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31.08.2026 13:14

Στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας – Συνάντηση με παραγωγικούς φορείς

31.08.2026 13:14
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Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από νωρίς ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πραγματοποιεί συνάντηση σε κεντρικό ξενοδοχείο με παραγωγικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος.

Κατά την εισήγησή του ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους παραγωγικούς φορείς καθιερώθηκε επί της δικής μου πρωθυπουργικής θητείας».

Και συνέχισε: «Ήταν μια πολύ ουσιαστική πρωτοβουλία η οποία καθιερώθηκε και σωστά καθιερώθηκε και έχει γίνει θεσμός πριν την έκθεση, να γίνεται αυτή η επαφή και η δυνατότητα κατάθεσης των θέσεων και των αιτημάτων των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης.

Η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ ζωντανή πόλη, έχουν πάντοτε οι φορείς σημαντικές ιδέες και διεκδικήσεις. Δεν ήρθα να κάνω κάποια εισαγωγή, ήρθα να σας ακούσω».

Παράλληλα ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι «έχουν περάσει οκτώ χρόνια από την έξοδο της χώρας από την κρίση των μνημονίων. Ταλαιπώρησε πάρα πολύ τους Έλληνες και την κοινωνία, ωστόσο ακόμη και σήμερα υπάρχουν κατάλοιπα από εκείνη την εποχή που θα έπρεπε να έχουν εξαλειφθεί και παραμένουν.

Έχουμε ακόμη ουρές από εκείνη την περίοδο από εσάς τους επαγγελματίες. Προστέθηκαν προβλήματα όπως η τεκμαρτή φορολόγηση, όμως νομίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν και απασχολεί την αγορά είναι η συσσώρευση ολιγοπωλίων σχεδόν σε κάθε κλάδο.

Όπου υπάρχουν τα ολιγοπώλια δεν είναι εύκολο να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα, κυρίως η μεσαία και η μικρή. Ένα από τα σημαντικότερα καρτέλ που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι αυτό των τραπεζών. Είναι με επίσημο τρόπο καρτέλ».

Μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα βρίσκονται και επτά τομεάρχες, αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τους τομείς της οικονομίας, του τουρισμού, της ενέργειας, της εργασίας, όλους εν γένει τους τομείς που συνδέονται με την οικονομία, την οικονομία και την ανάπτυξη, αλλά και η νέα συντονίστρια Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης που ορίστηκε μόλις χθες το απόγευμα, η Έφη Παπαλεξίου.

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