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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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30.08.2026 15:05

ΕΛ.Α.Σ.: Συγκροτήθηκε οργανωτικό Γραφείο, ορίστηκαν συντονιστές Περιφερειών – Ποιοι συμμετέχουν

30.08.2026 15:05
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Την συγκρότηση του Οργανωτικού γραφείου της Συμπαράταξης και τον επιμερισμό των τομέων ευθύνης, ενέκρινε η Πολιτική Επιτροπή της ΕΛ.Α.Σ., κατά τη χθεσινή της κλειστή συνεδρίαση. Κατ’ αυτό τον τρόπο ολοκληρώνεται η οργανωτική συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ. με στόχο την ενίσχυση του κόμματος στη βάση.

Παράλληλα ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των Συντονιστών Περιφερειών  που θα έχουν και την ευθύνη της συγκρότησης και ανάπτυξης της Συμπαράταξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, στόχος είναι η Συμπαράταξη να είναι σε διαρκή επικοινωνία με την κοινωνία ώστε  το πρόγραμμα και οι θέσεις της ΕΛ.Α.Σ να φθάσουν παντού. 

Στο συντονιστικό του οργανωτικού γραφείου μετέχουν στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα όπως ο Στέλιος Αποστόλου, η Ελένη Σταυρακάκη, ο Δημήτρης Χαλαζωνίτης, ενώ έμφαση δίνεται στο ψηφιακό κόμμα, με τον Πέτρο Κόκκαλη να αναλαμβάνει ρόλο Συντονιστή και τον Δ. Χαλαζωνίτη να ορίζεται υπεύθυνος της ψηφιακής πλατφόρμας.

Οργανωτικό Γραφείο ΕΛ.Α.Σ

Συντονιστικό Οργανωτικού

Αλεξίου Σωτήρης

Αποστόλου Στέλιος   

Διαμαντοπούλου Τζένη 

Μπουλμέτης Κώστας  

Σταυρακάκη Ελένη

Χαλαζωνίτης Δημήτρης 

Χατζοπούλου Αγγελίνα 

Χρονάς Θάνος

Οργανωτικό – Τομείς ευθύνης

Χατζοπούλου Αγγελίνα, Γραμματεία Οργάνων 

Αποστόλου Στέλιος, Υπεύθυνος Εκδηλώσεων – Κινητοποιήσεων – Μελών 

Χρονάς Θάνος, Οργανωτικός Υπεύθυνος Εκλογών 

Τασίκας Θάνος, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Εκλογών 

Πατερέλης Δημήτρης, Υπεύθυνος Τομέα Νέας Γενιάς 

Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΕΛ.Α.Σ 

Κόκκαλης Πέτρος, Συντονιστής Ψηφιακού Κόμματος 

Χαλαζωνίτης Δημήτρης, Υπεύθυνος Πλατφόρμας

Διευθυντής του γραφείου του Γραμματέα αναλαμβάνει ο Κώστας Μπουλμέτης

ΕΛ.Α.Σ –  Συντονιστές Περιφερειών

Αττική 

Σαράντης Νίκος, Δυτικός Τομέας (Β2)

Αποστολίδου Κλεονίκη, Βόρειος Τομέας (Β1)

Καραγκούνης Σταύρος, Ανατολική Αττική 

Πέππας Νίκος, Δυτική Αττική 

Διαμαντοπούλου Τζένη ,Α’ Αθηνών 

Συκάς Στέλιος, Νότιος Τομέας (Β3)

Καϊλίδου Δόμνα, Α΄-Β΄ Πειραιά 

Περιφέρειες 

1.    Μπγιάλας Χρήστος, Δυτική Μακεδονία 

2.    Τζούφης Βασίλης, Ήπειρος

3.    Βέττας Δημήτρης, Στερεά Ελλάδα 

4.    Αϊβαλής Βασίλης, Δυτική Ελλάδα 

5.    Τσεφαλάς Κωνσταντίνος, Πελοπόννησος

6.    Πετρακάκης Μανώλης, Κρήτη 

7.    Αλεξίου Σωτήρης, Ανατ.Μακεδονία-Θράκη

8.    Παπαλεξίου Έφη, Α΄-Β΄ Θεσσαλονίκης

9.    Μπουρνάρης Θωμάς, Κεντρική Μακεδονία 

10. Χρονάς Θάνος, Βόρειο Αιγαίο 

11. Κουτσιώρας Γιάννης, Θεσσαλία 

12. Χατζοπούλου Αγγελίνα, Νότιο Αιγαίο ( Δωδεκάνησα – Κυκλάδες )

13. Χαλαζωνίτης Δημήτρης,  Ιόνιο 

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ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 16:09
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