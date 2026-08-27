search
ΠΕΜΠΤΗ 27.08.2026 12:30
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2026 11:27

Το φαρμακερό σχόλιο του Γιώργου Παναγιωτόπουλου για τη ρήση Τσίπρα ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ

27.08.2026 11:27
panagiotopoulos giorgos 1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το λένε, το τονίζουν και θα επιμείνουν να προβάλουν τον αναγκαίο ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό σκηνικό τα στελέχη της Κουμουνδούρου.

Για να απορρίπτουν βεβαίως με κάθε ευκαιρία την άποψη (του Τσίπρα κυρίως) ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Στηριζόμενοι πρωτίστως τόσο στην αριστερή φυσιογνωμία του κόμματος, όσο και στην έντονη και διακριτή πολιτική δραστηριότητα που αναπτύσσει – με άλλα λόγια, κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει δυναμική αντιπολίτευση, σημειώνουν.

Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέλος της ΠΓ του κόμματος και γραμματέας επικοινωνίας, ανήρτησε μία χαρακτηριστική αφίσα. Η οποία λέει πολλά. Και πιθανόν έρχονται και άλλα ανάλογα «χτυπήματα» για όσους προκαταβολικά «τέλειωσαν» τον ΣΥΡΙΖΑ:

Διαβάστε επίσης:

Έγινε… Δύση η Συρία: Ο αλ Σάρα χρησιμοποίησε κάρτα Visa για τον καφέ του – Πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια ηλεκτρονική πληρωμή στη χώρα

Επισήμως εκτός ΣΥΡΙΖΑ Γεροβασίλη – Κασιμάτη: Έμεινε με μόλις 10 βουλευτές

Το ΠΑΣΟΚ… μιλάει για το ιδιωτικό χρέος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nepal-plimires
ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Τουλάχιστον 270 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι από την φονική πλημμύρα – Συγκλονιστικές μαρτυρίες (Videos/Photos)

Pyrosvestiko elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στα Γρεβενά – Σηκώθηκε ελικόπτερο

harald_norway
ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: «Εξαιρετικά σοβαρή» η κατάσταση της υγείας του βασιλιά Χάραλντ

physiotherapy-new
ΥΓΕΙΑ

Στην ψηφιακή εποχή περνούν οι φυσιοθεραπευτές: Τα οφέλη για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες του κλάδου

deadlift
ΘΕΑΤΡΟ

«DEADLIFT. Άρση θανάτου»: Έρχεται τον Οκτώβριο στο θέατρο Εμπορικόν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DOUKAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας ζητά την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton - Ομόφωνο «ναι» από το Δ.Σ. Αθηναίων

zoi konstantopoulou – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο πλευρό της Ακρίτα η Κωνσταντοπούλου - «Δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο από την κυβέρνηση του Κυριαζίδη, του Λαζαρίδη...»

PODCAST MATSAS SITE 25.08
PODCASTS

Podcast - Μίνως Μάτσας: «Το κέφι για τη δουλειά μου πολλαπλασιάζεται τώρα που είμαι με τα παιδιά μου διακοπές»

votanikos_1
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή ανάπλαση: Θα δουλεύουν Κυριακές και αργίες για να προλάβουν τα έργα στη Λεωφόρο και το γήπεδο του Παναθηναϊκού το ‘27

akrita 661- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν κάνει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ για Ακρίτα – Θρίλερ με την εκλογή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 27.08.2026 12:30
nepal-plimires
ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Τουλάχιστον 270 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι από την φονική πλημμύρα – Συγκλονιστικές μαρτυρίες (Videos/Photos)

Pyrosvestiko elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στα Γρεβενά – Σηκώθηκε ελικόπτερο

harald_norway
ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: «Εξαιρετικά σοβαρή» η κατάσταση της υγείας του βασιλιά Χάραλντ

1 / 3