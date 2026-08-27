Επισήμως εκτός ΣΥΡΙΖΑ Γεροβασίλη – Κασιμάτη: Έμεινε με μόλις 10 βουλευτές

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Συνεχίζεται η… αποψίλωση του ΣΥΡΙΖΑ: σήμερα ανακοινώθηκαν επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής η διαγραφή από την Κ.Ο. της Νίνας Κασιμάτη και η ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη.
Έτσι, πλέον η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ μένει με δέκα βουλευτές – χωρίς να αποκλείεται να έχει κι άλλες… απώλειες συν τω χρόνω.
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