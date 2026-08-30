Νεπάλ: Προειδοποίηση στους διασώστες για νέα άνοδο του επιπέδου των υδάτων

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Οι αρχές του Νεπάλ παρότρυναν σήμερα τις ομάδες έρευνας και διάσωσης που επιχειρούν να επιδείξουν «σύνεση» καθώς σημειώνεται νέα άνοδος του επιπέδου των υδάτων στην περιοχή των συνόρων με την Κίνα η οποία επλήγη από καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις την Τετάρτη.

«Λάβαμε πληροφορίες» σύμφωνα με τις οποίες το επίπεδο των νερών «στον ποταμό Μποτεκόσι, στην περιοχή Ρασουβά, αυξήθηκε κι άλλο», ανέφερε η εθνική υπηρεσία μείωσης και διαχείρισης κινδύνων καταστροφών (NDRRMA) σε προειδοποιητικό δελτίο της που δημοσιοποιήθηκε λίγο πριν από τις 05:00 (ώρα Ελλάδας).

«Κατά συνέπεια, όλο το προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (…), όσοι βρίσκονται σε παραποτάμιες περιοχές, καθώς και όλοι οι υπόλοιποι σε τομείς που επλήγησαν, ιδίως στη Ρασουβά, στη Νουακότ, στη Νταντίν και στην Τσιταβάν, καλούνται να επιδείξουν σύνεση», πρόσθεσαν οι αρχές.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησε πως η καταστροφή της Τετάρτης στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα οφειλόταν στην κατάρρευση παγετώνα, που προκάλεσε χείμαρρο νερού και συντριμμιών που έμοιαζε με τείχος.

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