Έμεινε… παγωτό ο Μητσοτάκης: «Ποιο Μετρό; Φέρτε πίσω τον “Ντέλια”»

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Ζήτημα… προτεραιοτήτων άνοιξε ο πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του για την «Εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη για τη Βόρεια Ελλάδα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη «άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε, νομίζω, ένας νεαρός ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: “Ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια“. Λέω “εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα γι’ αυτό”. Όλοι έχουν τις προτεραιότητές τους».

Βέβαια, ο πρωθυπουργός συμπλήρωσε ότι «σε κάθε περίπτωση εμείς, χωρίς να θέλω να υπεισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης». Δεν είμαστε σίγουροι ότι το σχόλιο αυτό θα άρεσε και πολύ στους οπαδούς του ΠΑΟΚ…

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