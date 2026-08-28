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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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28.08.2026 07:46

Τι «άκουσε» ο Μητσοτάκης από τους βουλευτές

28.08.2026 07:46
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Συνάντηση με βουλευτές και πολιτευτές της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό και πριν την εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής και οι πληροφορίες λένε ότι η συζήτηση είχε πολύ ενδιαφέρον.

Από την πλευρά των βουλευτών, οι κύριες επισημάνσεις/αιτήματα αφορούσαν κυρίως σε μικρότερα έργα υποδομής στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε έμφαση στη στήριξη των αγροτών, ενώ ο πρωθυπουργός ζήτησε πιο στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και πιο στοχευμένη δουλειά στην προβολή του κυβερνητικού έργου.

Όχι, για μεταγραφές παικτών στις ομάδες της συμπρωτεύουσας δεν έγινε κουβέντα…

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 09:46
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