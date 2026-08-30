Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ολοκληρώνονται

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση των θερινών εκπτώσεων καθώς οι καταναλωτές έχουν ουσιαστικά μία μέρα στη διάθεσή τους να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές.

Οι θερινές εκπτώσεις ολοκληρώνονται αύριο Δευτέρα 31 Αυγούστου, γεγονός που σημαίνει ότι οι καταναλωτές μπορούν να αξιοποιήσουν τις τελευταίες προσφορές και τις μειωμένες τιμές στα καταστήματα.

Η τιμή αναφοράς θα πρέπει να είναι εκείνη που ίσχυε κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες. Για προϊόντα τα οποία διατίθενται στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή που είχε καταγραφεί κατά τις τελευταίες 10 ημέρες.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην περίπτωση αγοράς προϊόντων που παρουσιάζουν ελάττωμα. Η ισχύουσα νομοθεσία προστατεύει τους καταναλωτές και προβλέπει συγκεκριμένες λύσεις, ανάλογα με την περίπτωση.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος, ενώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να προβλέπεται και επιστροφή χρημάτων.

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