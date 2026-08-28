Θερινές εκπτώσεις 2026: Τελευταίες ημέρες για αγορές – Πότε πέφτει η αυλαία

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Λίγες ημέρες απομένουν για την ολοκλήρωση των θερινών εκπτώσεων του 2026, με τους καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε μειωμένες τιμές έως το τέλος Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, οι θερινές εκπτώσεις ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές μία τελευταία ευκαιρία να επωφεληθούν από τις προσφορές των καταστημάτων.

Τι ισχύει για τις αναγραφόμενες τιμές

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν με σαφήνεια τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή των προϊόντων, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση και να αποτυπώνεται το πραγματικό ύψος της μείωσης.

Η τιμή αναφοράς θα πρέπει να είναι εκείνη που ίσχυε κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες. Για προϊόντα τα οποία διατίθενται στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή που είχε καταγραφεί κατά τις τελευταίες 10 ημέρες.

Η αναγραφή συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, όταν περισσότερα από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος διατίθενται σε μειωμένη τιμή, το ποσοστό της έκπτωσης θα πρέπει να αναγράφεται στη βιτρίνα.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν την αρχική με την τελική τιμή κάθε προϊόντος και να μην βασίζονται αποκλειστικά στο αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης. Η τελική τιμή είναι εκείνη που θα πρέπει να αποτελεί βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση μιας αγοράς.

Παράλληλα, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται για την πολιτική που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση σχετικά με τις αλλαγές και τις επιστροφές προϊόντων.

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