Το φαρμακερό σχόλιο του Γιώργου Παναγιωτόπουλου για τη ρήση Τσίπρα ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ

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Το λένε, το τονίζουν και θα επιμείνουν να προβάλουν τον αναγκαίο ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό σκηνικό τα στελέχη της Κουμουνδούρου.
Για να απορρίπτουν βεβαίως με κάθε ευκαιρία την άποψη (του Τσίπρα κυρίως) ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Στηριζόμενοι πρωτίστως τόσο στην αριστερή φυσιογνωμία του κόμματος, όσο και στην έντονη και διακριτή πολιτική δραστηριότητα που αναπτύσσει – με άλλα λόγια, κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει δυναμική αντιπολίτευση, σημειώνουν.
Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέλος της ΠΓ του κόμματος και γραμματέας επικοινωνίας, ανήρτησε μία χαρακτηριστική αφίσα. Η οποία λέει πολλά. Και πιθανόν έρχονται και άλλα ανάλογα «χτυπήματα» για όσους προκαταβολικά «τέλειωσαν» τον ΣΥΡΙΖΑ:
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