search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 16:08
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.08.2026 14:27

Κύπρος: Βυθίστηκε πλοίο με 279 επιβάτες στην κατεχόμενη Κερύνεια – Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης (Videos)

30.08.2026 14:27
kerinia1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός σήμανε ανοικτά της Κερύνειας, μετά τη βύθιση επιβατηγού πλοίου της εταιρείας Filo Denizcilik, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τρία ναυτικά μίλια ανοικτά της Κερύνειας, ενώ στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 279 άτομα.

Αμέσως μετά τη βύθιση του πλοίου ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή, με τη συμμετοχή των αρμόδιων σωστικών υπηρεσιών, σκαφών της λεγόμενης Ακτοφυλακής, αλλά και ιδιωτικών πλοιαρίων που έσπευσαν να συνδράμουν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μεταξύ των επιβαινόντων, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστός ο ακριβής αριθμός των τραυματιών ή η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Ασθενοφόρα έχουν τεθεί σε ετοιμότητα στην περιοχή προκειμένου να παραλάβουν τους διασωθέντες, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και την ασφαλή απομάκρυνση όλων των επιβατών συνεχίζονται.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της βύθισης και την εξέλιξη της επιχείρησης διάσωσης.

πηγή: sigmalive

Διαβάστε επίσης:

Ένοπλη επίθεση στην Ελβετία: Νεκρή 22χρονη – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών (Video)

Νέα κλιμάκωση στην Ουκρανία: Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, φόβοι για το Κίεβο, υπό το βλέμμα των ΗΠΑ

Η μάχη της… Οντάριο: Οι Καναδοί απαντούν με πινακίδα 5,5 μέτρων στο απίστευτο AI video του Τραμπ με το στρατό από πάπιες των πορτοκαλί μαλλιών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pisina
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 11χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πισίνα – Δίνει μάχη για τη ζωή στα Επείγοντα

ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Κερύνεια: Πληροφορίες για 6 νεκρούς από την ανατροπή του πλοίου – Συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης

mougopetros-new
LIFESTYLE

«Ντάξει ρε παιδιά, ήπια δύο ποτά παραπάνω, λάθος μου»: Τι είπε ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη σύλληψη του (Video)

pinakida parking (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι χειρόγραφες πινακίδες «απαγορεύεται η στάθμευση» έχουν οποιαδήποτε ισχύ;

paralia
ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Βράχος αποκολλήθηκε και τραυμάτισε 34χρονη τουρίστρια – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Syntaxiouxoi
ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταξη έως και 400 ευρώ μεγαλύτερη: Οι 6 κινήσεις που μπορούν να αυξήσουν το τελικό ποσό - Πίνακες, παραδείγματα, οδηγίες

Piracy
ΚΟΣΜΟΣ

Απελευθερώθηκε το πλοίο MV LATUF μετά από αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας ανοιχτά της Σομαλίας

stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Servicers: Σφίγγει ο κλοιός για τις εταιρείες διαχείρισης – Τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες τον Σεπτέμβριο

olympiakos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Πρεμιέρα με Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη – Το πρόγραμμα στο Europa League

dortmund-konstantelias
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοβαρός τραυματισμός Κωνσταντέλια: Έπεσε σφαδάζοντας στο χορτάρι και αποχώρησε κουτσαίνοντας - Το μήνυμα της Ντόρτμουντ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 16:08
pisina
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 11χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πισίνα – Δίνει μάχη για τη ζωή στα Επείγοντα

ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Κερύνεια: Πληροφορίες για 6 νεκρούς από την ανατροπή του πλοίου – Συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης

mougopetros-new
LIFESTYLE

«Ντάξει ρε παιδιά, ήπια δύο ποτά παραπάνω, λάθος μου»: Τι είπε ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη σύλληψη του (Video)

1 / 3