Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Η ΑΑΔΕ στέλνει τελεσίγραφο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με βαριά πρόστιμα από Οκτώβριο

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Μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποστέλλει τις τελευταίες ημέρες η ΑΑΔΕ, υπενθυμίζοντας ότι από την 1η Οκτωβρίου 2026 ξεκινά, με τα σημερινά δεδομένα, η δεύτερη και τελευταία φάση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Μαζί με την υπενθύμιση έρχεται και η προειδοποίηση για τα πρόστιμα. Επιχειρήσεις που δεν υποβάλουν εγκαίρως την απαιτούμενη δήλωση στο myDATA ή συνεχίσουν μετά την υποχρεωτική ένταξή τους να εκδίδουν παραστατικά με μη προβλεπόμενο τρόπο κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπες με κυρώσεις που ξεκινούν από μερικές εκατοντάδες ευρώ και, σε περιπτώσεις υποτροπής, γίνονται πολύ βαρύτερες.

Το παράδοξο είναι ότι η φορολογική διοίκηση έχει ήδη βάλει μπροστά τη διαδικασία ενημέρωσης και προετοιμάζει τις επιχειρήσεις για την 1η Οκτωβρίου, την ώρα που στην αγορά παραμένει ισχυρό το αίτημα για παράταση. Στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο η εφαρμογή του μέτρου να μετατεθεί για την 1η Μαρτίου 2027, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί σχετική απόφαση.

Μέχρι τότε, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να κινηθούν με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα.

Από την 1η Οκτωβρίου εντάσσονται στο νέο καθεστώς οι επιχειρήσεις που είχαν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα έως και 1 εκατ. ευρώ για το φορολογικό έτος που άρχισε μέσα στο 2023.

Οι επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 1 εκατ. ευρώ έχουν ήδη περάσει στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση από τις 2 Μαρτίου 2026.

Η νέα υποχρέωση αφορά τις συναλλαγές χονδρικής μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και τις συναλλαγές με επιχειρήσεις τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλύπτει επίσης συναλλαγές με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (B2G), όταν δεν υπάρχει ήδη υποχρέωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης βάσει ειδικότερων διατάξεων.

Από τις 2 Μαρτίου είναι, εξάλλου, υποχρεωτική και η αποδοχή ηλεκτρονικών τιμολογίων από τις επιχειρήσεις που τα λαμβάνουν.

Για τη δεύτερη κατηγορία επιχειρήσεων έχει προβλεφθεί περίοδος σταδιακής συμμόρφωσης από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Μέσα σε αυτό το τρίμηνο θα μπορεί να συνεχίζεται παράλληλα η χρήση των σημερινών τρόπων έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών. Αυτό, όμως, δεν γίνεται αυτόματα.

Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει τη σχετική δήλωση στο myDATA και να έχει δηλώσει ως ημερομηνία έναρξης χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης το αργότερο την 1η Οκτωβρίου 2026.

Η δήλωση θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί έως τις 12 Οκτωβρίου. Και εδώ βρίσκεται ένα από τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή της μπορεί να ενεργοποιήσει τις κυρώσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Όταν ένα τιμολόγιο θεωρείται… σαν να μην εκδόθηκε

Το μεγαλύτερο «αγκάθι» για τις επιχειρήσεις βρίσκεται στις κυρώσεις για παραστατικά που δεν εκδίδονται με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, ένα τιμολόγιο που έχει μεν εκδοθεί αλλά όχι μέσω των επιτρεπόμενων καναλιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπορεί να αντιμετωπιστεί φορολογικά ως μη εκδοθέν.

Όταν υπάρχει ΦΠΑ, το πρόστιμο ανέρχεται στο 50% του φόρου που θα προέκυπτε από το παραστατικό, με ελάχιστη συνολική επιβάρυνση ανά φορολογικό έλεγχο τα 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και τα 500 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά.

Και από εκεί αρχίζει η κλιμάκωση.

Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο ανεβαίνει στο 100% του ΦΠΑ, με ελάχιστα ποσά 500 και 1.000 ευρώ αντίστοιχα. Σε νέα υποτροπή φτάνει στο 200% του φόρου, με τα κατώτατα όρια να ανεβαίνουν στα 1.000 ευρώ για τα απλογραφικά και στα 2.000 ευρώ για τα διπλογραφικά βιβλία.

Για παραστατικά που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ προβλέπονται επίσης αυτοτελή πρόστιμα, ενώ για συγκεκριμένες παραβάσεις πληροφοριακών υποχρεώσεων η «λυπητερή» μπορεί να φτάσει τα 2.500 ευρώ.

Οι υπόχρεοι δεν έχουν πολλές επιλογές ως προς τον τρόπο έκδοσης των ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Ο ένας δρόμος είναι η χρήση υπηρεσιών πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

Ο δεύτερος είναι οι δωρεάν εφαρμογές της ΑΑΔΕ, δηλαδή το «timologio» και το «myDATAapp», μέσω των οποίων μπορούν να εκδίδονται ψηφιακά τα παραστατικά και να διαβιβάζονται ταυτόχρονα στο myDATA.

Για τη φορολογική διοίκηση, η πλήρης ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί ακόμη ένα κομμάτι του ψηφιακού πλέγματος ελέγχου που έχει στηθεί τα τελευταία χρόνια. Η ΑΑΔΕ αποκτά ταχύτερη εικόνα των συναλλαγών, διευκολύνονται οι αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις και τα στοιχεία τροφοδοτούν απευθείας τα ηλεκτρονικά βιβλία και την προσυμπλήρωση των δηλώσεων.

Για τις επιχειρήσεις, όμως, υπάρχει και η άλλη πλευρά: κόστος προσαρμογής, αλλαγές στα λογιστικά και μηχανογραφικά συστήματα και ο κίνδυνος προστίμων για όσους δεν προλάβουν να προσαρμοστούν σωστά.

Κάπου εδώ βρίσκεται και το μεγάλο ερωτηματικό. Η ΑΑΔΕ στέλνει ήδη ειδοποιήσεις με συγκεκριμένες ημερομηνίες και κυρώσεις, όμως η αγορά εξακολουθεί να πιέζει για περισσότερο χρόνο.

Το βασικό αίτημα είναι να μεταφερθεί η υποχρεωτική εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2026 στην 1η Μαρτίου 2027, ώστε κυρίως οι μικρότερες επιχειρήσεις να έχουν επιπλέον περιθώριο για να προσαρμόσουν τα συστήματά τους.

Το ενδεχόμενο δεν έχει αποκλειστεί. Ωστόσο, μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, ουδείς μπορεί να ποντάρει στην παράταση.

Έτσι, χιλιάδες μικρομεσαίοι βρίσκονται μπροστά σε ένα γνώριμο σκηνικό: πρέπει να προετοιμαστούν και να αναλάβουν το σχετικό κόστος σαν η προθεσμία να είναι οριστική, την ίδια στιγμή που περιμένουν να μάθουν εάν, τελικά, το υπουργείο Οικονομικών θα πατήσει το κουμπί της αναβολής.

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