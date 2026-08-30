Ρωσία: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο κοντά στην Αγία Πετρούπολη εξαιτίας ουκρανικού drone

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Οι αρχές ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη βορειοδυτική Ρωσία εξαιτίας της συντριβής μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος της Ουκρανίας, καθώς το Κίεβο κλιμακώνει την εκστρατεία του εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

«Εκδηλώθηκε πυρκαγιά» σε διυλιστήριο στην περιοχή Κίρισοφ μετά την «συντριβή drone» σε μικρή απόσταση και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων «εργάζονται επιτόπου», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Λένινγκραντ, ο Αλεξάντερ Ντραζντένκα, χωρίς να διευκρινίσει εάν υπήρξαν τραυματισμοί.

🇺🇦🇷🇺🔥 Ukraine reportedly strikes major Russian refinery 1,500+ km from the front

Ukrainian drones reportedly traveled more than 1,500 km to strike the LUKOIL-Permnefteorgsintez refinery in Perm.

Ukraine’s SBU reportedly confirmed the strike on one of Russia’s largest refineries,… pic.twitter.com/GNfObc51Ic — The Political Inspector | TPI (@PnPPolitics) August 30, 2026

Ο περιφερειάρχης ανέφερε ότι καταρρίφθηκαν 42 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα στη Λένινγκραντ, με πρωτεύουσα την Αγία Πετρούπολη, όπου βρίσκονται σημαντικές λιμενικές υποδομές στη Βαλτική, προσθέτοντας πως οι επιχειρήσεις στοιχείων της αντιαεροπορικής άμυνας συνέχιζαν να βρίσκονται σε εξέλιξη.

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