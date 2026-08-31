Φωτήλας, Αλεξοπούλου, Κατσανιώτης πρόλαβαν να τιμήσουν τον καταδικασμένο Αμβρόσιο πριν την Ιερά Σύνοδο

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Σάλος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες με την απόφαση της Ιεράς Συνόδου να τιμήσει τον Αμβρόσιο (πρώην μητροπολίτη Καλαβρύτων) για τα 50 χρόνια, λέει, αρχιερατείας.

Βλέπετε ο Αμβρόσιος είναι η επιτομή της ρητορικής μίσους στο χώρο της εκκλησίας και μάλιστα έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για υποκίνηση. Το τι έχει πει το στόμα του δηλαδή δεν λέγεται!

Και καλά η εκκλησία, τον θεωρεί «τέκνο» της- αν και θα έπρεπε να ντρέπονται εκεί στην Ιερά Σύνοδο που αποφάσισαν τιμές σε έναν άνθρωπο, που στο παρελθόν έχουν επικρίνει για τις ενέργειές του.

Η ΝΔ τι δουλειά έχει να αποθεώνει τον Αμβρόσιο; Θα μου πείτε κακώς ρωτάω ένα κόμμα, που έχει στις τάξεις του Κυριαζήδηδες και άλλα τέτοια φυντάνια.

Και κακώς ρωτάω γνωρίζοντας ότι πάνω απ’ όλα είναι τα… ψηφαλάκια.

Έγινε λοιπόν προ ημερών μία «τιμητική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία» στο Αίγιο για τον Αμβρόσιο.

Και πήγαν οι Ιάσων Φωτήλας (ως υφυπουργός Πολιτισμού παρακαλώ), Ανδρέας Κατσανιώτης και Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Η Αλεξοπούλου φωτογραφήθηκε με τον Αμβρόσιο και έγραψε ότι η διαποίμανσή του άφησε «ανεξίτηλο αποτύπωμα» στην περιοχή.

Πίσω (στον σκοταδισμό) ολοταχώς…

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