Ελβετία: Πυροβολισμοί σε rave πάρτι – Αναφορές για πολλά θύματα (Video)

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Άαραου της Ελβετίας, έπειτα από ένοπλο περιστατικό κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετά θύματα.

Το συμβάν καταγράφηκε στην περιοχή Σάχεν, κοντά στον τοπικό ιππόδρομο, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη ένα rave πάρτι . Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στην περιοχή, η οποία αποκλείστηκε, ενώ κινητοποιήθηκαν και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρξαν θύματα, ενώ παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το συμβάν.

JUST IN: Shots heard at event in Aarau, Switzerland. Police confirm there are multiple victims. (Video: Blick) pic.twitter.com/nZMKcGtMGD — Open Source Intel (@Osint613) August 30, 2026

Οι αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν ποιος άνοιξε πυρ και εάν εμπλέκονται περισσότερα από ένα άτομα. Παράλληλα, συγκεντρώνεται οπτικοακουστικό υλικό από παρευρισκόμενους, το οποίο ενδέχεται να βοηθήσει στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η κινητοποίηση στην περιοχή παραμένει μεγάλη, ενώ οι πολίτες έχουν κληθεί να αποφεύγουν την ευρύτερη ζώνη μέχρι να ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις.

Οι πρώτες αναφορές τοποθετούν το περιστατικό περίπου στις 03:00 τοπική ώρα, με μαρτυρίες να περιγράφουν στιγμές πανικού καθώς ο κόσμος προσπαθούσε να απομακρυνθεί και να αναζητήσει ασφαλές καταφύγιο.

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