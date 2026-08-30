Κύπρος: Βυθίστηκε πλοίο με 279 επιβάτες στην κατεχόμενη Κερύνεια – Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης (Videos)

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Συναγερμός σήμανε ανοικτά της Κερύνειας, μετά τη βύθιση επιβατηγού πλοίου της εταιρείας Filo Denizcilik, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τρία ναυτικά μίλια ανοικτά της Κερύνειας, ενώ στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 279 άτομα.

Αμέσως μετά τη βύθιση του πλοίου ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή, με τη συμμετοχή των αρμόδιων σωστικών υπηρεσιών, σκαφών της λεγόμενης Ακτοφυλακής, αλλά και ιδιωτικών πλοιαρίων που έσπευσαν να συνδράμουν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μεταξύ των επιβαινόντων, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστός ο ακριβής αριθμός των τραυματιών ή η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Ασθενοφόρα έχουν τεθεί σε ετοιμότητα στην περιοχή προκειμένου να παραλάβουν τους διασωθέντες, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και την ασφαλή απομάκρυνση όλων των επιβατών συνεχίζονται.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της βύθισης και την εξέλιξη της επιχείρησης διάσωσης.

πηγή: sigmalive

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