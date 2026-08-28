Φοροδιαφυγή: Η ΑΑΔΕ στήνει ψηφιακό «στρατηγείο» με drones και τεχνητή νοημοσύνη για σαρωτικούς ελέγχους παντού

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Ένα ψηφιακό «μάτι» που θα μπορεί να παρακολουθεί και να συντονίζει σε πραγματικό χρόνο ελεγκτικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα ετοιμάζει η ΑΑΔΕ στα Σεπόλια. Ο υφιστάμενος Κεντρικός Θάλαμος Ελέγχου μετατρέπεται σε ένα αναβαθμισμένο επιχειρησιακό στρατηγείο, στο οποίο θα συγκεντρώνονται πληροφορίες από διαφορετικά συστήματα, εικόνες από το πεδίο, γεωγραφικά δεδομένα και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας κεντρικός μηχανισμός από τον οποίο θα μπορούν να σχεδιάζονται, να παρακολουθούνται και να υποστηρίζονται οι επιχειρήσεις της νέας Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔΔΕΟΣ).

Στην πράξη, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι μεγάλοι έλεγχοι για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο και οικονομικό έγκλημα, συνδέοντας ψηφιακά το κέντρο επιχειρήσεων με τους ελεγκτές που βρίσκονται στο πεδίο.

Το σχέδιο προβλέπει προηγμένα συστήματα ενδοεπικοινωνίας, μετάδοση εικόνας σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και μέσω drones, γεωγραφική απεικόνιση των ελεγχόμενων στόχων και των ελεγκτικών δυνάμεων, αλλά και αξιοποίηση AI Agents που θα υποστηρίζουν τους ελεγκτές και τους αναλυτές.

Το νέο σύστημα θα «παντρεύει» πληροφορίες που διαθέτει ήδη η φορολογική διοίκηση με στοιχεία τρίτων πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένα που θα αποστέλλονται απευθείας από τα κλιμάκια ελέγχου.

Έλεγχοι σε πραγματικό χρόνο από τα Σεπόλια

Η φιλοσοφία του νέου Command Center είναι ο κεντρικός συντονισμός μιας επιχείρησης από την έναρξή της μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Από τα Σεπόλια θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των κλιμακίων που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της χώρας, των στόχων που ελέγχονται και της εξέλιξης κάθε επιχείρησης. Έμπειρα στελέχη θα μπορούν ταυτόχρονα να συμμετέχουν στον συντονισμό χωρίς να απαιτείται να βρίσκονται μέσα στην αίθουσα επιχειρήσεων.

Το εύρος των υποθέσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η ΓΔΔΕΟΣ είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται η μεγάλη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο, η δασμοφοροδιαφυγή και οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων.

Οι αρμοδιότητες, ωστόσο, δεν σταματούν εκεί. Περιλαμβάνουν την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, καθώς και υποθέσεις παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, μνημείων, κειμηλίων και έργων τέχνης.

Πρόκειται επομένως για ένα πεδίο που ξεπερνά τα στενά όρια του φορολογικού ελέγχου και φτάνει μέχρι την αντιμετώπιση μορφών οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το ψηφιακό «οπλοστάσιο»

Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», κεντρική επιδίωξη είναι η διασύνδεση του Command Center με πολλαπλές πηγές δεδομένων.

Οι πληροφορίες από τα συστήματα της ΑΑΔΕ θα συνδυάζονται με δεδομένα τρίτων πληροφοριακών συστημάτων και με όσα συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Στόχος είναι η παραγωγή μιας ενιαίας επιχειρησιακής εικόνας, αλλά και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων κάθε δράσης.

Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία διαφορετικών ψηφιακών ροών εργασίας ανάλογα με το είδος του ελέγχου, ώστε οι διαδικασίες να είναι προκαθορισμένες και να υπάρχει άμεση ενημέρωση για την εξέλιξη της επιχείρησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λεγόμενες «Δυναμικές Θέσεις Επιχειρησιακής Υποστήριξης» ή Active Seats.

Μέσω αυτών, στελέχη θα μπορούν να συνδέονται ψηφιακά στο Command Center είτε βρίσκονται μέσα στο επιχειρησιακό κέντρο είτε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της Ελλάδας. Έτσι, ένας εξειδικευμένος ελεγκτής ή αναλυτής θα μπορεί να παρεμβαίνει και να υποστηρίζει σε πραγματικό χρόνο μια επιχείρηση που πραγματοποιείται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Ο αριθμός των στελεχών που θα συμμετέχουν θα μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα με το μέγεθος και τη δυσκολία της επιχείρησης.

Στον χάρτη ελεγκτές και ελεγχόμενοι

Ένα ακόμη εργαλείο θα είναι η προηγμένη γεωχωρική πλατφόρμα επιχειρησιακής ανάλυσης.

Μέσω αυτής θα αποτυπώνονται σε ενιαίο ψηφιακό χάρτη οι στόχοι ελέγχου, οι επιχειρησιακές δυνάμεις και άλλες κρίσιμες πληροφορίες. Το κέντρο θα έχει έτσι εικόνα σε πραγματικό χρόνο για το πού βρίσκονται τα ελεγκτικά κλιμάκια, ποιοι στόχοι ελέγχονται και πώς εξελίσσονται ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε διαφορετικές περιοχές.

Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μεγάλης κλίμακας ελέγχους, στους οποίους μπορεί να απαιτείται ταυτόχρονη παρουσία κλιμακίων σε διαφορετικές επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις.

Στο επιχειρησιακό μοντέλο εντάσσονται και οι εικόνες που μπορούν να μεταδίδονται από drones, προσθέτοντας ακόμη μία πηγή πληροφόρησης για το κέντρο επιχειρήσεων.

Οι AI Agents μπαίνουν στους φορολογικούς ελέγχους

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποκτά ξεχωριστό ρόλο στο νέο σύστημα, καθώς προβλέπεται η ενσωμάτωση AI Agents.

Πρόκειται για προγράμματα λογισμικού που μπορούν να επεξεργάζονται πληροφορίες και να εκτελούν σύνθετες εργασίες με περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι ψηφιακοί «πράκτορες» θα λειτουργούν υποστηρικτικά προς τους ελεγκτές που βρίσκονται στο πεδίο, τους αναλυτές αλλά και τα στελέχη που έχουν την ευθύνη του επιχειρησιακού συντονισμού.

Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνδυασμό με τον μεγάλο όγκο δεδομένων που διαθέτει η ΑΑΔΕ μπορεί να επιταχύνει τη διασταύρωση πληροφοριών και τον εντοπισμό συναλλαγών ή συμπεριφορών που εμφανίζουν χαρακτηριστικά αυξημένου κινδύνου.

Το σχέδιο, ωστόσο, δημιουργεί ταυτόχρονα αυξημένες απαιτήσεις προστασίας των πληροφοριών. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας της πλατφόρμας, με ιδιαίτερο βάρος στην προστασία των κινητών συσκευών και των απομακρυσμένων τερματικών που θα χρησιμοποιούν τα στελέχη.

Η νέα αίθουσα του Κεντρικού Θαλάμου Επιχειρήσεων θα σχεδιαστεί με βάση διεθνή πρότυπα για Κέντρα Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

Θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει πολλές επιχειρήσεις ταυτόχρονα, μεγαλύτερο αριθμό ελεγκτών στο πεδίο και συνεχή ροή πληροφοριών, ενώ στο ίδιο περιβάλλον θα πραγματοποιούνται η ανάλυση των δεδομένων και η λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων.Με το νέο «στρατηγείο» στα Σεπόλια, η ΑΑΔΕ επενδύει πλέον σε ένα μοντέλο ελέγχων στο οποίο τα δεδομένα, η γεωγραφική παρακολούθηση, τα drones και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα λειτουργούν συνδυαστικά. Το μεγάλο τεστ θα είναι κατά πόσο το τεχνολογικό αυτό οπλοστάσιο θα μεταφραστεί στην πράξη σε ταχύτερο εντοπισμό της μεγάλης φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και, κυρίως, σε περισσότερα έσοδα που σήμερα χάνονται στη διαδρομή.

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