρχεία του myDATA με το ημερολόγιο που τηρούσε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, διαπίστωσαν ότι κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ. Για τις παραβάσεις επιβλήθηκε πρόστιμο που ξεπέρασε τα 5.000 ευρώ, ενώ η λειτουργία της επιχείρησης ανεστάλη για δύο ημέρες.

Σε δεύτερο έλεγχο στη Μύκονο, σε γνωστό εστιατόριο- καφέ μπαρ, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διαπίστωσαν τη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων και προχώρησαν σε πρόστιμα και διήμερο λουκέτο.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι συγκεκριμένες υποθέσεις αναδεικνύουν τη δυνατότητα των ελεγκτικών μηχανισμών να αξιοποιούν συνδυαστικά πληροφορίες που δεν περιορίζονται στα αμιγώς φορολογικά δεδομένα, ώστε να αποτυπώνεται πληρέστερα η πραγματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Έτσι, από το ημερολόγιο ενός περιπτέρου έως τη δραστηριότητα δίπλα στη θάλασσα, τα δεδομένα αφήνουν ίχνη και τα ίχνη οδηγούν στον έλεγχο.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στη Μύκονο και στους υπόλοιπους τουριστικούς προορισμούς συνεχίζονται, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές υψηλής τουριστικής κίνησης και με συνδυαστική αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων, πληροφοριών και στοιχείων που συγκεντρώνονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους.

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