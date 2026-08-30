Κύπρος: Πώς έγινε η ναυτική τραγωδία με θύμα τον Ντίμη Μαυρόπουλο 

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Τραγωδία εκτυλίχθηκε χτες, Σάββατο, στο Κάβο Γκρέκο, όπου ο 76χρονος επιχειρηματίας από την Κύπρο Ντίμης Μαυρόπουλος έχασε τη ζωή του, όταν το σκάφος στο οποίο επέβαινε βυθίστηκε εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή.

Η θαλασσοταραχή που ξέσπασε στον κόλπο μεταξύ Κόννου και Αγίων Αναργύρων παγίδευσε συνολικά τρία σκάφη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), το οποίο έστησε μεγάλη επιχείρηση με άκατους και ελικόπτερα.

Αρχικά, ένα ακτοτουριστικό σκάφος παρασύρθηκε από τα κύματα και βυθίστηκε, με τον μοναδικό επιβαίνοντα να πραγματοποιεί επικίνδυνο άλμα στα βράχια, όπου και διασώθηκε από μέλη της αστυνομίας.

(Βίντεο 2/2 από τα κατεστραμμένα σκάφη) Δύο σκάφη καταστράφηκαν στο Κάβο Γκρέκο – Αποκλειστικά πλάνα από την επιχείρηση διάσωσης pic.twitter.com/v1OqmeNB9y — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Στη συνέχεια, το σκάφος αναψυχής στο οποίο επέβαινε ο Ντίμης Μαυρόπουλος μαζί με τη σύντροφό του και την κόρη του άρχισε επίσης να βυθίζεται. Την ώρα που τα ελικόπτερα προσέγγιζαν το σημείο, οι δύο γυναίκες βούτηξαν στο νερό και περισυνελέγησαν. Ο 76χρονος επιχειρηματίας, όμως, δεν προέλαβε να εγκαταλείψει το σκάφος και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του την ώρα που αυτό βυθιζόταν, σύμφωνα με το philenews.

Την ίδια ώρα, οι δυνάμεις διάσωσης κατάφεραν να απεγκλωβίσουν σώα ακόμη δύο άτομα από τρίτο σκάφος που βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο στην ίδια θαλάσσια περιοχή.

Δυστυχώς για τον Ντίμη Μαυρόπουλο η εξέλιξη ήταν μοιραία. Μετά από έρευνες, δύτες εντόπισαν τον 76χρονο νεκρό στο νερό. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ποιος ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος ήταν γνωστή προσωπικότητα της κυπριακής επιχειρηματικότητας, του μηχανοκίνητου αθλητισμού αλλά και της κοινωνικής ζωής της Λεμεσού.

Γεννημένος το 1949 στη Λεμεσό, δραστηριοποιήθηκε αρχικά στο εμπόριο και στις εξαγωγές κυπριακών αγροτικών προϊόντων προς τη βρετανική αγορά, συνεχίζοντας την οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση. Στη συνέχεια ανέπτυξε ευρύτερη επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα, μεταξύ άλλων και στον τομέα των ακινήτων.

Ιδιαίτερη ήταν η σχέση του με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 συμμετείχε σε αγώνες ράλλυ, οδηγώντας αυτοκίνητα διαφορετικών κατασκευαστών και αποκτώντας σημαντική παρουσία στις κυπριακές ειδικές διαδρομές.

Το 1986 κατέκτησε το Κυπριακό Πρωτάθλημα Ράλλυ, ενώ την ίδια χρονιά τερμάτισε στη δεύτερη θέση του Rothmans International Cyprus Rally.

Η αγάπη του για το αυτοκίνητο τον οδήγησε και στη δημιουργία, το 2014, του Cyprus Historic & Classic Motor Museum στη Λεμεσό, όπου διέθεσε την προσωπική του συλλογή. Το μουσείο εξελίχθηκε σε έναν σημαντικό χώρο διατήρησης και ανάδειξης της ιστορίας της αυτοκίνησης στην Κύπρο.

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος είχε επίσης έντονη παρουσία στο καρναβάλι της Λεμεσού. Το 2014 είχε ενσαρκώσει τον βασιλιά του καρναβαλιού, φορώντας τον μανδύα “Μνημόνιος ο Μέγας”.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση στην Κύπρο, καθώς επρόκειτο για μια ιδιαίτερα γνωστή φυσιογνωμία της επιχειρηματικής, αθλητικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

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