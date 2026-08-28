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CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

28.08.2026 07:00

Σπρινγκ ρολς με ζεστή μπανάνα και λιωμένη σοκολάτα

28.08.2026 07:00
glyka_springrolls

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Γλυκά ρολάκια με τραγανό φύλλο κρούστας, ζεστή μπανάνα και λιωμένη σοκολάτα.

Συνοδέψτε τα με τριμμένα φιστίκια, φρέσκα μύρτιλλα και μια μπάλα παγωτό βανίλια και εντυπωσιάστε μικρούς και μεγάλους.

Υλικά για τη Συνταγή

1 μπανάνα

4 φύλλα σπρινγκ ρολς ή φύλλα κρούστας κομμένα τετράγωνα

50 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος

3 κουταλιές της σούπας σπορέλαιο ή άλλο άοσμο λάδι

Για το σερβίρισμα

1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένα φιστίκια

2 κουταλιές της σούπας  φρέσκα μύρτιλλα

200 γραμμάρια παγωτό βανίλια

Εκτέλεση

1. Ξεφλουδίστε την μπανάνα, κόψτε την στη μέση και χωρίστε το κάθε κομμάτι στα δύο εγκάρσια (θα έχετε 4 κομμάτια).

2. Ανοίξτε τα φύλλα και τοποθετήστε ένα φύλλο μπροστά σας διαγώνια.Βάλτε το ένα κομμάτι μπανάνας μέσα σε κάθε φύλλο, στη μύτη του φύλλου που είναι μπροστά σας. Βάλτε και ένα κομμάτι σοκολάτας από πάνω και τυλίξτε το μέχρι να φτάσει περίπου στη μέση του φύλλου. Διπλώστε τις δύο γωνίες προς το κέντρο και τυλίξτε το σφιχτά, σαν σπρινγκ ρολ. Κάντε την ίδια διαδικασία με τα υπόλοιπα υλικά και σκεπάστε τα ρολάκια με νωπή πετσέτα για να μην στεγνώσουν τα φύλλα.

3. Στο μεταξύ ψιλοκόψτε ξηρούς καρπούς, αν χρησιμοποιήσετε, πλύνετε και στεγνώστε τα μύρτιλλα.

4. Ζεστάνετε ένα αντικολλητικό τηγάνι και βάλτε λίγο λάδι. Τηγανίστε τα ρολάκια με την ραφή προς τα κάτω, μέχρι να ροδίσουν. Γυρίστε τα από την άλλη πλευρά ώστε να πάρουν χρώμα από όλες τις πλευρές. Όταν είναι έτοιμα, αποσύρετέ τα και αφήστε τα να στραγγίξουν λίγο πάνω σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας.

5. Σερβίρετέ τα ζεστά, κατά προτίμηση με μερικά ψιλοκομμένα φιστίκια, φρέσκα μύρτιλλα και μια μπάλα παγωτό βανίλια .

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