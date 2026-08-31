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31.08.2026 07:49

Κόμμα Σαμαρά: Γιατί δεν χρειάζεται να… τον εφεύρουμε

31.08.2026 07:49
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Μπορεί ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, να μην θέλει ακόμα να ανοίξει τα χαρτιά του σχετικά με την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, ωστόσο στελέχη που βρίσκονται κοντά του έχουν καταστήσει απολύτως σαφείς τις προθέσεις του.

Πάρτε για παράδειγμα τον Θανάση Σκορδά, πρώην υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επί κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου, ο οποίος με άρθρο του στην τοπική εφημερίδα «Αμαρυσία» ουσιαστικά διαλύει κάθε αμφιβολία σχετικά με της προθέσεις του πρην πρωθυπουργού, γράφοντας ότι «Δεν χρειάζεται να εφεύρουμε έναν Σαμαρά, τον έχουμε»

Στο άρθρο του, ο Θ. Σκορδάς σημειώνει ότι «η δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα στον χώρο της πατριωτικής, ευρωπαϊκής και κοινωνικά υπεύθυνης κεντροδεξιάς, δεν αποτελεί παράγοντα αστάθειας. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Προϋπόθεση πολιτικής σταθερότητας. Και εδώ υπάρχει κάτι που πρέπει να αξιολογήσουν οι πολίτες. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει ήδη αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να αναλάβει αυτή την ευθύνη».

Τι άλλο να γράψει ο άνθρωπος για να πειστούν οι πάντες πόσο κοντά βρίσκεται στην ίδρυση κόμματος ο Μεσσήνιος πολιτικός…

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