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31.08.2026 12:07

Κωνσταντοπούλου: Ο Τσίπρας βάζει ανθρώπους να προσεγγίσουν στελέχη μας για να φύγουν και να πάνε στο κόμμα του

31.08.2026 12:07
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Καταγγελία σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα ότι επιχειρεί, «με ανήθικους τρόπους», να προσεγγίσει στελέχη της Πλεύσης Ελευθερίας, προκειμένου να τα πείσει να αποχωρήσουν από το κόμμα για να πάνε στο δικό του, διατύπωσε το πρωί της Δευτέρας η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μιλώντας στο OPEN, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «βάζει ανθρώπους να προσεγγίσουν στελέχη μας λέγοντάς τους να φύγουν από την Πλεύση Ελευθερίας».

Παράλληλα, αναφερόμενη στον κ. Τσίπρα, έκανε λόγο για «αποκορύφωμα του θράσους και έλλειψη επίγνωσης να προσπαθείς να εξαπατήσεις τον κόσμο που σε έχει καταλάβει».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εκτίμησε, τέλος, ότι το κόμμα που προετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας «δεν θα έχει την εκλογική καταγραφή που διαφημίζουν και προσπαθούν πάση θυσία να του εξασφαλίσουν κάποιοι»

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